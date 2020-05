Gießen: Ortsbeirat Lützellinden tagt in besonderer Atmosphäre

Das Neubaugebiet "Im Sporn" macht Fortschritte. Foto: Jung

GIESSEN-LÜTZELLINDEN (kg). Als erste Bürgervertretung in den Stadtteilen während der Corona-Pandemie tagte am Donnerstag der Ortsbeirat Lützellinden. Es war eine besondere, noch nie da gewesene Atmosphäre: Die schriftliche Bitte am Eingang zum Gemeindesaal, Abstand zu halten, Desinfektionsmittel auf dem Tisch, Listen, wo die Besucher sich eintragen mussten, viel Abstand im Saal und geöffnete Fenster.

Trotz dieser ungewöhnlichen Verhältnisse machten sich sechs Bürger auf, um sich über das politische Geschehen im Ort zu informieren. Fünf davon kamen mit Mund- und Nasenschutz. Zum letzten Mal berieten die Kommunalpolitiker vor Ort am 23. Januar, die beiden folgenden Sitzungen mussten wegen Beschlussunfähigkeit ausfallen. So hatten sich eine Menge Anträge angesammelt, die jetzt zur Abstimmung standen. Ein weiteres Novum: Die 13 Anträge wurden vom Gremium, das wiederum mit sechs Mitgliedern nicht vollständig war, einstimmig verabschiedet. Es gab kaum Aussprachen an diesem Abend, zügig ging die Sitzung über die Bühne. Fast unwirklich erschien das Ganze an einem Sitzungsabend, der durch das Glockengeläut zur Nacht eingeleitet wurde und zu Ende ging, bevor die Sonne draußen verschwand. Schon seit fast vier Jahren setzen sich die Lützellindener für eine Überdachung an der Haltestelle der Linie 1 vor der Kirche ein, wo die meisten ÖPNV-Nutzer zusteigen. Der Standort sei auch geeignet, eine zentrale Einstiegsstelle für mobilitätseingeschränkte Personen zu schaffen, ist der Ortsbeirat überzeugt und drängt auf eine kurzfristige Umsetzung.

Ein Wunsch, der auch in anderen Stadtteilen immer wieder auftaucht, kommt jetzt auch aus Lützellinden: Den 2014 vollzogenen Abzug der Stadtteilarbeiter will der Ortsbeirat rückgängig machen und fordert wieder zwei Mitarbeiter vor Ort. Die Pflege der öffentlichen Flächen und städtischen Einrichtung werde seitdem deutlich vernachlässigt, waren sich die Bürgervertreter einig.

Sowohl die Lindbachschule als auch die Kindertagesstätte "Die Wilde 13" sind derzeit voll ausgelastet. Durch die über 100 Wohneinheiten im Gebiet "Im Sporn" sei mit einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach Betreuungsplätzen zu rechnen, vermutet der Ortsbeirat und bittet die Stadt, die Konzeption zur Erweiterung der Schul- und Kindergartenkapazitäten vorzustellen. Auf eine Entschärfung der derzeit angespannten Verkehrssituation durch die Baustelle Bitzenstraße drängt der Ortsbeirat. Mit einer Einbahnstraßenregelung auf den willkürlich befahrenen Nebenstraßen könnte eine Entlastung erfolgen.

Der Ortsbeirat will wissen, wie viele Baugenehmigungen für "Betriebsleiterwohnungen" im Gewerbegebiet "Rechtenbacher Hohl" erteilt wurden und ob diese Genehmigungen dahingehend überprüft wurden, ob sie gegenüber dem Gewerbebetrieb in Grundfläche und Baumasse untergeordnet waren. Einen Bericht erwartet das Gremium, ob für den Dämmstoffbetrieb im gleichen Gebiet Immissionsauflagen bei der Baugenehmigung erteilt wurden. Ob die Stadt sich an den Kosten für die extra verlegte Gasleitung für diesen Betrieb beteiligte, oder der Eigentümer sie zahlte, interessiert den Ortsbeirat. Die Stadt solle sich für eine Entschärfung des Unfallschwerpunktes an der Rheinfelser Straße, Einmündung nach Linden, einsetzen. Ersetzt werden muss die Verstärkeranlage auf dem Friedhof.

Als Ortsgerichtsvorsteher wurde wieder Hugo Görlach vorgeschlagen, als Schöffe Ronny Ludwig. Das Gremium gedachte dem verstorbenen ehemaligen Ortsbeirat Helmut Engel.