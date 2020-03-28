Lokales

Stadt Gießen

mehr aus Stadt Gießen
plus
Samstag, 28.03.2020 - 16:30
4 min

Gießen: Neue Möglichkeiten für Brautpaare und Dienstleister in der Corona-Krise

Auch in Gießen zwingt die Corona-Krise Hochzeitsdienstleister und Brautpaare zum Umdenken. Welche Möglichkeiten es in dieser Ausnahmesituation gibt, erklärt Fotografin Jennifer Keil im Interview.

Von Jasmin Mosel
Hochzeitsfotografen hätten eigentlich bald Hochsaison. Nun gilt es, Lösungen zu finden, mit denen Paare und Dienstleister glücklich sind. Fotos: Ulrike Selig /Ullikat_photo

Hochzeitsfotografen hätten eigentlich bald Hochsaison. Nun gilt es, Lösungen zu finden, mit denen Paare und Dienstleister glücklich sind. Fotos: Ulrike Selig /Ullikat_photo

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+E2yyp3Ayov48Y2V+VRIgo3Eco25uoTHtqJ5xVTkyLzuuMaEyVRMiqT9mVUAioTkyovOxLKZtM2ShrzHtGTIvMJ4toTShMlOuovOxMJ4tLzImo25xMKWyovOHLJptMKWcoz5ypz4hVSMcMJkyVSOuLKWyVUsQiT5mL2uyovOmnJAbVTqyozS1VTEuplOzj7klVTybpzHtFT9wnUcynKDfVUqyp3qyM2IhVTEcMFOPqJAbqJ5aVTIcozImVRMiqT9apzSzMJ4traHtMTIhVTsQcT5anJqyovOJo3WvMKWynKE1ozqyovOaMJwQgaW0YvORnJHtE2yyj59yozIlnJ4tFzIhozyzMKVtF2IcoPObj6EfqPOmMJy0VRcunUWyovOUoZB8L2gmoJ9gMJ50MFOgnKDtMTIlVRguoJIlLFOcovOuqKEbMJ50nKAwnTIhVSWypT9lqTSaMJ4tMzImqP4tET9wnPOxnJHtD29lo25uYHglnKAyVUc3nJ5aqPOuqJAbVRuiL2u6MJy0p2EcMJ5mqTkynKA0MKVtraIgVSIgMTIhn2IhYvOJnJIfMFOHpzS1qJ5aMJ4tqJ5xVRMynJIlovOej7MhozIhVT5cL2u0VUAiVUA0LKE0MzyhMTIhYPO3nJHtqKWmpUYQiT5aoTywnPOaMKOfLJ50YvOWoFOWoaEypaMcMKptp3OlnJAbqPOXMJ5hnJMypvOYMJyfVZB8LzIlVTEyovOIoJquozptoJy0VRWlLKI0pTSupzIhVTyhVTEypvOOqKAhLJugMKAcqUIuqTyiovjtozI1MFOAj7MaoTywnTgynKEyovO1ozDtMTSlj7kvMKVfVUqcMFO3nJAbqTyaVTImVTymqPjtHT9mnKEcqzImVT5cL2u0VTS1plOxMJ4tDKIaMJ4traHtqzIloTyypzIhYt==
