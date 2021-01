Gießen: Leerstände im Seltersweg als "sichtbare Chance"

Kurz nach Weihnachten hat BID-Vorsitzender Heinz-Jörg Ebert ein Positionspapier zum Wandel in der Innenstadt veröffentlicht. Aus Anlass der nächsten Laufzeit des BIDs Seltersweg ab 2022 blickt der Einzelhändler aber auch auf die Anfänge des Business Improvement Districts zurück. "Im Jahr 2006 glühten im Seltersweg zum ersten Mal die Lichter der neuen Gießener Weihnachtsbeleuchtung. Damals war das erste BID in einem deutschen Flächenstaat gerade drei Monate gegründet. Der Seltersweg hatte zu Beginn seiner ersten Laufzeit mit der viel diskutierten Weihnachtsbeleuchtung ein emotionales Aufbruchszeichen gesetzt", erinnert der Vorsitzende. Zum Seltersweg gesellten sich drei weitere aneinandergrenzende Quartiere mit unterschiedlichen Positionierungen. "Ein Novum in der deutschen Standortentwicklung - mit Pionierstatus", denkt Ebert zurück. Thema der ersten Laufzeit des Selterswegs sei vor allem die Beleuchtung der Innenstadt gewesen. Parallel wurde das BID in die Sanierung des unteren Selterswegs einbezogen. Die zweite Laufzeit war geprägt von der Landesgartenschau und den Dino-Ausstellungen 2010 und 2012, die weit über Gießen hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt hätten. Die dritte BID-Phase habe dann ganz im Zeichen der Digitalisierung gestanden. Für die Zukunft müsse man gemeinsam mit der Stadt an einer Art "Kompass" arbeiten, damit man in die gleiche Richtung läuft. Ein Leitbild könne da unglaubliche Energien freisetzen. "Oder wie konnte es sein, dass die Plockstraße/Theaterpark, die vor 15 Jahren eine zugeparkte, dunkle, mit Leerständen und Baulücken versehene Brache war, sich damals die Perspektive "Klein und Fein" gegeben hatte. Alle haben gelacht. Und heute? Eines unserer attraktivsten Sträßchen. Das ist die Kraft eines Leitbildes!", freut sich Ebert auf die Zukunft. (olz)