Gießen: Mahnwache "Winter ohne Wohnung"

GIESSEN - An vier verschiedenen Plätzen der Stadt lagen Menschen auf dem Boden - in Schlafsäcken und mit Decken gegen das nasskalte Wetter geschützt. Dabei handelte es sich allerdings nicht um Obdachlose, sondern um Frauen und Männer, die an der Mahnwache "Winter ohne Wohnung für Solidarität mit Menschen ohne festen Wohnsitz und der Gießener Straßenszene" teilnahmen. Ein Zusammenschluss engagierter Gießener Bürger hatte dazu aufgerufen.

Das Bild des stillen Protestes von vielen Menschen in einem Schlafsack am Boden liegend sollte verdeutlichen, wie viele Menschen unter Wohnungslosigkeit und den eingeschränkten Hilfsangeboten in Gießen, besonders während der Corona-Pandemie, leiden, klärten Handzettel an den Ständen auf. "Die Mahnwache ist kein Ort für Aggressivität, Gewalt und Schuldzuweisungen!", heißt es dort weiter. Und dabei blieb es auch, nur in kleinen Gruppen wurde diskutiert, es gab keine Redebeiträge bei der gemeinsamen Versammlung auf dem Kirchenplatz.

Rund 50 Leute kamen am Ende dort zusammen. Überwiegend junge Menschen, darunter auch viele Frauen, beteiligten sich an der ungewöhnlichen Aktion. Und folgten zunächst dem Aufruf, Banner und Plakate anzufertigen, die bei Passanten Aufmerksamkeit erregten. "Essen doof, Schlafen doof, auf's Klo gehen doof..." schilderten auf Pappe geschriebene Auszüge einen Teil des Lebens von Menschen, die es auf der Straße verbringen. Sie regten bei der einen Passantin oder dem anderen Passanten zum Nachdenken an. Eine ältere Dame im Rollstuhl kam am Berliner Platz mit dem Organisator Matthias Heidrich ins Gespräch. Die Räume der geschlossenen Erstaufnahmeeinrichtung im Meisenbornweg könnten doch eine Zwischenlösung für die Menschen ohne Dach über dem Kopf sein, meinte sie. Sie weiß, wovon sie spricht, war selbst schon obdachlos und lebt heute in einer Zweizimmerwohnung der Wohnbau. Junge Menschen, die auf der Straße leben und die sie von der Diakonieeinrichtung "Die Brücke" kennt, nimmt sie immer mal vorübergehend auf.

In Gießen herrsche ein "starkes soziales Gefüge", weiß sie und findet das nicht gut. Frauen seien auch von Obdachlosigkeit betroffen, die "Oase ist zu klein", bedauert sie. "Ziel ist nicht, Politik zu machen", verdeutlicht Matthias Heidrich im Gespräch mit dieser ZeitungGleichzeitig wundert er sich, dass, nachdem die Gruppe ihre Mahnwache angemeldet hatte, eine Pressekonferenz im Rathaus stattfand (der Anzeiger berichtete). Kritik über die Aussagen der offiziellen Stellen äußerte auch seine Mitstreiterin Larissa Mehrwald. Denn einiges sei so dargestellt worden, als ob alles in Ordnung wäre. Die Realität sehe aber anders aus, weiß die Gruppe engagierter Bürger aus ihren Erfahrungen. Das Land müsse sich stärker engagieren, ist eine der Forderungen der Mitwirkenden, die ausreichende öffentliche Toiletten, genügend Möglichkeiten zum Duschen und für die tägliche Körperpflege haben will. Konkrete Lösungsvorschläge für den Erfrierungsschutz von Menschen und Schutzräume für Kälte und Gewalt formulieren sie neben anderen wichtigen Dingen. Dazu zählt auch die Solidarität mit Menschen ohne festen Wohnsitz und der Gießener Straßenszene.

Unzureichende Auskünfte von der Stadt bemängelt Heidrich. "Da ist doch was faul", empfindet er und ist sich sicher: "Wir treffen auf jeden Fall den Nerv." Ziel von ihm und seinen zahlreichen Mitstreitern sei es keinesfalls, "die Stadt an den Pranger zu stellen", macht er deutlich.

Viel Aufmerksamkeit zog die aus überwiegend jungen Frauen bestehende Gruppe am Modepark Röther auf sich. Menschen blieben stehen, lasen die Pappschilder und nahmen sich Informationen mit. Viele Frauen fielen hinten runter, sagt Larissa Mehrwald zum Projekt "Housing first", das versucht, obdachlos gewordene Menschen über eine Wohnung wieder zu stabilisieren. Sie berichtete, dieses ende bald. Diara Kaya und Jannik Kirch, die es sich auf dem Pflaster in Schlafsäcken bequem gemacht haben, sind dort, weil sie das Schicksal eines Obdachlosen sehr bewegt hat. In der Corona-Zeit verschärfe sich die Situation dieser Menschen, man könne froh sein, ein Zuhause zu haben und unterstützen die Idee der Mahnwache.

Ein Passant versucht, Matthias Heidrich klarzumachen, dass nicht jeder Obdachlose tatsächlich Unterstützung erfahren will. "Im Gegenteil, manche wollen nur ihre Ruhe habe zu ihrem Schicksal", beharrt er auf seiner Beobachtung. Egal, Heidrich lässt sich davon nicht beeindrucken und wird sich mit Anderen auch künftig für diese Menschen einsetzen. Mit einem symbolischen Rollstuhl, der auf dem Kirchenplatz steht, erinnert die Mahnwache an den verstorbenen "Rambo", der vielen Gießenern im Seltersweg begegnete und die Passanten um eine Spende bat. Sein Angebot lautete dann: "Darf ich Ihnen den Einkauf nach Hause tragen?", obwohl er seit einiger Zeit körperlich dazu absolut nicht mehr in der Lage war.