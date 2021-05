Gießen: Neuer Spielplatz mit Doppelschaukel und Baumhaus

Der Anfang ist gemacht, die Bauarbeiten für den Spielplatz im Schwarzlachweg haben begonnen. Foto: Stadt Gießen

GIESSEN - Es geht los: Mit dem obligatorischen Spatenstich begannen die Bauarbeiten für den neuen Spielplatz am Schwarzlachweg im Flussstraßenviertel. Damit befindet sich ein weiteres Vorhaben, das im Rahmen der Städtebauförderung und des Programms "Sozialer Zusammenhalt" gefördert wird, in der konkreten Umsetzung, teilt die Stadt mit. Der Spielplatz entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Schreinerei Möll, das die Stadt Gießen von der Wohnbau Gießen GmbH erworben hat.

"Nachdem auf der Spielfläche an der Fuldastraße durch die Wohnbau neue Sozialwohnungen gebaut wurden, wird mit dem Spielplatz den Kindern im Flussstraßenviertel wieder eine neue attraktive Spielfläche zur Verfügung stehen", so die zuständige Dezernentin Astrid Eibelshäuser. Gefördert wurden der Abbruch, der Grundstückskauf und nun auch die Errichtung des Spielplatzes durch das Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt".

"Spielplätze sind ein Ort des Miteinanders und als kindgerechte Erfahrungsräume für die soziale und körperliche Entwicklung der Kinder von einem großen Wert", so Stadträtin Weigel-Greilich. Der Spielplatz mit einer Flächengröße von 570 Quadratmetern sieht zwei Spielbereiche vor, einen für Kleinkinder und einen für größere Kinder. Der Spielbereich für die 3- bis 6- jährigen Kinder wird mit einem Spielhaus mit Sandbaustelle und einem Holzpferd ausgestattet. Die große Spielgerätekombination für die Älteren besteht aus einer Art Baumhaus, das über verschiedenste Auf- und Abgänge zu erreichen ist. Außerdem gibt es eine Doppelschaukel. Naturmaterialien wie Findlinge, Natursteinquader und liegende Baumstämme bereichern das Spielangebot. In den Randbereichen sind Sitzgelegenheiten für die Erwachsenen vorgesehen. Bäume werden gepflanzt und dienen in Zukunft als Schattenspender. Die Firma Reuter GaLaBau aus Langgöns wurde für den Bau des Spielplatzes beauftragt. Dieser soll voraussichtlich im Sommer 2021 eröffnet werden.

Anregungen aus der Bewohnerschaft, beispielsweise nach Gesprächen am "Runden Tisch", und der "Bewegungslandkarte", die 2017 mit Kindern und Jugendlichen erstellt wurde, flossen in die Gestaltung ein. "Der Wunsch, dass sich die Kinder auf dem neuen Spielplatz wohlfühlen und Bewegungs- und Spielanreize finden, hat die gesamte Vorbereitungsphase begleitet", so Quartiersmanagerin Frauke Kühn.