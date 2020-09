Gießen: Mit Solifonds gegen Corona-"Sturm"

Gähnende Leere im Geldbeutel: In diese Lage ist durch Corona so mancher Studierende geraten. Symbolfoto: Vege/AdobeStock

Giessen. Von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und vor allem der strengen Einschränkungen im Frühjahr waren viele Berufsstände betroffen. Bundes- und Landesregierungen leisteten finanzielle Hilfestellungen, Studierende wurden hierbei jedoch größtenteils übersehen und konnten in finanziellen Notlagen auch kaum auf Finanzierungsmöglichkeiten zugreifen. Hier sprang und springt der Förderverein für unschuldig in Not geratene Studierende e.V. ein, der mithilfe eines Solifonds Mitglieder der beiden Gießener Hochschulen in unterschiedlichsten Lebensumständen kurzfristig unterstützt. Die Justus-Liebig-Universität (JLU) hatte Ende Juli zur Spende für die gemeinnützige Initiative aufgerufen.

"Corona ist wie ein Sturm über viele Studierende hereingebrochen", erinnert sich Nabor Keweloh, Zweiter Vorsitzender des Solifonds, an die letzten Monate zurück. Viele würden in der Gastronomie oder im Messebereich arbeiten und hätten mit dem temporären oder vollständigen Wegfall ihrer Einsatzbereiche auch ihr Einkommen verloren. "Es hat vor allem die getroffen, die finanziell ohnehin nicht gut gebettet sind", weist Keweloh darauf hin, dass dazu vor allem auch Studierende aus Drittstaaten gehören. Diese müssten zum Studium in Deutschland ein gewisses Budget vorweisen. Dieses liege jedoch auf einem Sperrkonto, von dem sich monatlich nur gewisse Summen abheben ließen - was vor allem problematisch werde, wenn zusätzliche Finanzierung wegfalle.

Förderumfang erweitert

Der Solifonds der JLU und Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) springt normalerweise im Fall einer Schwangerschaft ein, wenn zum Studienbeginn spezielle Ausgaben getätigt werden müssen oder der Semesterbeitrag nicht aufgebracht werden kann. Im Zuge der Pandemie habe man jedoch den Förderumfang um eine "Corona-Soforthilfe" erweitert und dafür - zusätzlich zu den etwa 75 000 Euro, die dem Fonds pro Semester zur Verfügung stehen - weitere Gelder eingeworben. Hierbei möchte Keweloh neben der guten Kommunikation mit den Hochschulleitungen vor allem die Stadtwerke Gießen (SWG) lobend erwähnen: Das Studententicket enthält im Sommersemester eine Freibad-Flatrate, jedoch sei im Frühjahr noch nicht absehbar gewesen, ob und wann die Gießener Bäder überhaupt öffnen würden. Die Stadtwerke hätten sich allerdings solidarisch gezeigt und die mit den Semesterbeiträgen geleisteten Zahlungen für die Flatrate teils zurückerstattet, um den Solifonds aufzustocken.

SPENDEN Wer in finanzielle Not geratene Studierende unterstützen möchte, kann seine Spende weiterhin auf das Konto der JLU bei der Landesbank Thüringen überweisen, IBAN DE98 5005 0000 0001 0065 50. Bei der Überweisung müssen die Bezeichnung "Coronafonds Studierende" sowie die Projektnummer 60001174 als Verwendungszweck angegeben werden, damit die Spenden korrekt verbucht werden können. Weitere Informationen unter https://solifonds-giessen.de. (dmo)

Zusätzlich kamen noch Spenden von beispielsweise Fachschaften der JLU hinzu, die ihre für Veranstaltungen vorgesehenen Budgets stifteten, sowie vom Asta der THM. Auf dem Spendenkonto der JLU sind zudem inzwischen gut 4000 Euro eingegangen, in denen auch eine erste Zuweisung über 700 Euro aus universitären Mitteln enthalten ist, kann Pressesprecherin Caroline Link vermelden. Diese sind bereits an den Solifonds überwiesen worden. Demnächst werde die JLU dem Förderverein weitere 5000 Euro aus frei verwendbaren Mitteln zur Unterstützung Studierender zukommen lassen. Dieser kann mit allen Zuwendungen aus einem zusätzlichen Budget von fast 60 000 Euro schöpfen.