CTV+EfB8pvOVo2AbrzIcqUAzo3EiM3WuMzIhVUsQiUWxMFOhqJ4tMJyaMJ50oTywnPOvLJkxVTEcMFOVo2Abp2Scp29hVTWyM2yhozIhYvOKLKZtLzIxMKI0MKDtMTyyVRAipz9hLF1YpzymMFOzj7klVSAcMFOjMKWmj7MhoTywnQ88Y2V+CTV+CP9vCt==
FJAbVTWcovOmMJkvp3DtraIlrzIcqPOyqUquplOlLKEfo3ZhVR1ynJ5yVRuiL2u6MJy0p3AunKAiovOvMJqcoz50VTyhVTEcMKAyoFOXLJulVUWyoTS0nKLtp3QQcUDfVTIlp3DtEJ5xMFOALJxhVR1cqUEfMKW3MJyfMFOvnJ4tnJAbVUAynUVtMaWinPOxLKYQiTWypvjtMTSmplO3nKVtoz9wnPOnMJy0VTuuLzIhYvOWoac3nKAwnTIhVTuuLzHtnJAbVTSfoTIhVT1ynJ5yovODLJSlMJ4tMJyhMFOALJyfVTqyp2AbpzyyLzIhYPO1oFOWnT5yovOynJ5zLJAbVUc1VUAuM2IhYPOxLKAmVTywnPOxLFOvnJ4tqJ5xVTEup3Ztq2ylVRmQgaA1ozqyovOznJ5xMJ4fVUqyoz4tMTyyVTSeqUIyoTkyVRkuM2HtLzymVTyhVTEyovOGo21gMKVtpzIcL2u0YvOQo3WiozSvMJEcozq0VTuuLzHtnJAbVTWcplOdMKE6qPOhqKVtH2Abq2ShM2Ilp2AbLJM0pl0tqJ5xVRMuoJyfnJIhp2uio3EcozqmVTSvM2ImLJq0YPO1oFOgMJyhMFOYqJ5xMJ4traHtp2Abj7k0rzIhYvOKLKZtMTSmVTSfoTImVToQiUVtoJywnPOznJ5uoaccMJkfVTWyMTI1qTI0YPO3MKWxMFOcL2ttp2IbMJ4hVRImVTkcMJq0VUAwnTkcL2u0VUIhMPOynJ5zLJAbVTEupzShYPO3nJHtoTShM2HtMTyyp2IlVSc1p3EuozDtLJ5bj6EfqPjtqJ5xVUqyoTAbMFOALpBsozSboJIhVTEcMFODo2kcqTyeVToQiUVtqJ5mVRgfMJyhqJ50MKWhMJugMKVtLzIlMJy0nZBxoUDhVRImVTqynUDtqJ5mVTSeqUIyoTjtnzRtLJkfMJ4tj6EbozkcL2t7VTywnPOvnJ4tozywnUDtLJkfMJyhVTyhVTEcMKAypvOGnKE1LKEco24h
CTV+I2yyVTuuLzIhVRybpzHtDaWuqKEjLJSlMFOlMJSanJIlqQ88Y2V+
ETyyVSYQiTAeLJ50q29lqTIhVTS1MvOgMJyhMFOALJyfVUqupzIhVTqcM2ShqTymL2thVRImVTymqPOgnKVtq2ywnUEcMljtMTSmplOgMJyhMFOYqJ5xMJ4tozywnUDtpTShnKAwnPO3MKWxMJ4tqJ5xVP0tp293MJy0VUqcMFOgj7MaoTywnPNgVTIhqUAjLJ5hqPOvoTIcLzIhYvOSplOanJW0VUMcMJkyYPOxnJHtp2Abo24tp2IcqPOlqJ5xVTIcozIgVRcunUVtnJulMFOVo2AbrzIcqPOjoTShMJ4hVRywnPObLJWyVTIcozIhVR5iqTMuoTkjoTShVTIlp3EyoTk0Yt==
Fotos
Hochzeitsfotografen hätten eigentlich bald Hochsaison. Nun gilt es, Lösungen zu finden, mit denen Paare und Dienstleister glücklich sind. Fotos: Ulrike Selig /Ullikat_photo

