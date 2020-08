Gießen: Ordnungsamt hat an Gästelisten bisher wenig zu beanstanden

Vertrautes Prozedere: Vor dem Essen oder Trinken müssen sich Gäste zunächst mit Namen, Adresse und Telefonnummer eintragen. Symbolfoto: dpa

Giessen. "Wir haben alle Listen aufgehoben. Unser Schrank quillt über." Wie für die meisten seiner Kollegen in der Gastronomie ist auch für Dimitri Skartsanis die Sache mit den Gästelisten "eigentlich ziemlich umständlich" - aber "für die derzeitige Situation eben auch ein Muss". Seit Wochen gehört das Ausfüllen des Formulars mit Personalien, Wohnadressen und telefonischer Erreichbarkeit zum üblichen Prozedere, nachdem am Tisch Platz genommen und die Schutzmaske abgelegt worden ist. Obwohl die Zettelwirtschaft einen Mehraufwand bedeutet, wird die Notwendigkeit durchaus gesehen. Und einen Zugriff auf die Daten durch die Polizei, wie das in anderen Bundesländern schon geschehen ist, hat es in Gießen zumindest bisher auch noch nicht gegeben.

Mit der Speisekarte erhält im "Türmchen" am Kirchenplatz jeder neu besetzte Tisch ein Blatt Papier, auf dem sich bis zu zehn Personen einer Gruppe eintragen können. Explizit aufgeführt sind die Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung für Besucher eines gastgewerblichen Betriebes während der Corona-Epidemie. "Viel Papierzeug" sei das, sagt Geschäftsführer Isa Bulut. Aufbewahrt werden die Listen vier Wochen. "Was gemacht werden muss, muss gemacht werden", zeigt er volles Verständnis für die angeordnete Maßnahme. Anfangs sei auch das Ordnungsamt mal vorbeigekommen und habe das komplette Hygienekonzept kontrolliert.

Richtigkeit nicht überprüft

Ob stimmt, was die Gäste eintragen, überprüft Isa Bulut übrigens nicht. "Ich darf die Personalien gar nicht checken. Sie müssen halt nur gut leserlich sein." Außerdem berichtet der Inhaber des "Türmchens" davon, dass die Speisekarten nach einmaliger Nutzung sofort desinfiziert werden. "Einige sind dabei schon kaputtgegangen." Dimitri Skartsanis sieht Letzteres pragmatischer: Im "Geschmacksverkehr" habe er mehr als 100 Speisekarten. "Und die reichen dann für mittags und danach für abends." Zweimal sei die Ordnungspolizei in seinem Lokal gewesen, um zu schauen, ob die Gästelisten ordnungsgemäß verteilt werden. Für ihn fühlt sich das alles "ein bisschen komisch an". Insbesondere die "Distanz zu den Menschen, meinen Gästen" bedauert er.

Dass die Gastronomen selbst nicht berechtigt sind, die notierten Daten zu verifizieren, bestätigt auch Oliver Seidel, Geschäftsführer der Dehoga Mittelhessen, auf Anfrage des Anzeigers. Lediglich wenn offensichtlich sei, dass jemand seiner Fantasie freien Lauf gelassen hat oder bewusst täuschen wolle, sollte nachgehakt werden, um sich nicht der Gefahr eines Bußgeldes auszusetzen. "Wenn sich Gäste vehement weigern, die Namen zu nennen, empfehlen wir, vom Hausrecht Gebrauch zu machen und den Gast zum Gehen aufzufordern."

Von Einsichtnahmen durch die Polizei hat Seidel bislang ebenfalls nur aus anderen Bundesländern gehört. Die hessische Landesregierung habe den Bedenken der Dehoga entsprochen und in der Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung eingefügt, dass die Daten ausschließlich zur Nachverfolgung von Infektionsketten zu erfassen seien. "Man kann sich trotzdem darüber streiten, ob und vor allem unter welchen Voraussetzungen die Polizei befugt ist, Daten im Rahmen der Strafverfolgung einzusehen", so Seidel. Diese Unsicherheit gehe zu Lasten der Gastronomen und der Gäste, die gerade deshalb dazu neigen könnten, erfundene Namen und Adressen aufzuschreiben.

Wie aber ist die Rechtslage genau? Dazu erklärt Jörg Reinemer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen: "Zur Aufklärung einer Straftat kann die Beschlagnahme beziehungsweise die Sicherstellung von Gegenständen grundsätzlich nach den allgemeinen strafverfahrensrechtlichen Vorgaben der Paragrafen 94 und 98 der Strafprozessordnung erfolgen. Die Entscheidung über eine Beschlagnahme trifft in jedem Einzelfall ein Ermittlungsrichter, nur bei Gefahr im Verzug kann sie durch die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen angeordnet werden." Diese Verfahrensweise gelte also auch für die Gästelisten. Beruhigend fügt Jörg Reinemer jedoch hinzu: "Mir ist bislang im Raum Gießen kein Fall bekannt."

Auch für die städtische Ordnungspolizei scheint alles im grünen Bereich zu sein: "Das Ordnungsamt kontrolliert stichprobenartig die Gästelisten in der Gastronomie. Dabei wurde festgestellt, dass diese überwiegend gut geführt werden. Gelegentlich ist zu bemerken, dass einzelne Einträge, wie Tischnummer oder Aufenthaltsende, vergessen worden sind", heißt es. Dann würden die Gastronomen belehrt und für eine - noch nicht eingetretene - Wiederholung werde ein Bußgeld angedroht. "Ansonsten konnten aber keine Verstöße nachgewiesen werden."