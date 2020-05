Gießen: Mehr Betreuungsplätze für Kita in der Weststadt

Die Kita in der Krofdorfer Straße soll modernisiert und erweitert werden. Foto: Friese

Jetzt teilen:

GIESSEN (olz). Die Kindertagesstätte samt Familienzentrum in der Krofdorfer Straße und der Spielplatz in der Schützenstraße sind in die Jahre gekommen. Da beide Einrichtungen für den Stadtteil aber von erheblicher Bedeutung sind, hat der Magistrat beantragt, sie ins Programmgebiet der "Sozialen Stadt - Nördliche Weststadt" einzubeziehen. Der in der Corona-Krise in seinen Kompetenzen erweiterte Haupt- und Finanzausschuss hat am Montagabend einstimmig zugestimmt.

An erster Stelle geht es um Plätze der sogenannten institutionellen Kinderbetreuung, die in der Weststadt bislang laut Magistratsvorlage nicht ausreichen. "Der Sozialraum West ist der kinderreichste Sozialraum in der Universitätsstadt Gießen. Hier leben circa 25 Prozent mehr Familien als im städtischen Durchschnitt", heißt es in dem Papier. Die im Stadtteil bestehenden Einrichtungen mit 366 Plätzen, davon 48 im U3-Bereich, reichten nachweislich nicht aus, bereits Ende September 2019 fehlten 30 Plätze. "Der Neubau der Kindertagesstätte mit Familienzentrum Gießen-West trägt zwar zu einer Verbesserung der Situation bei, dennoch bleibt ein weiterer Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen bestehen", begründet der Magistrat. Deshalb soll die in den 60er Jahren errichtete Kita in der Krofdorfer Straße, die derzeit über zehn U3-Plätze in einer Krippengruppe und 69 Ü3-Plätze in drei Kita-Gruppen verfügt, erweitert und modernisiert werden. "Dabei soll dem besonderen Bedarf des Stadtteils Rechnung getragen und das Familienzentrum als Ort der sozialen Integration gestaltet werden", begründet Stadträtin Astrid Eibelshäuser in ihrer Magistratsvorlage. Der Einbezug von Kita und Spielplatz ins Programmgebiet "Soziale Stadt - Nördliche Weststadt" biete die Chance, Fördermöglichkeiten wahrzunehmen. "Konkret ist ein Antrag im Investitionspakt 'Soziale Integration im Quartier' geplant (Förderquote 90 Prozent). Möglich ist auch eine Förderung über das Städtebauförderprogramm 'Soziale Stadt' (Förderquote 70 Prozent)", resümiert Eibelshäuser als zuständige Dezernentin.