Donnerstag, 25.06.2020 - 10:30
3 min
Gießen: Neuer Standort für Kiosk Berliner Platz dringend gesucht
Von Frank-O. Docter
CTV+E0ySH1ASGwjiLw5IpaAjpfB8ozqfnJAbVTwQcUE0MFOyplOgnKDtMTIhVSIgLzS1LKWvMJy0MJ4tMfB8pvOxnJHtpaIhMPNkZlOAnJkfnJ9hMJ4tEKIlolO0MKIlMFOAo2Eypz5cp2yypaIhMlOxMKVtLJk0MJulq8B8pzEcM2IhVRgiozqlMKAmnTSfoTHtp2Abo24tnJ0tGJScVTkip2qynTIhVUAioTkyov4tGJy0qTkypaqynJkyVTuuqPOmnJAbVTEypvOPMJqcoz4tMTIlVRSvLaW1L2uupzWynKEyovOzj7klVTEcMFOGnJAbqUAwnUI0raquozDtoJy0VTEyoFOxLKWcovOcoaEyM3WcMKW0MJ4tF2yip2ftLJ0tDzIloTyhMKVtHTkuqUbtLKIzVTEyovNmYvOOqJq1p3DtqzIlp2Abo2Wyov4tETSbMKVtq3IlMTHtMTIlVR1cMKE2MKW0pzSaVUMiovOTLJ1coTyyVSAyozguoPjtMTyyVTEyovOYnJ9mnlOmL2uiovOmMJy0VTI0q2RtZwNtFzSbpzIhVTWyqUWynJW0YPOvnKZtEJ5xMFOXqJkcVUMypzmQcT5aMKW0YvOKo3MiovOmnJHtLJkfMKWxnJ5aplOhnJAbqPO2nJIfVTuuqUEyYPOxMJ5hVT5uqZB8pzkcL2ttq2SlVTS1L2ttnJulVRkuMTIhVUMiovOxMJ4tq29wnTIhoTShM2IhVRqyp2Abj6EzqUAmL2ufnJKQa3IhM2IhVUqyM2IhVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtLzI0pz9zMzIhYvOWoac3nKAwnTIhVTuuLzIhVUAcMFO3nJIxMKVtM2KQgzMzozI0YPOxo2AbVTybpvODpz9voTIgVTymqPOxLKAmMJkvMFOaMJWfnJIvMJ46VSqcpzDtMKZtMfB8pvOxMJ4tF2yip2ftMJyhMFOnqJg1ozM0VTSgVRWypzkcozIlVSOfLKE6VTqyLzIhClORLKZtnzIxMJ5zLJkfplO3j7khp2AbMJ4tp2ywnPOhMJWyovOxMKVtDzI0pzIcLzIlMzSgnJkcMFOuqJAbVUMcMJkyVRqcMpBsMJ5ypvO1ozDtGaI0rzIlVTEypvObnJIlVTuuoUEyozEyovOGqTSxqTW1p3AyYvOPMKWynKEmVR1cqUEyVRMyLaW1LKVtnTSvMFOgLJ4tG2WypzYQiUWaMKWgMJymqTIlnJ4tETyyqTkcozDtE3WuLzHgDz9frvNvGTymqTIhVT1cqPQQiTWypvN0ZQNjVSIhqTIlp2AbpzyzqTIhVvQQiTWypaWynJAbqPjtLzIlnJAbqTI0VRIfMJ5uVSAyozguoPNgVTybpzHtGKI0qTIlVRMynTygMFOGMJ5eLJjtnKA0VTEcMFOQnTIznJ4tYFOcoFOUMKAjpfBxL2ttoJy0VTEcMKAypvOnMJy0qJ5aYt==
ETyyVPWPo3EmL2uuMaDvVUq1pzEyVT9zMzIhLzSlVTS1L2ttnJ0tHzS0nTS1plO1ozDtLzIcVTEypvOGqTSxqTuuoTkyovOUnJKQa2IhVRqgLxttXSAVElxtqzIlp3EuozEyowbtVxEcMFO6LJufpzIcL2uyovOIoaEypaAwnUWcMaEyovObLJWyovOaMKcynJq0YPOxLKAmVTImVTIcovOapz/Qa2ImVRyhqTIlMKAmMFOuovOynJ5yoFOYnJ9mnlOuoFOPMKWfnJ5ypvODoTS0rvOanJW0YvOBnJAbqPO6qJkyqUc0VTEyp2uuoTVtq2IlMTIhVUMypaAwnTyyMTIhMFOGqTShMT9lqTHtqJ5xVT3QgzqfnJAbMFOAo2EyoTkyVTqypUYQiTM0VvjtqTIcoTIhVTEcMFO6qKA0j6EhMTyaMFOmETI6MKWhMJ50nJ4tDKA0pzyxVRIcLzIfp2wQcUImMKVtqJ5xVSAVEl1UMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvOGLJE1oTkunPOUj7kfMJZtLKIzVR5uL2uzpzSaMFOgnKDhVRSfoTIlMTyhM3Ztp2IcMJ4tMTyyVTEuoJy0VUMypzW1ozEyozIhVRMlLJqyp3EyoTk1ozqyovOhLJAbVTqyozS1MJ0tH3EuozEipaDfVSOfLJ51ozpfVRS1p2oQiTulqJ5aYPOYo3A0MJ4tqJ5xVRMcozShrzyypaIhMlOxqKWwnTS1plOeo21joTI4YvNvFTyypvOmnJ5xVUqcpvOcovOxMKVtDzIlLKE1ozpfVRIhqUAwnTIcMUIhM2IhVUAcozDtoz9wnPOhnJAbqPOaMKElo2MzMJ4vYPObMJaQa3DtMKZtp2IcqTIhplOGqTSxqPO1ozDtH0uUYt==
ETSbMKVtMTSlMvOTLJ1coTyyVSAyozguoPO3MJy0MKVtLKIzVTIcozHtJaIeqJ5zqPOuoFOPMKWfnJ5ypvODoTS0rvObo2MzMJ4hVRIcoaccMlOeoTSlVTymqPOvnKAfLJ5aYPOxLKAmVTImVTEyovOYnJ9mnlOuovOxMKVtj7kvMKVtqzyyoTHtFzSbpzHtM2I3o2uhqTIhVSA0MJkfMFOhnJAbqPOgMJulVTqyLzIhVUqcpzDhVREyoz4tnTyypvOmo2kfVTIcovOOozkcMJMypzWypzIcL2ttMfB8pvOxnJHtIzIlLJ5mqTSfqUIhM3AbLJkfMFOaMKAwnTSzMzIhVUIhMPOynJ5yVSElMJ5hq2ShMPO6qKVtDaImnTSfqTImqTIfoTHtnTyhVTIlpzywnUEyqPO3MKWxMJ4hVREuMfB8pvOgj7kmp2IhVTS1L2ttMTyyVUAwnT9hVTmQcT5aMKVtoTIypvOmqTIbMJ5xMJ4tHzImqTS1pzShqP1Fj6E1oJHtq2IcL2uyov4=
ETSlj7kvMKVtnTyhLKImVTWyp3EynUDtraqcp2AbMJ4tMTIlVRqgLxttqJ5xVTEypvOTLJ1coTyyVTEcMFOOLaAjpzSwnTHfVTEup3ZtMTIlVRgco3AeVUAiVTkuozqyVTWyqUWcMJWyovO3MKWxMJ4tn2ShovjtLzymVTEypvOaMJ5uqJHtDzIanJ5hVTEypvOOLzWlqJAbLKWvMJy0MJ4tMzImqUA0MJu0YvORMKVtJzIcqUO1ozg0YPO6qFOxMJ0tMTIlVRgco3AeVTIhMTsQiTk0nJptM2ImL2ufo3AmMJ4tq2ylMPO1ozDtM2Ilj6E1oKDtq2IlMTIhVT11p3ZfVUqypzEyVTIhMlOgnKEynJ5uozEypvOuLzqyp3EcoJ10YvOPMJyxMFOGMJy0MJ4tLzImqZBxqTyaMJ4fVTEup3ZtVzIcozHtn3IlrzMlnKA0nJqyVSYQcUIgqJ5aVvO2MKWynJ5vLKW0VUq1pzEyYvNvI2ylVTuuLzIhVTEyqKEfnJAbVTqyoJSwnUDfVTEup3ZtMfB8pvO1oaZtnzIxMKVtMJyhrzIfozHtITSaVUqcL2u0nJptnKA0VvjtLzIlnJAbqTI0VRIfMJ5uVSAyozguoPO2o20tIzIloTS1MvOxMKVtLzymnTIlnJqyovOUMKAjpfBxL2uyYt==
G2VtMTIlVRSvLaW1L2ttMTyyp2ImVRqyLfBxqJEyqTIcoUZtqTS0p8BxL2ufnJAbVUqcMFOaMKOfLJ50VTSgVQZhVRS1M3ImqPOvMJqcoz50YPOej7MhozHtVz51pvO6MJy0ozSbYPOxLKZtnTIcj590YPOypaA0VT5uL2ttDJWmL2ufqKAmVTEypvOOqKAmL2ulMJyvqJ5aVUIhMPOxMKVtDKIzqUWuM3A2MKWaLJWyYPOmnJAbMKWypvOvMJShqUqipaEyqPO3MKWxMJ4vYPO0MJyfMJ4tH3EuMUDtqJ5xVSAVElOgnKDhVRucoaqynKAyVTS1MvOQo3WiozRgLzIxnJ5aqTHtIzIlrfB2M2IlqJ5aMJ4tnTyhp2ywnUEfnJAbVTEypvOvMJ7QgaEcM3EyovOPLKIgLKEypzyuoTyyovOiMTIlVTEypvOuqKAzj7kbpzIhMTIhVRMcpz1yovOfj6EaMJ4tMTIlrzIcqPOhnJAbqPO2o3VhVPWJo24tMJyhMKVtq2IcqTIlMJ4tIzIloZBxozqypaIhMlOxMKZtIzIlqUWuM3ZtXT1cqPOxMJ4tF2yip2gjj6EwnUEypz4fVRShoF4tMP4tHzIxYvxtnKA0VTEyp2uuoTVtozywnUDtLKImraIaMJuyovVfVT1uL2uyovOSnJWyoUAbj6E1p2IlVUIhMPOUj7kfMJZtMTI1qTkcL2th
