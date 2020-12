Gießen: Politischer „Dauerbrenner“ Brexit im Blick

Die Wirtschaft findet in der Regierung von Boris Johnson anscheinend kein Gehör. (Symbolfoto: dpa)

GIESSEN - Durch die Corona-Pandemie ist ein anderer politischer „Dauerbrenner“ merklich aus dem Fokus der Öffentlichkeit gerückt, dem zum Jahreswechsel jedoch wieder einiges an Gewicht zukommt. „1632 Tage nach dem Brexit-Referendum in Großbritannien ist es immer noch nicht gelungen, den Austritt aus der Europäischen Union (EU) zu vollführen“, leitete Thomas Kielinger, England-Kenner und Korrespondent der „Welt“ in London, die Gesprächsveranstaltung zum aktuellen Stand der Verhandlungen ein. Die Landeszentrale für politische Bildung sowie das Europe-Direct-Informationszentrum (EDIC) des Regierungspräsidiums in Gießen hatte den Autor mehrerer Bücher und Träger des Ordens des „Honorary Officer of the British Empire“ dazu eingeladen.

„Hier treffen zwei grundsätzliche Paradigmen aufeinander: Die EU will unter allen Umständen die Einheit ihres Binnenmarkts erhalten und Nachahmer abschrecken, das Vereinigte Königreich will um jeden Preis seine nationale Souveränität und eine Distanz zum ihm immer fremden Europa. Dazwischen Kompromisse zu finden ist schwierig. Deshalb kann man auch keinen eindeutigen Schuldigen an der aktuellen Lage ausmachen“, erklärte Kielinger auf Nachfrage von Christian Preiser, Wirtschaftsjournalist in Frankfurt, sowie Kielingers Gesprächspartner in der Veranstaltung. Die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen zwischen „Kontinent und Insel“ liefen am Sonntag aus und seien bisher einigermaßen ergebnislos, so der England-Experte. Auf jeden Fall sei bereits jetzt abzusehen, dass der Brexit in vielerlei Hinsicht auf beiden Seiten hohen Schaden zufüge. „Die Wirtschaft rebelliert dagegen seit Jahren, aber findet in der Regierung von Boris Johnson kein Gehör. Immer wird beschwichtigt, dass alles schon nicht so schlimm werde“, erklärte Kielinger die aktuelle Lage. Allerdings werde schon jetzt nach dem harten Austritt aus dem Binnenmarkt der Wirtschaft eine Schrumpfung von zwei bis vier Prozent des Bruttoinlandprodukts in Aussicht gestellt, „dazu noch die Auswirkungen von Corona. Das wird für beide Seiten, aber besonders für die Briten, hart!“, so der Korrespondent. Bisher seien die Auswirkungen kaum spürbar gewesen und viele Bewohner des Landes seien sich der Leistungen der EU, wie Investitionen in ländliche Gegenden oder Häfen, gar nicht bewusst gewesen. „Das wird für Johnson nicht einfach, zumal die Gesellschaft in der Europa-Frage eh schon gespalten ist“, spielte Kielinger auf das knappe Ergebnis im Brexit-Referendum vor über vier Jahren an.

Michael Schär, Mitorganisator des EDIC, griff daraufhin eine Frage aus der digitalen Zuhörerschaft auf, die sich nach dem Gefühl der und den Auswirkungen auf die Jugend erkundigte. „Denken sie nur an das durch das Erasmus-Programm kostenfreie Studium für Europäer in Großbritannien, das fällt weg. Außerdem wird die Jugend durch das ewige Hin und Her des britischen ‚muddle through‘, also Durchgewurstel, von den politischen Institutionen entfremdet“, führte Kielinger hierzu aus. Zu weiteren Auswirkungen könne er aber noch nicht viel sagen, denn das könne momentan niemand. „Da müssen wir tatsächlich die Verhandlungen bis Sonntag und bis zum 31. Dezember abwarten und ob es zu einem No-Deal-Brexit kommt“, stellte der Experte in Aussicht. Möglich sei auch die Abspaltung Schottlands aus dem Vereinigten Königreich oder die Wiedervereinigung Irlands. „Die Briten haben das Problem mit der anderen Union ‚gelöst‘ und stürzen ihre eigene ins Chaos“, schloss der in England lebhafte Kielinger seine Ausführungen. Schon in einem Monat dürfte man dazu mehr wissen, wenn es dann endgültig heißt: Goodbye Britain. Fotos: Pflüger