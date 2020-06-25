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Donnerstag, 25.06.2020 - 10:30
3 min

Gießen: Neuer Standort für Kiosk Berliner Platz dringend gesucht

Die Zukunft des beliebten Gießener Kiosks ist wegen des Umbaus der Kongresshalle weiter in der Schwebe. Über 4000 Unterschriften hat die Betreiberfamilie an die OB überreicht. Der Abriss beginnt wohl am 3. August.

Von Frank-O. Docter
Schon seit etwa 20 Jahren betreibt Familie Senkal den Kiosk am Berliner Platz. Nicht nur Nutzer der Stadtbusse kaufen hier gerne ein. Foto: Friese

Schon seit etwa 20 Jahren betreibt Familie Senkal den Kiosk am Berliner Platz. Nicht nur Nutzer der Stadtbusse kaufen hier gerne ein. Foto: Friese

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