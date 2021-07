Gießen: Menschen vor Ort von Impfung überzeugen

Noch immer geistern viele Falschinformationen über Impfung und Coronavirus durch die Welt. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

GIESSEN - Schon etwa 266 000 Mal wurden bislang im Landkreis Gießen in Stadt und Landgemeinden Impfstoffe gegen das Coronavirus gespritzt. Ein Drittel der Personen hat bereits die zweite Impfung erhalten beziehungsweise die nur eine beim Johnson & Johnson-Impfstoff notwendige Injektion hinter sich. Rund 172 000 all dieser Impfungen fanden im Impfzentrum in Heuchelheim statt, wohingegen in circa 94 000 Fällen der Stich des Hausarztes bevorzugt wurde. Damit liegt der Landkreis zwar bei der Gesamtimpfquote bei etwas über 50 Prozent, doch ist man noch weit von dem entfernt, was das Robert-Koch-Institut (RKI) für die anzustrebende Herdenimmunität vorgibt. Die nämlich ist nach Ansicht der führenden Experten erst bei 85 Prozent erreicht. Stadt und Landkreis Gießen haben sich nun zum Pilotprojekt quartiersbezogener Corona-Schutzimpfungen zusammengeschlossen, um noch mehr Menschen von diesem Schritt zu überzeugen. Begonnen wird damit in West- und Nordstadt. Vom Land Hessen wurde dafür ein Sonderkontingent von 1000 Impfdosen des Herstellers Johnson & Johnson zur Verfügung gestellt.

Nachfrage rückläufig

Als Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, Stadträtin Astrid Eibelshäuser und Landrätin Anita Schneider das Projekt am Donnerstag gemeinsam mit anderen vorstellen, weiß Letztere von einer besorgniserregenden Entwicklung zu berichten: So seien die kurzfristig über die "Impfbrücke" des Landkreises buchbaren Termine "anfangs wie warme Semmeln weggegangen. Mittlerweile aber muss man nicht mehr gleich dabei sein, um einen zu bekommen". Die seit Monaten enorme Nachfrage nach freien Terminen ist demnach ein wenig ins Stocken geraten. Ein Trend, der neben dem Impfzentrum auch bei Hausarztpraxen festzustellen ist. Laut Schneider würden hier Termine für Zweitimpfungen, und teils sogar Erstimpfungen, häufiger nicht wahrgenommen. Angesichts dieser Entwicklungen hält es Grabe-Bolz für erforderlich, mit Informationen und Impfangeboten "dorthin zu gehen, wo die Menschen wohnen, und Überzeugungsarbeit zu leisten". Gerade jetzt mit dem Aufkommen der ansteckenderen Delta-Virusvariante dürfe sich angesichts der niedrigen Inzidenzzahlen "niemand in Sicherheit wiegen", warnte die Rathauschefin. Das Projekt ist auch deshalb "niederschwellig" gestaltet. "Direkte Ansprache ist hier das Zauberwort", brachte es Schneider auf den Punkt.

Da 15 der 17 Kommunen des Landkreises Gemeinwesenarbeit betreiben, also mit Quartiersmanagern oder Sozialarbeitern direkt bei den Menschen vor Ort sind, sei dies "eine gute Grundlage", so Schneider. Gestartet wird in West- und Nordstadt, wo am heutigen Freitag beziehungsweise am kommenden Dienstag öffentliche Infoveranstaltungen stattfinden. Dort können den Experten wie Dr. Werner Fleck - der langjährige Gießener Allgemeinmediziner begleitet das Projekt von ärztlicher Seite her - alle möglichen Fragen gestellt werden und ist auch Gelegenheit, sich gleich für einen Impftermin registrieren zu lassen. Die Impfungen sollen dann jeweils circa eine Woche später durch mobile Teams des Landkreises in den Quartieren vorgenommen werden; mit zeitlich gestaffelten Terminen, um gar nicht erst Warteschlangen entstehen zu lassen. Zudem laufen aktuell Vorbereitungen, dieses Angebot auch zu den Bewohnern der Innenstadt und des östlichen Stadtgebiets zu bringen, berichtete Eibelshäuser. Als weitere in Betracht gezogene Partner nannte Schneider "Glaubensgemeinschaften" und die Kreishandwerkerschaft.

"Multiplikatoren"

Bei alledem setzt man auch auf "einen Multiplikatoren-Effekt", betonte Grabe-Bolz. Das gesicherte Wissen soll weitergetragen und für die Impfung geworben werben. Denn es würden bei vielen Menschen noch immer Ängste bestehen oder der Irrglaube, das ganze Anmeldeverfahren sei sehr kompliziert. Als Beispiel für eine solche Uninformiertheit nannte Fleck die ihm schon mehrmals gestellte Frage, ob die Impfung denn unfruchtbar mache. Zudem will man in den Stadtteilen gezielt Menschen ansprechen, "die ein Informationsdefizit haben und auch deshalb schnell Opfer von Legendendarstellungen werden können", sagte Andreas Schmidt von der Gemeinwesenarbeit Gießen-West. Damit meinte er insbesondere die im Internet und in Sozialen Medien verbreiteten Falschinformationen über die Impfung oder das Coronavirus selbst. Zudem konnte Schmidt bereits einen ersten Erfolg vermelden: 70 Wohnsitzlose wurden in der "Brücke", der Einrichtung des Diakonischen Werks Gießen, schon mit Johnson & Johnson geimpft.

*

Die erste öffentliche Infoveranstaltung vor Beginn des quartiersbezogenen Impfens circa eine Woche später findet schon am heutigen Freitag um 16 Uhr in der Jugendwerkstatt (Alter Krofdorfer Weg 4) statt und richtet sich in erster Linie an Bewohner der Weststadt. Vor allem Nordstadt-Bewohner sind dann bei der zweiten Veranstaltung am Dienstag, 13. Juli, um 18 Uhr im Nordstadtzentrum (Reichenberger Straße 9) angesprochen. Bei sehr großer Resonanz und passendem Wetter könnte beides auch im Freien stattfinden. Die Registrierung für einen Impftermin ist in beiden Fällen möglich.