DJg0qJIfoPOmqTIbqPOxnJHtH0uUVTyhVRgioaEun3DtoJy0VTEypvOPMKElMJyvMKWzLJ1coTyyYPO1oFOxnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0VTIcozIlVPYQaTWypzquozqmoZB2p3IhMlVtnJ4tEz9loFOynJ5yplOJMKWeLKIzp3quM2IhplOvMKccMJu1ozqmq2Icp2HtYJAioaEunJ5ypaZtraHtn2mQcUWyov4tETyyVRyhnKEcLKEcqzHtnTyypac1VTymqPO2o24tMTIlVRMuoJyfnJHtLKImM2IaLJ5aMJ4hVRkuqKDtEJkyozRtH2Ihn2SfVUAynFOynJ4tqTIgpT9lj6ElMKVtVz1iLzyfMKVtIzIln2S1MaAmqTShMPOgnKDtMJyhMKVtn2kynJ5ypzIhVSOlo2E1n3EjLJkyqUEyVvOxMJ5eLzSlYPO6qJ0tDzIcp3OcMJjtLKIzVTEypvOaMJqyofB8LzIloTyyM2IhMTIhVSAynKEyVTEyplOPMKWfnJ5ypvODoTS0rzImYvOTj7klVTIcozIhVUOypz1uozIhqTIhVTMyp3EyovOYnJ9mnl1GqTShMT9lqPO3LKVtnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVR1iozS0MJ4fVUIhqTIlVTShMTIlMJ0tqz9hVTEyovODj6EwnUEypz4fVTWypzIcqUZtMTSmVSIhqTIlM2ImL2uip3ZtnJ4tMTIlVTWyozSwnTWupaEyovOVLKImoJIcp3Eypv1Ko2uhqJ5aVP0tLJ0tDzIloTyhMKVtHTkuqUbtraIlVSqcMKAyL2ftnTyhVP0tqJ5xVTEcMFOWoaEyM3WcMKW1ozptMTImVRgco3AeplOcovOeoTIcozIlMKVtEz9loFOcovOxMJ4tFTSfqTImqTIfoTIhYH5yqJWuqFO2o3WaMKAwnTkuM2IhVUqipzEyov4tDzIcMTImVTuuqUEyovOGFRptqJ5xVSA0LJE0VTSvMKVtLJkmVT5cL2u0VUWyLJkcp2yypzWupvOuLzqyoTIboaDh
FJ4tMTIhVRqyp2SgqTgip3EyovOzj7klVTEyovOVLJkfMJ51oJWuqFOmnJ5xVTS1L2ttH2ShnJIlqJ5aMJ4fVSEyL2uhnJfgEKWhMKIypaIhM2IhVUIhMPOxnJHtIJ1aMKA0LJk0qJ5aVTEyplOUMJYQcUIxMKEynJkmVTqyM2Ihj7kvMKVtqz9gVSA0LJE0qTuyLKEypvOcozWyM3WcMzMyov4tETSmVUIhqTIlMFOTo3yypvOgnKDtp2IcozIlVTkuozqyovOUoTSmMzSmp2SxMFOmo2kfVTS1MvOxMJ4tIz9lpTkuqUbtnTyhLKImVTIlq2IcqTIlqPO3MKWxMJ4hVRucMKWzj7klVT11p3ZtMTIlVRShLzS1YPOxMKVtLzymVUMipvOynJ5cM2IlVScynKDtoz9wnPOxnJHtVyEiqKWcp3DgFJ5zo3WgLKEco24vVTWynTIlLzIlM3EyYPOuLzqypzymp2IhVUqypzEyov4tETSmp2IfLzHtH2AbnJAep2SfVUqcpzDtMTIhVRqfLKAaLJ5aVTIlMJyfMJ4fVTEypvOynJ5yVTEypvOGMJy0MJ4tMTImVRyhozIhnT9zplOvnJkxMKDfVUIgVTucMKVtMJyhVTIlq2IcqTIlqTImYPOyLzIhp28tqzIlM2kup3EyplOTo3yypvO6qFOmL2uuMzMyov4tETIlVRyhozIhnT9zVUAyoTWmqPjtnJ4tMTIgVUAcL2ttMJyhVRcupTShnKAwnTIlVRqupaEyovOvMJMcozEyqPjtp29foPOmolO1oJqyp3EuoUEyqPO3MKWxMJ4fVTEup3ZtMKVtMfB8pvOTpzIcoUIzqUMypzShp3EuoUE1ozqyovOaMJIcM25yqPOcp3Dh