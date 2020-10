Gießen: Lions-Adventskalender ab Samstag erhältlich

Der neue Lions-Adventskalender ist da: Schirmherrin Dietlind Grabe-Bolz mit Frank Ehnis, Dirk Becker, Lions-Präsidentin Katja Krämer-Schultheiss sowie den Gewinnern Ole Schöppner, Fabienne Hardt, Ben Günther und Niclas Schönhalser (von links). Foto: Wißner

GIESSEN - 446 Preise im Gesamtwert von mehr als 25 700 Euro warten ab dem 1. Dezember wieder auf ihre Gewinner. Gewinnen kann aber nur, wer sich jetzt einen der insgesamt 6000 Adventskalender des Lions-Clubs Gießen - Burg Gleiberg sichert. Diese werden zum Beispiel für fünf Euro am Samstag, 31. Oktober, an einem Stand im Seltersweg, bei Spielwaren Fuhr sowie in den Schuhhäusern Darré am Selterstor und Waldschmidt im Seltersweg verkauft. Aufgrund der Corona-Einschränkungen ist ein Verkauf im November in der Fußgängerzone nicht möglich.

Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz konnte als Schirmherrin bei der Vorstellung des neuen Adventskalenders 2020 nicht nur das erste Exemplar mit der Nummer 0001 aus den Händen von Präsidentin Dr. Katja Krämer-Schultheiss in Empfang nehmen, sondern auch vier jungen Künstlern zu ihren eingereichten Motiven gratulieren. "6000 Menschen sehen Eure Bilder im Dezember an jedem Tag, das ist doch toll", so Grabe-Bolz. Einmal mehr hatte der Lions-Club einen Aufruf unter den Kindern der vier begünstigten Projekte sowie in der Gießener Kinderklinik gestartet und um ein Weihnachtsmotiv gebeten. Eine Jury hat unter den zahlreichen Einsendungen die Motive für den Titel des Adventskalenders wie auch für die "Türchen" ausgewählt (wir berichteten).

Bereits zum zweiten Mal wurden zwei Motive für den Titel ausgesucht. So durften sich der zehnjährige Niclas Schönhalser (KrokiHaus) für seinen Schneemann und die neunjährige Fabienne Hardt (Margaretenhütte) für ihre Weltkugel mit der Aufschrift "Bleibt alle gesund" über den ersten Preis freuen. Den zweiten Preis gewann der fünfjährige Ole Schöppner (Station Pfaundler der Universitätskinderklinik Gießen) für seinen Weihnachtsbaum mit Geschenken, den dritten Preis der vierjährige Ben Günther (Margaretenhütte) für sein "Männchen mit Maske".

Bereits seit zwölf Jahren gibt der Lions-Club Gießen - Burg Gleiberg seinen Adventskalender heraus, um vom Erlös kranken und bedürftigen Kindern zu helfen. Auch in diesem Jahr geht der komplette Reinerlös aus dem Verkauf der Kalender - alle Preise wurden von auf der Kalenderrückseite abgedruckten Firmen und Personen gespendet - an die bereits seit vielen Jahren unterstützten Hilfsprojekte, den Verein chronisch kranker Kinder (Kroki-Verein) an der Gießener Kinderklinik, die Nachmittagsbetreuung der Projektgruppe Margaretenhütte, den Caritasverband Gießen für die Beratung von Kindern psychisch kranker Eltern, und die Beratungsstelle bei sexuellem Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen von Wildwasser Gießen.

Die gegenüber dem Vorjahr nochmals um 500 Exemplare erhöhte Auflage wurde auch vollzogen, um ein weiteres Projekt zu unterstützen, sodass erstmals auch die Werkstattkirche für Kinder und Jugendliche in der Gießener Nordstadt unterstützt wird.

Ein besonderer Dank der Verantwortlichen galt der Sparkasse Gießen, die den Druck des Kalenders unterstützte, der von der Druckerei Bender aus Wettenberg gestaltet und hergestellt wurde. Und einmal mehr auch dem Gießener Anzeiger, der nicht nur den Anzeigendruck vollzog, sondern wie all die Jahre zuvor ab 1. Dezember die täglichen Gewinnernummern veröffentlicht.

Veranstalter der Lotterie zugunsten kranker und bedürftiger Kinder im Raum Gießen ist der Förderverein Lions Gießen-Burg Gleiberg. Die Ziehung der Losnummern erfolgt unter notarieller Aufsicht, bei Ausschluss des Rechtsweges. Diese werden auch unter www.lc-gbg.de bekanntgegeben. Die Gewinne können dann bis zum 31. Januar 2021 bei den aufgeführten Sponsoren, unter Vorlage des Kalenders, abgeholt werden. Im vergangenen Jahr war bei einer Auflage von 5500 Exemplaren die Rekordsumme von 25 000 Euro zusammengekommen