Gießen: Merkwürdigkeiten aus dem Leben eines seltenen Käfers

Die Käferart Stenoria analis, der Hans Bahmer im Botanischen Garten begegnete, ist eine Rarität.

GIESSEN - GIESSEN. Eigentlich wollte Hans Bahmer bei einem seiner Beobachtungsrundgänge durch den Botanischen Garten auf die Suche nach sich paarenden Blutbienen gehen. Dass er mehrfach von einem Insekt umkreist wurde, nahm er zwar wahr, reagierte zunächst aber nicht darauf. Viel zu sehr war er auf die Blutbienen fixiert und wollte endlich das begehrte Foto erhalten. Bis sich eines der Insekten ihm auf die Hand setzte. Bahmer wurde neugierig, denn so ein Insekt hatte er zuvor noch nie gesehen. Den Neuling konnte er als 505. Mitglied in seine Liste der im Botanischen Garten registrierten Tierarten aufnehmen. Nachdem Bahmer den Käferspezialisten Dr. Christoph Benisch informiert hatte, wurde klar, dass er eine Rarität vor die Kamera erhalten hat. Die Art Stenoria analis (Schaum, 1859) ist Mitglied der Familie der Ölkäfer (Meloidae) und fühlt sich zwar von der Iberischen Halbinsel über Mitteleuropa bis nach Kleinasien und Südrussland zu Hause, findet sich aber in der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (1998) in der Kategorie 0 wieder. Im Umkehrschluss würde das heißen: verschollen beziehungsweise ausgestorben. Das war 2016.

Bahmers Vortrag im Hermann-Levi-Saal des Rathauses ist gut besucht. Rund 40 Leute sitzen mit ausreichend Abstand im Saal und hören den Ausführungen des Diplom-Biologen aufmerksam zu. Der muss gestehen, dass sich die Situation seit 2016 verändert hat und er sich korrigieren müsse. Die Bestandssituation dieser Art sah so aus, dass bis 2009 nur ein einziger Fund für Deutschland, nämlich aus Brandenburg, bekannt war. 2013 wurde noch je ein Fund aus Baden und der Pfalz registriert. Damals dachte man, dass man 2016 den ersten Fund in Hessen zu vermelden habe. „Das muss ich heute jedoch korrigieren, man hat 2013 bereits ein Exemplar in Hessen gefunden“, korrigiert sich Bahmer. Das hielt den Diplom-Biologen jedoch nicht davon ab, sich mit dem seltenen Käfer weiter auseinanderzusetzen. „Fünf Tage lang kam der Käfer täglich wieder und flog um einen herum. Man fühlt sich fast als Auserwählter“, so Bahmer schmunzelnd. Doch warum wählte der Käfer ausgerechnet den Botanischen Garten in Gießen? Auch darauf hat der passionierte Tierfotograf eine Antwort gefunden. Die Efeu-Seidenbiene, welche Nistkolonien im Botanischen Garten hat, lockt den Käfer an. Nach der Paarung der Käfer legt das Weibchen rund 250 Eier in Kräutern, Gräsern und Sträuchern ab. Die Eier entwickeln sich dann innerhalb von rund 14 Tagen und sind gut einen Millimeter groß. „Und jetzt zeigt die Fauna, wie kreativ sie sein kann. Und wie naiv“, so Bahmer. Die Larven können Sexuallockstoffe weiblicher Efeu-Seidenbienen imitieren und locken so die Männchen dieser Wildbienenart an. Die ganz auf Liebe eingestellten Bienenmänner lassen sich von den Larvenansammlungen sogar zu Scheinkopulationen verführen. Das nutzen nun wiederum die Käferlarven, um sich an den Bienenmännchen festzuhalten, erläutert Bahmer. Entweder gelangen sie schon so in die Nester der Efeu-Seidenbienen oder kommen bei der innerartlichen Paarung der Wildbienen auf den Rücken der Weibchen und mit diesem dann ins Bienennest. Dort fressen die Larven erst die Eier der Wildbienen und später die für die Bienenlarven eingetragenen Nahrungsvorräte.

Zwei Rätsel konnte Bahmer dann in diesem Jahr noch lösen. Bei einem seiner Besuche im Botanischen Garten stellte sich heraus, dass selbst Käfer die Larven aus Versehen transportieren können. „Nein, das war leider kein Vater mit seinen Kindern auf Reisen“, resümiert der Biologe. Ebenso konnte er in diesem Jahr zum ersten Mal schwarzgefärbte Männchen und Weibchen sichten. „Der ideale Zeitpunkt, um die Käfer zu sehen, ist der August“, so Bahmer. Und das Rätsel, warum der Käfer immer den Referenten anflog? „Nun, der ich habe keinen Käfer entdeckt, er hat mich entdeckt“, meint Bahmer. Es stellte sich heraus, dass die chemischen Stoffe in einem Kaugummi, den er bei seinen Besuchen immer kaute, die Käfer angezogen hat. „Deswegen sind die Tierchen mir auch meistens fast in den Mund geflogen. Sie hatten es auf den Kaugummi abgesehen“, so der Biologe. Bahmers Entdeckung hat einen Stein ins Rollen gebracht. Die Universität Hohenheim beschäftigt sich nun intensiver mit dem Käfer und seinem Vorkommen. „Der Käfer kann überall da hinkommen, wo es die Efeu-Seidenbiene gibt“, so Bahmer abschließend. Das führt auch dazu, so der Referent, dass das Bundesamt für Umweltschutz die Rote Liste überarbeitet. Das wäre alles wohl nicht passiert, wenn nicht ein kleiner Käfer Hans Bahmer 2016 fast in den Mund geflogen wäre.

