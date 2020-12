Gießen: Nur noch Tempo 30 an Gefahrenstelle

Der Verkehrsversuch zur Geschwindigkeitsbegrenzung ist zunächst auf zwei Jahre befristet. (Foto: Schäfer)

GIESSEN - (red). In einem Verkehrsversuch, der vorerst auf zwei Jahre befristet ist, begrenzt die Stadt die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Kurve Sudetenlandstraße/Wißmarer Weg in beiden Fahrtrichtungen auf 30 Stundenkilometer (km/h). Die in diesem Jahr überarbeitete Straßenverkehrsordnung vereinfacht den Kommunen nun, solche Verkehrsversuche durchzuführen. Das Regierungspräsidium Gießen als Aufsichtsbehörde verneinte bisher stets die „besondere Gefahrenlage“, die zur Begrenzung der Geschwindigkeit vorliegen müsse, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Verkehrsversuch soll nun aufzeigen, dass sich die Verkehrssituation insbesondere für querende Fußgänger und abbiegende Radfahrer deutlich verbessert. Die Stadt wird die Wirkung regelmäßig erfassen, um die Wirksamkeit nachzuweisen.

Mobile Messanlagen

Ebenso werden mobile Messanlagen zur Sanktionierung zu schnellen Fahrens die Maßnahme begleiten. „Hiermit leistet die Stadt Gießen einen weiteren Beitrag für sicheren Fuß- und Radverkehr. Wir setzen damit eine seit langer Zeit gewünschte und dringend erforderliche Maßnahme um, haben unsere Messungen doch gezeigt, dass selbst die bisher maximal erlaubten und dennoch zu schnellen 50 km/h oft überschritten werden“, so Bürgermeister Peter Neidel.