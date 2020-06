Gießen: Mehrere Tresore aus der Lahn geborgen

Einer der vier aus der Lahn geborgenen Tresore. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Ein richtiges Tresor-Nest scheint sich in der Lahn in Höhe des Gießener "Lahnfensters" zu befinden. Vor zwei Wochen hatte die Polizei von zwei Magnetanglern die Mitteilung erhalten, dass sie mehrere Tresore auf der rechten Lahnseite gefunden hätten. Heute wurden nun vier davon geborgen. Bei der Aktion kamen ein Polizeikranfahrzeug und ein Schlauchboot zum Einsatz, der von vielen Neugierigen auf der Fußgänger- und Radfahrerbrücke in Augenschein genommen wurde. Alle Tresore wurden anscheinend - so lassen es die Kratzer am Begrenzungsgitter vermuten - am Flussrand ins Wasser gekippt. Tresor nach Tresor wurde an Haltegurten von einem Taucher befestigt und mittels Kran aus den Fluten hochgehievt, am Ufer kurz abgestellt und dann auf die Ladefläche aufgeladen. Nach mehrstündigem Werken und der Bergung von insgesamt vier Tresoren war die Aktion erstmal beendet. Jedoch wird der Polizeitrupp in den kommenden Tagen erneut hier in Erscheinung treten, um auch die restlichen Tresore zu bergen. (Ausführlicher Bericht folgt.)