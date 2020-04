Gießen: Mathematikum tüftelt an interessanten Online-Angeboten für Corona-Zeit

Auch das Mathematikum ist zurzeit natürlich geschlossen. Archivfoto: Wegst

Giessen (cz). Als Mathematiker wäre Prof. Albrecht Beutelspacher normalerweise begeistert. Schließlich handelt es sich um eine "perfekte Exponentialkurve par excellence". Aber zum einen können ihn der dramatische Verlauf bei der Ausbreitung des Coronavirus und die gesundheitlichen Gefahren natürlich nicht glücklich machen. Und zum anderen treibt ihm die Epidemie auch als Leiter des Mathematikums die Sorgenfalten auf die Stirn. Denn wie alle Museen und öffentlichen Einrichtungen musste das beliebte Mitmachmuseum ebenfalls auf unbestimmte Zeit schließen.

Im Gegensatz zu städtischen oder staatlichen Museen finanziert sich das Mathematikum jedoch vor allem durch die Besucherzahlen. "Darauf sind wir auch sehr stolz", betont Albrecht Beutelspacher im Gespräch mit dem Anzeiger. Immerhin beträgt das finanzielle Volumen rund eine Million Euro im Jahr. Das Gebäude wird von der Stadt mietfrei überlassen, alles andere muss erwirtschaftet werden. "Daher trifft uns die Corona-Krise genauso hart wie alle anderen wirtschaftlichen Unternehmen", so der Leiter.

Das Museum hat insgesamt 60 Mitarbeiter, davon sind 20 festangestellt und alle weiteren haben Minijobs auf 450-Euro-Basis. "Diese sind besonders betroffen, weil sie durch das soziale Netz fallen, das ist sehr schmerzlich für uns alle", ergänzt Beutelspacher. Zugleich betont er, dass diese Kollegen "unentbehrlich für den Ablauf und den Geist des Mathematikums" seien. Direkt nach der Schließung wurde ein mehrköpfiger Krisenstab gebildet, der - teilweise - vom Homeoffice aus versucht, die aktuellen Dinge zu regeln. Für die Festangestellten wurde mittlerweile Kurzarbeitergeld beantragt.

Außerdem versichert Albrecht Beutelspacher, "dass wir auf allen Kanälen aktiv sind, um das Mathematikum durch diese Zeit zu bringen". Gegenwärtig werde noch an Unterstützungsideen gearbeitet, die etwas außergewöhnlicher sein sollen. Kreativität ist ohnehin überall gefragt - und genau das ist die Spezialität des Hauses in der Liebigstraße. Daher präsentiert das Mathematikum knifflige Rätselfragen online, deren Beantwortung jedem Teilnehmer einiges abverlangt. Alle Fragen, Tipps und Ideen können auch als pdf-Datei heruntergeladen werden. "Wir tüfteln auch an pfiffigen und etwas anderen Bastelaufgaben, die sich gut zuhause lösen lassen. Es lohnt sich daher, öfter mal auf die Internetseite des Mathematikums zu gehen", empfiehlt der Museumsdirektor. "Dort tut sich jeden Tag etwas".