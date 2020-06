Gießen: "Neues Zuhause für bibeltreue Ausbildung"

Prof. Stephan Holthaus freut sich über die Baugenehmigung für das neue Zentralgebäude der Freien Theologischen Hochschule. Foto: Harald Streitberger

Giessen (rl). Die Freie Theologische Hochschule (FTH) im Schiffenberger Tal will noch in diesem Jahr mit dem Bau eines neuen Zentralgebäudes beginnen. Das gab Rektor Stephan Holthaus bekannt. Der Neubau ist mit sieben Millionen Euro veranschlagt. Die Baugenehmigung sei bereits erteilt worden. Damit erhielt die FTH grünes Licht nach mehrjähriger Planung, sodass im Herbst mit dem größten Bauprojekt in der Geschichte der Hochschule begonnen werden kann. Dazu werden die bisherigen Gebäude in der Rathenaustraße, einst für industrielle Zwecke erstellt, abgerissen.

Die 1500 Quadratmeter Nutzfläche sollen auf 2500 Quadratmeter ausgeweitet werden. Holthaus begründete die Neubaupläne mit einer wachsenden Anzahl von Studierenden. An der FTH sind derzeit 175 Frauen und Männer eingeschrieben. Für das Wintersemester rechnet der Rektor mit einer Gesamtzahl von 200 Studierenden. Finanziert wird der Neubau hauptsächlich durch Spenden. Derzeit liegen laut Holthaus Spenden, Zusagen, Darlehen und Zustiftungen in Höhe von fünf Millionen Euro vor. Die FTH erhofft sich weitere Unterstützung während der Bauphase.

Große Bibliothek

1974 wurde die Einrichtung als Freie Theologische Akademie in Seeheim an der Bergstraße gegründet. 1981 zog die Akademie ins Schiffenberger Tal. Seit 2008 ist die FTA durch das Land Hessen als staatlich anerkannte Hochschule zur FTH geworden. Mehr als 1000 Absolventen sind in 45 Ländern rund um den Globus als Pastoren, Gemeindereferenten, Entwicklungshelfer und Missionare tätig oder lehren als Dozenten an mehr als 35 Ausbildungsstätten weltweit.

Das geplante Zentralgebäude wird fünf Hörsäle, einen Plenarsaal, Konferenz- und Büroräume für die 35 Mitarbeiter und eine große Bibliothek für 100 000 Bücher umfassen. Für Stephan Holthaus ist der Eingang der Baugenehmigung ein "großartiger Tag". "Endlich können wir den dringend benötigten Neubau angehen, um dem großen Wachstum der Studentenzahlen gerecht zu werden. Bibeltreue Ausbildung bekommt damit ein neues Zuhause." Die FTH Gießen gilt als staatlich anerkannte Privathochschule, die zu den größten Theologischen Hochschulen in Deutschland gehört. Sie erhält keine Zuwendungen vom Staat oder von Kirchen und Gemeindebünden.