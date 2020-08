Gießen: Marktplatz durch Videoüberwachung "sicherer machen"

Gleich drei Live-Bilder verschiedener Marktplatz-Perspektiven werden auf den Monitor in der Polizeiwache übertragen. Hinweisschilder informieren die Passanten. Fotos: Docter

GIESSENRaubdelikte, Körperverletzungen, Taschen- und Ladendiebstahl, Fahrradklau und Sachbeschädigungen: Etwa 200 solcher Straftaten registriert das Polizeipräsidium Mittelhessen jährlich am Marktplatz. Und das schon seit einigen Jahren. Damit ist dieser Bereich der Innenstadt mit seinen täglich Tausenden Buspassagieren und Passanten einer der Kriminalitätsschwerpunkte in Gießen. Auch Pöbeleien sind an diesem Ort nicht selten. Das alles möchten die Polizei und das städtische Ordnungsamt in einer gemeinsamen Initiative ändern. Zu diesem Zweck ist seit Mittwoch am Marktplatz eine hoch moderne Videoüberwachungsanlage in Betrieb. Drei an verschiedenen Stellen installierte Kameras, die teils auch Blicke in die Fußgängerzone und Seitenstraßen ermöglichen, liefern rund um die Uhr Aufnahmen in Full-HD-Qualität, also einer gestochen scharfen Videoauflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten (Pixel) pro Zoll. Die Kameras sind in alle Richtungen schwenkbar und übertragen ihre Bilder direkt in die Wache der Polizeistation Gießen-Nord am Berliner Platz sowie ins benachbarte Ordnungsamt.

"Die Kriminalitätszahlen sind am Marktplatz nach wie vor so hoch, dass sie die Voraussetzungen für eine Videoüberwachung erfüllen", betonte Bürgermeister Peter Neidel bei der Vorstellung der neuen Technik. Dem habe auch der Hessische Datenschutzbeauftragte in Wiesbaden, dem das Konzept erst vorgelegt werden musste, zugestimmt. "Wir versprechen uns davon aber auch eine Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls", ergänzte der CDU-Politiker. Aus Sicht von Joachim Bernard, Leiter der Polizeidirektion Gießen, könnten die Ordnungshüter dank der Videoaufnahmen bei gemeldeten Straftaten "gezielter Maßnahmen treffen und Streifen schon bei der Anfahrt über die Lage informieren". Diesen könne zum Beispiel mitgeteilt werden, in welche Richtung der oder die mutmaßlichen Täter davongelaufen sind.

Die Polizei darf die Aufnahmen maximal zehn Tage aufbewahren, um sie für etwaige Ermittlungen zu nutzen. Dazu gibt es in der Wache einen separaten "Auswerteraum", berichtete Bernard. Danach müssen die Aufnahmen gelöscht werden. Beim Ordnungsamt hingegen hat man nur die Möglichkeit, sich die Übertragung anzuschauen, das Aufzeichnen ist hier jedoch nicht erlaubt, ließ Neidel wissen. Blicke in Wohnungsfenster oder andere private Bereiche sind übrigens nicht möglich; dies wird jeweils mit einem grauen Kästchen überdeckt.

Wie der Bürgermeister ausdrücklich betonte, stellt die Videoüberwachung "nur einen Mosaikstein im Gesamtkonzept" von Verbrechensbekämpfung und Erhöhung des Sicherheitsgefühls dar. Die neue Technik "soll unterstützen. Es wird auch weiterhin von Ordnungs- und Landespolizei Präsenz gezeigt, und die Aufsuchende Straßensozialarbeit bleibt aktiv", so Neidel.

Die Gesamtkosten für Videoüberwachungsanlage, Verlegung der Glasfaserkabel und Einweisung des Personals der Polizei betragen circa 115 000 Euro. Zwei Drittel dieser Summe werden vom Land bezuschusst. Dieselbe Videotechnik soll auch an den beiden anderen ermittelten Kriminalitätsschwerpunkten, nämlich "Dönerdreieck/Walltorstraße" und "Bahnhofsvorplatz", installiert werden. Und das "noch in diesem Jahr", kündigte der Bürgermeister an.

"Städtisches Glasfasernetz"

Es ist schon einige Zeit verstrichen, seitdem Stadt und Polizei erstmals ihre gemeinsamen Pläne zur Einrichtung von Videoüberwachungsanlagen an den drei Standorten bekannt gemacht hatten. "Auch ich hätte mir gewünscht, dass es schneller geht", räumte Neidel ein. Allerdings hätten die "vorgefundenen technischen Voraussetzungen" dies nicht früher ermöglicht. Die für die ehemaligen Kameras verlegten Kabel seien nämlich aus Kupfer gewesen und hätten erst durch solche aus Glasfaser ersetzt werden müssen, um die gewünschte Datenübertragungsrate und Bildqualität zu bekommen, erläuterte er. Zwischenzeitlich habe man überlegt, Glasfaserverbindungen der Telekom anzumieten, was dann aber auch aus Kostengründen verworfen wurde. Vor allem aber werde "ein städtisches Glasfasernetz" angestrebt, mit dem neben den Überwachungsanlagen unter anderem "Ampelschaltungen und Ortseingangstafeln" betrieben werden sollen, warf Neidel einen Blick in die Zukunft. Im Übrigen besteht laut Dirk Drebes, Abteilungsleiter beim Ordnungsamt, an den Standorten "Dönerdreieck/Walltorstraße" und "Bahnhofsvorplatz" dasselbe Problem wie beim Marktplatz: Die neuen Glasfaserleitungen müssen auch hier erst gelegt werden.

Peter Neidel geht davon aus, dass "die Anlagen einige Jahre laufen werden". Jedes Jahr solle unter Berücksichtigung der jeweiligen Kriminalitätszahlen "immer wieder neu beurteilt werden, wie wir weiterhin damit umgehen". Joachim Bernard ist derweil zuversichtlich, mithilfe der Videoüberwachung nun zunächst den Marktplatz "sicherer zu machen". Denn aus anderen Städten wisse man, dass dadurch "die Aufklärungsquote steigt".