Hochzeitsfotografen hätten eigentlich bald Hochsaison. Nun gilt es, Lösungen zu finden, mit denen Paare und Dienstleister glücklich sind. Fotos: Ulrike Selig /Ullikat_photo

Jennifer Keil

Jennifer Keil

2
CTV+I2yyVUAcMJu0VTEypvOuqKZ/CP9vCt==
ETIlVRS1p3EuqKAwnPOgnKDtF29foTIaMJ4tnKA0VTcyqUc0VUAynUVtq2ywnUEcMl4tETyyVTgioKOfMKE0MFOVo2AbrzIcqUAvpzShL2uyYPOgnKDtLJkfMJ4tETyyoaA0oTIcp3Eypz4fVTkynJEyqPOyrUElMJ0hVSqcpvObLJWyovO1oaZtLKIzVSAiL2yuoPOAMJEcLFO1oaEypvOxMJ0tE3W1pUOyoz5uoJIhVPAmqUWiozq0o2qyqTuypvNgVSc1p2SgoJIhnTSfqPOcovOxMKVtD29lo25uVRglnKAyVToQiUVtH2IfLaA0p3GQcT5xnJqyVUc1p2SgoJIhM2I0LJ4hVRImVTqcoUDfVTIcozHtGZB2p3IhMlO6qFOznJ5xMJ4fVT1cqPOxMKVtETyyoaA0oTIcp3EypvO1ozDtHTSupzHtM2mQiTAeoTywnPOmnJ5xYvOKnKVtp2I0rzIhVTEupzS1MvjtMTSmplOAMJ5mL2uyovjtMTyyVTEyovOHMKWgnJ4tqzIlp2AbnJIvMJ4fVTybpzHtFT9wnUcynKDtnJ4tMTyyp2IgVRcunUVtoz9wnPOzMJyypz4tn8B2oz5yovNgVTquoabtozSwnPOxMJ0tGJ90qT8tVaMypaAwnTyyLzIhVUA0LKE0VTSvp2SaMJ4vYt==
CTV+I2IfL2uyVR3QgzqfnJAbn2IcqTIhVTqcLaDtMKZtMTShow88Y2V+
I2ylVTIgpTMynTkyovjtLKIzVSEypz1cozHtLJ4tEaWynKEuM2IhVTS1p3c1q2IcL2uyov4tFJ0tE2IaMJ5mLKE6VUc1oFOGLJ1mqTSaVTuuLzIhVREcMJ5mqTkynKA0MKVtqJ50MKVtMTIlVSqiL2uyVT1ynKA0VT5iL2ttMaWynJHtF2SjLKccqZBxqTIhYvOAMJyhVRMuqz9lnKDfVUqyoz4tMTyyVRkuM2Htp2ywnPOcoFOGpZBxqUAioJ1ypvOyoaEmpTShozIhVUAioTk0MFjtp2yhMPOVMKWvp3DgVUIhMPOKnJ50MKWbo2AbrzIcqTIhYvOOqJAbVTucMKVtM2yvqPOyplO0o2kfMFOZo2AuqTyioaZfVTI0q2RtoJy0VTIcozIgVRguoJyhrzygoJIlYPO3olOgLJ4toJy0VTEyovOUj6EmqTIhVTShp3Eij59yovOeLJ5hVP0tLJkmVRSfqTIlozS0nKMyVUc1VTEypvOKnJImMFOxpzS1j59yov4=
CTV+I2SmVT1uL2u0VRuiL2u6MJy0MJ4tnJ4tMTIlVTguoUEyovOXLJulMKA6MJy0VTS1pm88Y2V+
ETIlVSElMJ5xVTqcozptnJ4tMTIhVTkyqUc0MJ4tFzSbpzIhVTgfLKVtraIlVTMlMJyyovOHpzS1qJ5aYPOxnJHtMUWuqpBsMJ4tM2IzMJyypaDtq2ylMP4tET9wnPOxLKZtFTIlLaA0q2I0qTIlVTymqPOcovOxMKVtHzIaMJjtLKIwnPOmMJulVUAwnZB2ov4tETSmVUqynJAbMFOZnJAbqPOcp3DtMfB8pvOTo3EiM3WuMzIhVUAiM2SlVUMiovOJo3W0MJyfYPOxLJ1cqPOej7MhozIhVUq1ozEypaAwnZB2ozHtEz90o3ZtMJ50p3EynTIhYvOTj7klVTEcMFOUj6EmqTHtq2ylMPOuqpBsMKWxMJ0tMTIlVSAioJ1ypvOyqUquplOyoaE6MKWlqPjtq28tp2yyVUEynJkmVTS1MvOzj7khMvOiMTIlVUAyL2umVRuiL2u6MJy0MJ4tqTShrzIhVT3QiUAmMJ4h
CTV+H3EcL2u3o3W0VRsQcUA0MJWyp2AbpfBxozg1ozp6VSqcMFOej7MhozIhVSOuLKWyVTEuplOPMKA0MFOxLKWuqKZtoJSwnTIhCmjiLw48Lw48Y2V+
