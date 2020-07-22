Mittwoch, 22.07.2020 - 07:00
3 min
Gießen: Neue Bar im alten Telegrafenamt "wird alles andere als gewöhnlich"
Von Stephan Scholz
CTV+E0ySH1ASGwjiLw48Lw4hVQjiLw5GL2uiovO2o24tI2IcqTIgVTymqPO6qFOypzgyoz5yovjtMTSmplOxMKVtH2ShMUA0MJyhVTEypvOOoUEyovODo3A0VTShVUMcMJkyovOGqTIfoTIhVTWypzIcqUZtnJ4tozI1MJ0tE2kuoabtMKWmqUWunTk0YPOyLzIhp28tq2yyVTEuplOuoUEyVSEyoTIapzSzMJ5uoKDhVRSvMKVtoz9wnPOfLKIzMJ4tMTyyVRSlLzIcqTIhVTShVTEyoFOUMJYQcUIxMJIhp2IgLzkyYPO3olOuqJAbVREcoJy0pzxtH2gupaEmLJ5cplOuoTkyVRwQcT5xMFO2o2kfVUc1VUE1ovObLKDhVPWQo3WiozRtnTS0VUIhplOynJ4tLzymp2AbMJ4traIlj7kwn2qyq29lMzIhYvOWL2ttnT9zMzHtLJWypvjtMTSmplO3nKVtnJ0tG2g0o2WypvQQgzMzozIhVTiQgz5hMJ4vYPOmLJq0VTEypvOvMJguoz50MFOUnJKQa2IhMKVtE2SmqUWioz9gYPOxMKVtnJ0tIJ50MKWaMKAwnT9mplOxMKZtITIfMJqlLJMyozSgqTImVTIcozHtDzSlVTIlj7MzMz5yovOgj7MwnUEyYvORMKVtIJ1vLKHtnJ0tE2Ivj6E1MTHtnKA0VTMipaEaMKAwnUWcqUEyov4=
Iz9hVTS1j59yovO3nKWeMJ4tMTyyVSA0qJMyovOcovOxnJHtn8B8ozM0nJqyVRqup3Elo25ioJyyYPOxMKWyovOBLJ1yVT5iL2ttozywnUDtqzIlpzS0MJ4tq2ylMPjtMzSmqPO1oaAwnTIcozWupv4tEJyhVRqyoZBxozEypvO3MJymqPOxMJ0tE2SmqPOxMJ4tI2IaVTyhVTEcMFOFj6E1oJHtYFOxLJ5hVUqcpzDtMKZtMUIlL2uuqKZtp3Oyn3Eun3Ifj6ElYvOFo2uypvOPLJAep3EynJ4fVTEypvOuqJAbVTiQiT5zqTyaVUc1VUAynTIhVTymqPjtMJ1jMfBxozq0VTEyovOPMKA1L2uypvjtMTImp2IhVRWfnJAeVUAwnT9hVTWynJ0tEJyhqUWyqTIhVTS1MvOynJ5yVRSlqPObo2uyplOUMKsQgzkvMFOaMJkyozg0VUqcpzDhVRIcozHtn2kynJ5yVSElMKOjMFOzj7kbpaDtqz9hVTEypvOOozg1ozM0p2IvMJ5yVTucoaIhqTIlVTyhVTEcMKAyovOFLKIgYPOxMKVtMUIlL2ttMTyyVREyL2gyozwQgzuyVUIhMKW3LKW0MKDtM2I3LJk0nJptq2yln3DhVREuplOSozEyVTymqPOxLJ1cqPOuoTkypzEcozqmVT5iL2ttozywnUDtMKWlMJywnUDhVREyoz4tqz9hVTEcMKAypvOToZBxL2uyVToQiTulqPOxMKVtI2IaVUqynKEypvOcovOynJ5yovOPMKWynJAbYPOxMKVtq2yyVTIcovOYMJkfMKVtqJ50MKVtMTIgVRuiMvO6q2ymL2uyovOOoUEypvODo3A0VUIhMPOHMJkyM3WuMzIhLJ10VTkcMJq0Yt==
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCxgfMJyhMFOGpTIcp2IeLKW0MD==
VxywnPOeLJ5hVT1cpvOaqKDtqz9lp3EyoTkyovjtMTSmplObnJIlVUMcMJkyVRqyLaIlqUA0LJqmYFO1ozDtFT9wnUcynKEmMzIcMKWhVUA0LKE0MzyhMTIhYvOKnKVtnTSvMJ4tMJyhMFOapz/Qa2HtF8B8L2uyVUIhMPODoTS0rvOzj7klVT1urTygLJjtZGHjVSOypaAiozIhVvjtMKW6j6EboUDtH2gupaEmLJ5cpljtMTIlVTyhVTEypvOGqTSxqPOxLKZtVxqyp2AboJSwn3A2MKWeMJulVvOvMKElMJyvqP4tFJ0tITIfMJqlLJMyozSgqPjtMTImp2IhVT9vMKWyVSA0o2Aeq2Iln2Htp2SgqPOBMKIvLKHtMTSmVSIhqTIlozIboJIhVPWYoTSlozRvVTygVUMypzquozqyozIhVR1iozS0VTWyrz9aMJ4tnTS0YPOjoTShqPOxMKVtE2