Gießen: Politik und Krankheit sind bei "Flotten 80ern" weiter tabu

GIESSEN - Anruf in der Redaktion. Ob man denn kommen würde zum fünfjährigen Bestehen? "Wir müssen schließlich unsere Jahrestage möglichst eng getaktet feiern in unserem Alter." Sagt Dieter Wallbott - und lacht. Es ist wieder dieses Lachen, das den Schreiber auch dieser Zeilen dazu bewegte, im März 2016 zu bemerken: "Wenn Wallbott lacht, platzen den Schwänen in der Wieseckaue die Gelege."

Das stand in der ersten großen Geschichte zum "Club der flotten 80er", zum Glück, denn sonst wäre die Jubiläumseinladung vielleicht versagt geblieben. Immerhin hat er sich eingeprägt. Der Satz wäre heute fehl am Platze, was nicht daran liegt, dass es bei den alten weisen Männern nichts mehr zu lachen gibt - im Gegenteil, aber die Wieseckaue mit Schwanenteich ist mittlerweile kein Thema mehr. "Irgendwann standen wir vor verschlossenen Türen der Gaststätte 'Teichstube', die hatten uns nicht einmal Bescheid gesagt." Die "Teichstube", Gründungsort des deutschlandweit einmaligen Clubs, der doch kein Verein ist, gibt es nicht mehr. Nicht einmal das Gebäude. Abgerissen, weg, verschwunden, das Grundstück neu bebaut.

Vortragskunst mit Drehorgel

Aber die "80er"-Herr(en)schaft regiert jetzt dort, wo es vom Namen her "doch durchaus passend ist", wie Wallbott anmerkt: In der Gasthaus-Brauerei "Alt-Giessen". Die Schwäne werden es verkraften. Und die Alten Herren des Clubs haben sich auch deshalb gut damit arrangieren können, "weil es in Gießen zu Corona-Zeiten ja nicht so viele Möglichkeiten gibt, sich in einer Gruppe trotzdem auf Abstand zu treffen". Und so sitzt man, am wie stets erwählten ersten Donnerstag des Monats, diesmal Oktober, in einem Raum für 100 Personen, in dem etwa 25 Männer gesetzteren Alters Platz gefunden haben. Auf Abstand, mit Masken, die beim Äpplertrinken und Hackbratenessen naturgemäß weichen müssen, aber auch beim ins Mikrofon gesprochenen Lang-Gedicht von Peppi Mohr, der extra aus dem Schwarzwald angereist ist, wo er mittlerweile bei seiner Tochter lebt. Oder bei den in einem Zug und ohne Zögern in die Runde geworfenen Witzen des Gießener Arztes Pit Rosenkranz. Nur gesungen wird nicht, wertet man die "Gstanzl" von Jörg Bottler eher als hohe Vortragskunst mit Drehorgel-Begleitung.

Das Motto der "Flotten 80er" geht auch in diesen tristen Zeiten nicht vor die Hunde: Politik und Krankheit bleiben ein Tabu, darüber wird nicht gesprochen. Das vermeidet Meinungsverschiedenheiten und hält - als Ungesagtes - die Stimmung auf gutem Niveau. Kann, fragt sich der Beobachter, das aber auch in Corona-Zeiten funktionieren? Ist irgendwie nicht jedes Aufeinandertreffen von Menschen in diesem Jahr 2020 nicht auch politisch, weil es sich ja deren Regeln anzupassen hat? Geht es, beim abendlichen Beisammensein einer Risikogruppe - alle sind bekanntermaßen jenseits der 80 -, nicht über Corona und also Krank- respektive Gesundheit zu reden?

Dieter Wallbott, den sie Häuptling nennen, was ihm gar nicht so recht ist ("Auf dem Buch wäre mir ein Gruppenfoto lieber gewesen, ich hätte nicht vorne drauf sein müssen"), umschifft das Thema insofern geschickt, als dass er in seiner Jubiläumsrede darauf hinweist, dass "ich jeden verstehen kann, der heute zuhause geblieben ist oder früher geht". Aber man habe alle nötigen Vorkehrungen (kräftig gelüftet wurde im Riesenraum auch) getroffen, um den Termin mit gutem Gewissen wahrnehmen zu können.

Dabei ist der Club, der kein Verein ist, weder Satzung, noch Aufnahmegebühr, weder Vereinsregeln noch -paragraphen kennt, pumperlgesund. Die Idee der allesamt mindestens noch im Krieg oder zuvor Geborenen, einmal im Monat sich zu treffen, kommt an. Auch zwei neue Interessenten haben sich für diesen Abend angemeldet, einer ist auch da. Und wenn man dann dabei sitzen darf, 30 Jahre jünger, kommt in diesen Zeiten, neben der Erheiterung über den oft nicht politisch korrekten Humor (was für ein ausgesprochenes Glück, dass es das noch gibt!), die Selbstironie der älteren Semester, aber auch deren Bildung (nicht Einbildung), ein Gedanke auf: Was macht es dauerhaft mit uns, wenn wir Menschen per se als Risikogruppe bezeichnen?

Modenschau als "großer Spaß"

Ist diese techno- und bürokratische Sprache vielleicht mehr als nur Fürsorge, steht sie nicht auch für das Absprechen der individuellen Fähigkeit zur Selbstverantwortung? Und man erinnert sich an das Gespräch mit Ruth Arbesmann, die mit 83 als Leiterin von Tanzsport- oder Sportabzeichengruppen im Lockdown saß und betonte, dass "alte Menschen doch selbst entscheiden dürfen sollten, ob sie in Gruppen an der frischen Luft ihren Sport machen".

Oder sich eben als "Flotte 80er" treffen. Fünf Jahre bekommen die Männer aus Gießen und Umgebung das nun schon hin. Neben unzähligen Donnerstagen geselligen Vergnügens ist besonders jene Modenschau in Erinnerung, als der Modefotograf Mike Meyer die coole Truppe für den Herrenausstatter "Köhler" ins Glamourlicht rückte. "Das war ein großer Spaß", erinnert Wallbott seine Mitstreiter im "Alt Giessen" an die neuen Wege, die sie gemeinsam beschritten.

Fünf Jahre gibt es also den "Club der flotten 80er", ein Buch mit den besten Fotos, aber auch Zeitungsartikeln haben sie zusammengestellt, es ist grün mit Kleeblättern hinten drauf. Sieht nach Hoffnung aus. Vorne auf der ersten Seite ist die Liste mit jenen 30, die in den vergangenen Jahren regelmäßig dabei gewesen und geblieben sind. Fünf davon sind verstorben. Ihnen wird an diesem Abend - selbstverständlich - eine Gedenkminute gewidmet. Viele Vorträge haben sie gehört bei ihren Treffen, auch zum Thema "75 Jahre Kriegsende", wo sie ihre (Kindheits-)Erinnerungen austauschten. "Das war sehr bewegend", sagt Wallbott. Bombennächte in Gießen. Wer das erlebt hat, den haut Corona nicht um. Auf der letzten Seite des Bandes steht: "Hoffentlich treffen wir uns zum 10-Jährigen alle gesund wieder. Dann können wir sicher ohne Angst vor Corona unsere Clubhymne "Das Mausekind" gemeinsam singen. Es ist ihnen zu wünschen. Und man hofft auf die Einladung.