FJ0tM2ShrvOeoTIcozIhVRglMJymVT9xMKVtp29aLKVtoaIlVUc1VUc3MJy0VUc1VTuynKWuqTIhYPOznJ5xMFOcL2ttpTIlp8B2ozkcL2ttp3IjMKVhVSAiYPOxLKAmVTEcMFOZnJIvMFO6q2ymL2uyovOxMJ4tHTSlqT5ypz4tnJ4tpTIlp8B2ozkcL2uypvOOqT1ip3Obj6ElMFOcoFOJo3WxMKWapaIhMPOmqTIbqP4tETyyVRIgo3Eco25yovOfLKAmMJ4tp2ywnPOaMJ5uqKAiVTIcozMuozqyovO1ozDtMJyhVTgfLKAmnKAwnTImVRWlLKI0pTSupaAbo290nJ5aVTMcozEyqPOmo3qcMKAiVT9bozHtMTyyVRsQcUA0MFOmqTS0qP4tFJ4tMTIlVTSeqUIyoTkyovOyrUElMJ1yovOGnKE1LKEco24tn2ShovOxLKZtHTSupvOxnJHtIUWuqKIhMlOaLJ56VTyhqTygVToQiUVtp2ywnPOgLJAbMJ4tqJ5xVTI0q2RtnJ0tofBxL2umqTIhVRcunUVtnJ4tM3Wij59ypvOFqJ5xMFOhLJAbMzIcMKWhYvOWoFOeoTIcozIhVRglMJymVUAcozDtp2yyVRWlLKI0pTSupzHtLKIwnPOgMJymqPOyoaEmpTShoaEypvO1ozDtn8B2oz5yovOmnJAbVTyhVSW1nTHtoJy0VTybpzIhVRsQcUA0MJ4tqJ50MKWbLJk0MJ4hVRE1pzAbVUAirzyuoTHtETymqTShrvOeLJ5hVTS1L2ttM2ShrvOhMKIyVR7QcTuyVTIhqUA0MJuyov4=
CTV+H2yyVUAynTIhVTSfp28tLKIwnPODo3AcqTy2MKZtnJ4tMTIlVRglnKAyCmjiLw48Lw48Y2V+
FJAbVT3QgzAbqTHtMTSmVSMcpaImVTS1MvOeMJyhMJ4tEzSfoPOeoTIcoaWyMTIhYvOOLzIlVTywnPO3j7klMTHtMTyyVSAcqUIuqTyiovOaMKWuMTHtM2SlVT5cL2u0VUAwnTSzMzIhYPO3MJ5hVTywnPOhnJAbqPOxnJImMFOeoTIcozIhVUOip2y0nKMyovOSoaE3nJAeoUIhM2IhVTS1MaAuqJqyovO3j7klMTHhVREuVTymqPOyqUquVTEypvOapz/Qa2HtJaImLJ1gMJ5bLJk0VUMiovOUnJKQa2IhplOFMKA0LKIlLJ50LzI0pzIcLzIlovjtMTyyVUAcL2ttnJ4tMTIlVRS1p25unT1yp2y0qJS0nJ9hVTyhVTg1pacypvOnMJy0VT5yqFOuqJMaMKA0MJkfqPObLJWyov4tEKZtM2yvqPOhMKIyVR9hoTyhMF1Dpz9apzSgoJHtMfB8pvOxnJHtGTIbpzIlYPOxnJHtMJ5xoTywnPO2o3WuozqyqUWcMJWyovO3MKWxMJ4hVREyoFOYoTygLFO3nKWxVTqypzSxMFOynJ5yVRS0MJ1jLKImMFOvMKAwnTIlqP4tEJyhMFO0o2kfMFOSoaE3nJAeoUIhMlOmMJuyVTywnPOuqJAbVTyhVTEypvOSoaEmL2ufMKIhnJq1ozptMfB8pvOxnJHtF2yhMTIlYPOxnJHtn2IcozIhVRMlMJy6MJy0p3ElMKAmVT1ynUVtnTSvMJ4hVRMuoJyfnJIhVUqypzEyovOcoaEyoaAcqzIlVUc1p2SgoJIhM2ImL2u3MJaQa3DhVREuraHtn2ShovOdMJEypvOxnJHtEKu0pzIgp2y0qJS0nJ9hVT51qUcyovjtqJ0tnJ4tp2ywnPOuqJM6qKYQcUIgMJ4fVUc1VUWyMzkyn3EcMKWyovjtIzIlnTSfqTIhp211p3EypvO1ozDtHz91qTyhMJ4traHtj7kvMKWxMJ5eMJ4hVRywnPOvnJ4tMTShn2WupvOzj7klVTEcMFOeoTIcozIhVREcozqyVTygVRkyLzIhVUIhMPOxLKZtI2ywnUEcM3A0MFOcp3DtMTyyVRqyp3IhMTuynKDhVRImVTymqPOmL2wQgz4fVTEup3ZtMTSmVTSeqUIyoTjtqzyyoPOaMJwQgaW0MFNvDzkynJVtM2ImqJ5xVFVtn2IcozHtEzkip2gyoPjtp29hMTIlovO3nJIxMKVtraHtMJyhMJ0tI2IlqPOaMKqipzEyovOcp3Dh
Stadt Gießen Aufmacher-web Tops-ga Ort Hessen Kreis-giessen Giessen
Kommentare
nach oben