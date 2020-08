Gießen neu entdecken

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Stadt neu entdecken: Zu einem Spaziergang durch die Gießener Innenstadt lädt die Tourist-Information Gießen, eine Abteilung der Gießen Marketing GmbH, ein. Anhand von Infomaterial flaniert man durch idyllische Straßen vorbei an schönen Fassaden und historischen Gebäuden. Mitunter lernt man „grüne Oasen“ im Stadtgebiet kennen, an denen man wunderbar verweilen und relaxen kann. Die ausführliche Beschreibung zum Stadtspaziergang und weiteres Infomaterial zu den Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke sowie ein Stadtplan sind in der Tourist-Information in der Schulstraße 4 zu den Öffnungszeiten montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr und im InfoCenter Hochschulen und Stadt im Bahnhof erhältlich.