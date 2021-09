Gießen Marketing checkt Spielplätze in der Stadt

Der Spielplatz wurde 2020 umfassend saniert. Foto: Gießen Marketing

GIESSEN - Was macht einen guten Spielplatz aus? Abwechslung sollte er bieten, Klettermöglichkeiten bereithalten, nicht zugemüllt sein, und auch über Plätze zum Ausruhen im Schatten verfügen. Rund 70 Spielplätze gibt es im Gießener Stadtgebiet. Die Gießen Marketing GmbH (GiMa) stellt unter dem Motto "Gießen genießt den Sommer - Spaß vor der eigenen Haustüre" ihre sechs Lieblingsplätze vor. Für Ausstattung, Sauberkeit und Schatten vergibt die GiMa "Ballpunkte". Der heutige Tipp ist ein Spielplatz in der Weststadt, und in der Schützenstraße.

Im vergangenen Jahr wurde der Spielplatz umfassend saniert. Prägend für die Spielfläche zwischen Schützenstraße und Zur Großen Bleiche ist eine große Spielgerätekombination, die mit ihren verbogenen Edelstahlaufstiegen, Netzen, verdrehten Hölzern und Rutsche die körperliche Kreativität der Kinder und ihre Bewegungsfreude anspricht. Außerdem gibt es eine Spielzone mit Balancierhölzern in Form eines "Dino-Nestes" und einen Kleinkinderspielbereich mit Sand und einem kleinen Spielhaus. Ergänzt wird das Spielangebot durch Schaukel und Stehwippe. Auch gibt es einen Streetball-Platz. Der Spielplatz ist gut beschattet und es sind auch einige Sitzplätze im Schatten vorhanden. Eine Umzäunung sorgt für mehr Sicherheit, da der Spielplatz an eine befahrene Straße grenzt. Die Sauberkeit ist befriedigend, Mülleimer stehen aber ausreichend bereit. Alles in allem erhält die Anlage in der Schützenstraße 43 von der GiMa das Gesamturteil 4 von 5. In der Nähe des Platzes befindet sich eine Eisdiele und ein Bäcker.

Mit dem Fahrrad ist der Platz gut zu erreichen, allerdings sind keine Fahrradständer vorhanden. Die Haltestelle "Schützenstraße" der Buslinie 801 und 802 befindet sich in unmittelbarer Nähe. Zu Fuß braucht man vom Oswaldsgarten etwa 20 Minuten. Es gibt nur wenige Parkplätze an der Straße.