Gießen: Mehrere Festnahmen nach Polizeieinsätzen in Rödgener Straße

Giessen (red). Gleich mehrfach mussten Streifenwagen in der Rödgener Straße anrücken: Der erste Anruf ging bei der Polizei am Dienstag, gegen 11.35 Uhr ein. Ein 80-Jähriger wurde dort von einem Unbekannten angesprochen. Dabei soll es zu einem Gerangel gekommen sein. Als der Senior auf dem Boden lag, soll der Täter, der dunklen Teint haben soll, ihm eine Geldbörse aus der Hosentasche gezogen haben. Anschließend flüchtete der Räuber auf einem Fahrrad, an dem sich weder Schutzblech noch Beleuchtung befand. Er soll etwa 30 Jahre alt und 175 Zentimeter groß sein und ein dunkles Shirt und Jeans getragen haben. Der 80-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Gegen 16.40 Uhr kam es zum nächsten Raub. In diesem Fall konnte eine Streife den Verdächtigen wenige Minuten nach der Tat festnehmen. Eine 34-Jährige war zu Fuß auf dem Weg zur Bushaltestelle der Sophie-Scholl-Schule unterwegs. Auf diesem Stück kam ihr ein Unbekannter entgegen. Der Mann ging dabei direkt auf die Frau zu. Er packte sie unvermittelt und versuchte, die mitgeführte Tasche zu rauben. Die Frau konnte dies aber verhindern. Der 25-jährige Asylbewerber aus Somalia sitzt nun in einer Haftzelle.

Um Mitternacht von Dienstag auf Mittwoch wurde die Polizei ein drittes Mal in die Rödgener Straße gerufen. Offenbar gab es in der Erstaufnahmeeinrichtung einen heftigen Streit zwischen vier Personen. Auf der einen Seite sollen zwei Asylbewerber aus Algerien (25 Jahre alt) und aus Marokko (26 Jahre alt) mit einem Messer auf zwei Personen (zwei gambische Asylbewerber im Alter von 18 und 30 Jahren) losgegangen sein. Verletzt wurde niemand. Als mehrere Streifen eintrafen zeigte sich der Algerier noch derart aggressiv, dass er mit in eine Zelle genommen werden musste.