Gießen leuchtet heute grün

GIESSEN - "Lasst uns Deutschland grün erleuchten", lautet das Motto der diesjährigen Mitmachaktion zum heutigen "Tag der Kinderhospizarbeit" initiiert vom Deutschen Kinderhospizverein (DKHV) und seinen 30 bundesweit ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensten.

Der Gedenktag soll auf die Situation von jungen Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung aufmerksam machen. In Gießen wird am Abend des 10. Februar der Heidenturm am Alten Schloss ab 17 Uhr grün erleuchtet und die Justus-Liebig-Universität (JLU) wird die Mitmachaktion digital begleiten und ihr Logo an diesem Tag medial grün erleuchten lassen.

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen/Marburg schreibt dazu in seiner Pressemitteilung: "Unser besonderer Dank geht an das Oberhessische Museum der Stadt Gießen und an die Justus-Liebig-Universität Gießen, die den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Gießen mit dieser Mitmachaktion gerne unterstützen und so wesentlich dazu beitragen, dass auf die Kinder- und Jugendhospizarbeit auch in unserer Region aufmerksam gemacht wird."

Hintergrund

Der bundesweite "Tag der Kinderhospizarbeit" will jeweils am 10. Februar (erstmalig im Jahre 2006) die Situation von Kindern und Jugendlichen mit lebensverkürzender Erkrankung und deren Familien in den Fokus rücken. Betroffene Familien, Initiativen, ambulante und stationäre Kinderhospize machen die Bevölkerung durch Aktionen auf den "Tag der Kinderhospizarbeit" und die Kinderhospizarbeit in Deutschland aufmerksam.

Aufgrund der Corona-Pandemie gestaltet der Verein den diesjährigen 10. Februar komplett als digitale Variante. Die angebotenen (Mitmach-)Aktionen können über den ganzen Tag online über die Kanäle in den sozialen Netzwerken verfolgt werden. Die Adressen lauten:

https://www.facebook.com/deutscherkinderhospizverein

https://www.instagram.com/deutscher_kinderhospizverein;

www.youtube.com/channel/UCKe9UudY5A4zawfvAfpSEQg/about