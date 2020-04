Gießen: Möbelstadt Sommerlad reicht Klage beim Verwaltungsgericht ein

Das Gießener Einrichtungshaus des Traditionsunternehmens. Archivfoto: Sommerlad

Gießen (red). Die Einrichtungshäuser R. Sommerlad GmbH & Co. KG hat am Mittwoch beim Verwaltungsgericht Gießen Klage gegen die Beschränkungen durch die Rechtsverordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Hessen eingereicht. Die in den hessischen Corona-Bekämpfungsverordnungen vom 17. April erlassenen Bedingungen zur Öffnung von Verkaufsstätten des Einzelhandels sind für die Möbelstadt Sommerlad nicht nachvollziehbar und führen zu einer Ungleichbehandlung von Unternehmen. Infolgedessen hat die Geschäftsführung beschlossen, Klage gegen die Einschränkungen einzureichen, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt.

Da das Einrichtungshaus im Schiffenberger Tal eine Gesamtverkaufsfläche von 800 Quadratmeter überschreitet, ist dem Unternehmen bis auf Weiteres der Betrieb seines Einrichtungshauses untersagt. Das Kriterium Verkaufsfläche zur Differenzierung, ob in der Verkaufsstätte die Anforderungen des Infektionsschutzes erfüllt werden können, sei ungeeignet, da es keine Schlussfolgerung dahingehend zulasse. Vielmehr sei die Möbelstadt Sommerlad als großflächiger Einrichtungshandel mit einer Größe von 32 000 Quadratmetern sogar besser in der Lage, die für den Infektionsschutz erforderliche Einhaltung von Abständen zwischen Kunden und Mitarbeitern zu garantieren. Die Öffnung des Einrichtungshauses würde außerdem mit dem Ziel der Regelung, die Attraktivität der Innenstädte zu vermindern und sie so zu entlasten, übereinstimmen. Überdies sieht die Möbelstadt Sommerlad die sortimentsbezogenen Ausnahmen der Verordnung, wie zum Beispiel Autohäuser, Fahrradhändler, Buchhändler und Baumärkte, die ohne Flächenbegrenzung öffnen dürfen, als willkürlich an. Auch bei Sommerlad würden relevante Sortimente angeboten werden.

Die Möbelstadt Sommerlad hat in den letzten Wochen umfassende Maßnahmen getroffen, um Mitarbeiter und Kunden bestmöglich zu schützen, wie etwa maximale Hygienevorkehrungen wie Spuck- und Mundschutz, kontaktloses Bezahlen, Besucherstromregelungen oder Zufahrtskontrollen zur Belegung nur jedes zweiten Parkplatzes. Das Thema werde sehr ernst genommen und die Zeit genutzt, die Mitarbeiter zu schulen und auf eine sichere Wiedereröffnung vorzubereiten. Eine Teilöffnung sei für das Geschäftsmodell nicht akzeptabel. Dieser stark eingeschränkte Betrieb führe täglich zu erheblichen Umsatzeinbußen und man bedrohe die wirtschaftliche Existenzgrundlage des Traditionsunternehmens. Die Einrichtungshäuser R. Sommerlad GmbH & Co. KG trägt Verantwortung für 550 Mitarbeiter.