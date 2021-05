Gießen: Parkleitsystem in Johannesstraße noch immer nicht in Betrieb

In Schwarz gehüllt: In den nächsten Tagen soll die Anzeigetafel in Betrieb gehen. Foto: Schäfer

GIESSEN - Manches dauert eben noch länger als zunächst angekündigt. So hatte Bürgermeister Peter Neidel bereits Anfang Februar zwei LED-Anzeigetafeln in der Südanlage vorgestellt. Diese sollen die Verkehrslenkung für die Parkplatzsuche in der Johannesstraße verbessern. Damit beabsichtigt die Stadt, Staus und unnötige, weil vergebliche Autofahrten durch die Johannesstraße zu verhindern, zumindest zu reduzieren. "In etwa vier Wochen" sei das System fertiggestellt, hieß es damals. Daraus sind inzwischen dreieinhalb Monate geworden und die Tafeln sind noch immer in Schwarz gehüllt. "Teile des Parkleitsystems Johannesstraße werden über das im Aufbau befindliche städtische Glasfasernetz angesteuert", erläutert Magistratssprecherin Claudia Boje auf Anfrage des Anzeigers. Dabei habe es im Bauablauf Verzögerungen gegeben. Teilweise hätten Spezialfirmen zur Glasfasermontage nicht wie geplant zur Verfügung gestanden. Auch habe sich aufgrund Corona-bedingter Engpässe die Lieferung elektronischer Komponenten verzögert. Die Stadt rechne damit, dass die Echtzeit-Anlage in den nächsten Tagen tatsächlich in Betrieb gehen könne, so Boje. "Da es das erste System dieser Art in Gießen ist, bittet die Verwaltung um Verständnis, dass in allen Phasen der Umsetzung Schwierigkeiten auftreten können, die nicht vorhersehbar sind."