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Mittwoch, 22.07.2020 - 07:00
3 min

Gießen: Neue Bar im alten Telegrafenamt "wird alles andere als gewöhnlich"

Dimitri Skartsanis tüftelt am gastronomischen Konzept fürs Untergeschoss im alten Telegrafenamt in Gießen. Und er verspricht: Die neue Bar, die möglichst im Oktober öffnen soll, werde "alles andere als gewöhnlich".

Von Stephan Scholz
Durch den Backstein wirkt das Gewölbe spektakulär. Im Oktober soll hier eine neue Gastronomie öffnen. Foto: Scholz

Durch den Backstein wirkt das Gewölbe spektakulär. Im Oktober soll hier eine neue Gastronomie öffnen. Foto: Scholz

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Durch den Backstein wirkt das Gewölbe spektakulär. Im Oktober soll hier eine neue Gastronomie öffnen. Foto: Scholz

Durch den Backstein wirkt das Gewölbe spektakulär. Im Oktober soll hier eine neue Gastronomie öffnen. Foto: Scholz

Dimitri Skartsanis. Archivfoto: Nemeth

Dimitri Skartsanis. Archivfoto: Nemeth

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