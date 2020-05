Gießen: Nähen für den guten Zweck

Teilnehmer des Projekts "Alles aus einer Hand" übergeben selbst genähte Masken an das Gießener Johannesstift. Foto: Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft

GIESSEN (red). Füreinander da sein und miteinander herausfordernde Lebenslagen meistern ist eine der Grundideen, die das Projekt "Alles aus einer Hand" begleitet. Migranten erfahren im Rahmen des Projekts, welches das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft gemeinsam mit IBS und ZAUG im Auftrag des Jobcenters Gießen durchführt, individuelle Unterstützung bei der Integration in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt. Nun wurde im Rahmen des Projektes im Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft eine Nähwerkstatt etabliert.

Teilnehmende schenken, angeleitet durch die pädagogische Mitarbeiterin Petra Fink, Stoffen, die in ihrer ursprünglichen Bestimmung nicht mehr zu gebrauchen sind, ein neues Leben. Innerhalb kurzer Zeit nähten sie Gesichtsmasken, um Bewohnern des Johannesstifts in Gießen ein Geschenk zu machen. Nach Fertigstellung der ersten Masken wurden die Spenden auf der Terrasse der Einrichtung unter Einhaltung des Mindestabstands an Christa Hofmann-Bremer, Geschäftsführerin und Einrichtungsleiterin des Johannesstifts, übergeben. Der herzliche Dank der Mitarbeitenden des Johannesstifts rührte auch die Teilnehmenden aus dem Projekt "Alles aus einer Hand" sehr: "Es ist schön, helfen zu können", sagen sie. "Wir haben schon eine Idee, wie wir auch andere Menschen unterstützen können", sagt eine Teilnehmerin. "Das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft freut sich, dort unterstützen zu können, wo Hilfe gebraucht wird", sagt Projektkoordinatorin Nada Hohmann.