Zusätzliche Gelder kann der Förderverein gut gebrauchen, habe sich doch die Zahl der geförderten Studierenden seit Beginn der Pandemie verdoppelt, die der Anfragen mit fast 70 im Monat gar verdreifacht; dabei sei der Zulauf im März und April am höchsten gewesen und flache inzwischen langsam wieder ab. Der Verein kann nicht in allen Situationen finanzielle Unterstützung gewähren, versucht aber auch, zu anderen Fördermöglichkeiten zu beraten.

Viele Studierende hätten, bevor sie den Solifonds in Betracht zögen, schon die Sozialberatung des Studentenwerks kontaktiert. Ein "gut geöltes Netzwerk" steht laut Keweloh zur Verfügung, um nach Möglichkeit an andere Initiativen zu vermitteln. Man habe den Anspruch, die Studierenden vollumfänglich zu beraten - unterstützt würden vor allem die, die "durch alle Sozialraster fallen" und denen ansonsten der Studienabbruch bevorstünde.

So habe von der Corona-Soforthilfe beispielsweise ein junger Vater kurz vor seinem Master-Abschluss Gebrauch gemacht, der nicht nur seine Anstellung in einer Sicherheitsfirma verloren, sondern sich auch selbst mit Corona infiziert hatte. Eine Studierende aus Kamerun, die erst zum Sommersemester nach Gießen gekommen war, bekam ihren schon zugesicherten Job gekündigt und wusste nicht, wie sie sich finanzieren sollte; ebenso eine Mutter, die gerade zum Beginn der Pandemie entbunden hatte, und ihre Arbeit im Gesundheitswesen nicht mehr antreten konnte.

Harsche Kritik an Politik

Grundsätzlich sei es die Idee des Fonds, über kurzfristige Situationen hinwegzuhelfen - die Förderung ist auf drei Monate begrenzt, in Einzelfällen könne man danach eine weitere Förderung beantragen. Einem langfristigen Bedarf könne man allerdings leider nicht gerecht werden, so Keweloh. Der Förderbetrag ist in der Vereinssatzung festgelegt und richtet sich nach dem Hartz IV-Höchstsatz. Bei besonders hoher Nachfrage würden die Beträge teilweise faktorisiert, um möglichst viele Studierende unterstützen zu können. Dies sei allerdings glücklicherweise noch nicht vorgekommen. Das Budget wurde im vorangegangenen Semester dennoch fast vollständig ausgeschöpft.

Harsch kritisiert Nabor Keweloh den Umstand, dass die Politik auf die pandemiebedingten Notlagen von Studierenden nicht angemessen reagiert habe. Bildungsministerin Anja Karliczek hätte beispielsweise die Bafög-Rücklagen in Höhe von 900 Millionen Euro öffnen können, damit wäre vielen geholfen gewesen. Echte Chancengleichheit in der Bildung sei ohnehin nicht gegeben, Corona habe weitere Faktoren geliefert, die die Ungleichheit zwischen Kindern aus Arbeiter- und solchen aus Akademikerfamilien nur noch verstärkten.

Seit 2008 besteht der Solifonds für unschuldig in Not geratene Studierende in Gießen und ist in dieser Form einmalig, wenngleich es ähnliche Soli-Projekte auch an anderen Unis gebe. Seine Fördermittel bezieht der Verein zu einem erheblichen Teil aus einem geringen Beitrag, den die Studierenden von JLU und THM mit ihrem Semesterbeitrag leisteten, zusätzliche Beträge seien sehr marginal. Auch wenn Nabor Keweloh den öffentlichen Spendenaufruf der JLU sehr zu schätzen wisse, so würde er sich doch wünschen, dass sich dauerhaft eine Gemeinschaft bilde, beispielsweise aus Mitarbeitern der Hochschulen, die den Solifonds regelmäßig finanziell unterstützen.