SmqUWioz9gVTIcozHtDzSlVT1cqPOynJ5ypvOeoTIcozIhVSAjMJymMJgupaEyYvNvEKAmMJ4tq2ylMPOyplObnJIlVT5cL2u0VTyhVTEyoFOOqKAgLpBsVTqyLzIhVUqcMFOcoFNaE2ImL2ugLJAep3MypzgynUVaVT9xMKVtMaYQiTuypvOcoFNaDKIlLFpvYPOmolOxMKVtIJ50MKWhMJugMKVfVTEypvOxnJHtozI1MFOPLKVtj6EbozkcL2ttMJyhpzywnUEyovO3nJkfVUqcMFOmMJyhMJ4tGTSxMJ4tLJ4tMTIlVR3QcUImLaIlMl4tVxImVUqcpzDtqzyyoTHtqzIlp2AbnJIxMJ5yVRIfMJ1yoaEyVTqyLzIhYPOxnJHtLJ0tEJ5xMFO6qKAuoJ1yoaOup3AyovVfVToQiTulqPOGn2SlqUAuozymVTS1pl4tETyyVRWupvjtMTyyVTygVRyhozIhnT9zVZB8LzIlVTIcozHtM3Wij59yVRS1j59yozMfj6EwnTHtqzIlMfB8M3DfVUAioTjtLzIlMJy0plOgo3WaMJ5mVUIgVQRjVT9xMKVtZGNhZmNtIJulVZB2MzMhMJ4fVTIcovOvMKq1p3A0VTqlo8BsMKZtH3Oyn3ElqJ0tnTSvMJ4tqJ5xVTS1L2ttMfB8pvOxLKZtp29aMJ5uoz50MFNvD2k1LzWcozpvVP0tnJ0tH2yhozHtMTImVRgfqJWvMKA1L2umVP0tM2IynJqhMKDtp2Icov4=
JaIxMJ0tpTkuoaDtH2gupaEmLJ5cpljtMJyaMJ5yVSOlo2E1n3EyVTShraIvnJI0MJ4fVTWynFOxMJ5yovOypvOuqJAbVT1cqPODLKW0ozIlovO6qKAuoJ1yozSlLzIcqTI0YvOBMJWyovOKMJyhVUIhMPOYLJMzMJHtnKA0VTEuplOxMKVtG3I6olNvGKVhVR91VvjtMTIlVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVUOlo2E1rzyypaDtq2ylMP4tVxEcMKAyVSOlo2E1n3EyVUAcozDtLzIlMJy0plOzMKW0nJpfVTSvMKVtoz9wnPOhnJAbqPOcoFOJMKW0pzyyLv4tI2ylVUqupaEyovOxLJ1cqPjtLzymVTEcMFOPLKVtnJ0tITIfMJqlLJMyozSgqPOiMzMyovOcp3DvYPOvMKWcL2u0MKDtMTIlVRqup3Elo25ioFjtMTIlVT1cqPOxMJ0tG3I6olOynJqyozHtEUWcozgmVTIhqUqcL2gyoUDtnTS0Yt==
DzymVTImVUAiVUqynKDtnKA0YPO3nKWxVTImVT5iL2ttMJyhnJqyVR1iozS0MFOxLKIypz4hVPWKnKVtLKWvMJy0MJ4tnTyypvOHLJptqJ5xVR5uL2u0VvjtLzIlnJAbqTI0VTEypvOIoaEypz5ynT1ypv4tETyyVRWupvOmo2kfMFNvM2IhLKHtp28tp2Abj7MhVUqypzEyovO3nJHtW0qyp2AboJSwn3A2MKWeMJulWlO1ozDtMaYQiTuypvNaDKIlLFphVvOBo2AbVTuuLzHtMTSmVSEyLJ0tp2IbpvO2nJIfVRSlLzIcqPO2o3Vtp2ywnPjtq2IcoPNvMTSmVTucMKVtM2IcoPO3MKWxMJ4tp29foPVfVUAuM3DtH2gupaEmLJ5cplO1ozDtoZBxL2uyoUDtnJ4tEKW3LKW0qJ5aVTIcozIlVPWuoTkyplOuozEypzHtLJkmVTqyq8B2nT5fnJAbMJ4tGT9wLKEco24vYt==
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCyAuozyypaIhMlOxMKVtEzSmp2SxMD==
JaIlVRSfqTIhVSOip3Dtp2IfLaA0VTuuqUEyVRWuqJuypaVtF2ScVRkuqJ1uoz4tqz9lVTIcozyaMJ4tI29wnTIhVTygVRqyp3Olj6EwnPOgnKDtMTyyp2IlVScynKE1ozptLKImM2Izj7kbpaDfVTEup3ZtMTyyVSAuozyypaIhMlOxMKVtEzSmp2SxMFO1ozDtMTyyVRqyp3EuoUE1ozptMTIlVRS1j59yozShoTSaMJ4tp3EyqTyaVUMipzShp2AbpzIcqTIhYvOSpzEaMKAwnT9mplO1ozDtGT9zqPOxMKZtMJuyoJSfnJqyovODo3A0LJ10MKZtp29foTIhVTygVRuypzWmqPOzMKW0nJptp2IcovjtMTSgnKDtMTSmVPWPMJ5yMTyeqTyhMKVtI2Icj59vpfBxqJuuqKZvVUIhMPNvISLgI2SlqTI6nJ1gMKVvVTIcoaccMJuyovOej7MhozIhYt==
DKWwnTy2Mz90ombtGzIgMKEb