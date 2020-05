Gießen: Nachforderungen bei Wassergebühren rechtens

Symbolfoto: Archiv/dpa

Giessen/Kassel (bl). "Die Klägerin hat ungefähr zur Hälfte gewonnen und zur Hälfte verloren" - so lässt sich das Ergebnis einer Entscheidung zusammenfassen, die nun der 5. Senat des Hessischen Verwaltungsgerichtshof (HVGH) getroffen hat. Die Klage richtete sich dabei gegen die Stadt Gießen und drehte sich um Wassergebühren. Im Juli 2011 war in einer Gießener Wohnung ein neuer Wasserzähler eingebaut worden. In der Folge sei es jedoch zum Streit "über die korrekte Abrechnung beziehungsweise auch über die Korrektheit der Zählerstände" gekommen, erklärt Helmut Schmidt, Richter und Pressereferent am HVGH, den Sachverhalt. Denn die Mittelhessischen Wasserbetriebe (MWB) hatten im August 2016 festgestellt, dass die Gebühren bei der Kundin aufgrund einer "technisch bedingten falschen Übertragung des Wasserzählerstandes zu niedrig" ausgefallen und somit "versehentlich nicht erhoben" worden seien, berichtet Stadtsprecherin Claudia Boje auf Anfrage des Anzeigers.

Die Konsequenz waren Nachforderungen. Hier variiert jedoch die genaue Höhe: Während die Stadt von circa 2200 Euro spricht, nennt das Kasseler Gericht eine Gesamtsumme von etwa 3700 Euro. "Rechtlich problematisch war, ob die Stadt Gebühren noch nachberechnen durfte, da falsche Zählerstände zunächst die Berechnungsgrundlage gebildet hatten", schildert Helmut Schmidt. Dies habe der Senat bejaht. Die Festsetzungen seien als sogenannte "belastende Verwaltungsakte anzusehen", eine entsprechende Nachberechnung sei also noch erlaubt gewesen. Einen geringen Teil der Forderungen stufte der Senat zudem als verjährt ein.

Das Verwaltungsgericht Gießen hatte der Klage im April 2018 im wesentlichen stattgegeben und argumentiert, "Nachforderungen könnten wegen des Vertrauens der Kundin in die ursprünglichen Gebührenbescheide nicht gestellt werden", teilt Boje mit. Dagegen wandte sich wiederum die Stadt und beantragte im August 2018 erfolgreich, die Berufung zuzulassen. Mit dem Ausgang der jetzigen mündlichen Verhandlung ist man daher im Rathaus zufrieden, da der HVGH die Auffassung der Stadt bestätigt habe.

Gegen das Urteil des 5. Senats ist eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision möglich. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig könnte daraufhin dieses Rechtsmittel gewähren.