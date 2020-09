Gießen macht mit bei Aktion "Radfahren neu entdecken"

Vorplatz der Turnhalle Ost wird vorübergehend Parkplatz für Lastenräder: Zum Auftakt der Aktion "Radfahren neu entdecken" kam auch Bürgermeister Peter Neidel. Foto: Czernek

Gießen. 24 Lastenfahrräder warteten auf ihre ersten Tester, die diese für 14 Tage auf Probe kostenfrei nutzen können. Anschließend werden sie zurückgegeben und der nächste kann es nutzen. Die Aktion "Radfahren neu entdecken" läuft noch bis Mitte Dezember. Damit möchte das Land Hessen Bürgern und Unternehmen die Möglichkeit geben, sich gratis von den Vorteilen einer Pedelec-, Lastenrad- oder E-Bike-Nutzung zu überzeugen.

Kommunen konnten sich für das Projekt bewerben, die Stadt Gießen hat sich für das Paket "Lasten - Pedelec" entschieden, daher stehen lediglich Lastenräder auf dem Vorplatz vor der Turnhalle Ost für die Tester bereit. "Wir wollen bewusst die Nutzung der Lastenräder anbieten, um Alternativen zum Auto aufzuzeigen. Vielleicht steigt jemand aufgrund des Tests komplett um", sagte Bürgermeister Peter Neidel bei der Übergabe der ersten elektrisch unterstützten Drahtesel.

Dies waren auch die Beweggründe für diejenigen, die sich ihre Räder abholen: Sarah Kind, Mutter von zwei Kindern, holte sich als eine der ersten ein Fahrrad ab. Sie bekam eine Variante mit zwei Kindersitzen. Das Gleiche gilt auch für Julia Brocke. Sie freute sich über die Möglichkeit, dies einmal kostenlos und unverbindlich auszuprobieren.

Nikolas Walter, Student, hat gerade sein Auto verkauft und will sich nach einer Alternative dazu umsehen. Vielleicht wird es ja eines dieser rund 2,5 Meter langen und etwa 35 Kilo schweren Fahrräder, die bis zu 100 Kilo an zusätzlichem Gewicht tragen können und viel Laderaum vorne zwischen Lenker und Rad bieten. In einigen Modellen sind Sitze und Gurte für Kinder angebracht, dann steht auch dem Transport zum Kindergarten oder zur Schule nichts im Wege. Allerdings dürfe man keine erwachsene Person damit transportieren, das ist nicht erlaubt.

Die Pedelecs seien keine E-Bikes, erläuterte Lukas Omar von "goyago", dem Mobilitätsdienstleister, der diese Aktion für das Land Hessen vor Ort organisiert. E-Bikes hätten einen eigenen Antrieb und benötigten ein Versicherungskennzeichen, während Pedelecs lediglich beim Radeln unterstützen würden. Wer ein solches Fahrrad buchen möchte, der kann dies über das Internetportal "www.radfahren-neu-entdecken.de" tun. Über einen Registrierungslink kommt man zu der Terminauswahl und den buchbaren Rädern.

Das Interesse an dem Angebot ist groß. So hätten sich bereits bis Donnerstag rund 180 Personen registriert. Fast alle Termine in Gießen seien bereits voll besetzt, wusste Klaus Pradella vom Hessischen Rundfunk zu berichten. Er, selbst leidenschaftlicher Fahrradfahrer, wollte einen solchen Lastenesel einmal im Selbstversuch testen. Diese Gelegenheit wird er bekommen, allerdings erst im Dezember.

Mit der Aktion "Radfahren neu entdecken" verfolgt das Land Hessen das Ziel, den Anteil des Fuß- und Radverkehrs auf Wegen innerhalb der Städte und Gemeinden in Hessen deutlich zu erhöhen und damit die Lebensqualität zu verbessern. Rund 160 Pedelecs, E-Bikes und Lastenräder stellt es dafür zur Verfügung. Für die Kommunen ist die Teilnahme an dem Projekt kostenlos.

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.radfahren-neu-entdecken.de