Gießen: Polizeiauto und Mercedes kollidieren

Polizeibeamte sind bei Gießen mit einem Mercedes kollidiert. Symbolfoto: Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Wenn die Helfer selbst Hilfe benötigen: Auf dem Weg zu einem Einsatz fuhren Beamte der Gießener Polizei gestern Nachmittag, 2. August, gegen 14.45 Uhr mit eingeschaltem Blaulicht und Martinshorn auf dem Schiffenberger Weg (Landesstraße 3131) von Gießen in Richtung Lich. An der Kreuzung L3131 / BAB 480 Schiffenberger Tal fuhren die Beamten in den Kreuzungsbereich ein. Ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte den Funkwagen zu spät. Beide Fahrzeuge krachten ineinander. Das teilt das Polizeipräsidium Mittelhessen mit.

Sowohl der Mercedes-Fahrer und seine 66-jährige Beifahrerin, als auch die beiden Polizeibeamten seien leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Beide Autos seien erheblich beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden belaufe sich auf 60 000 Euro.

Lesen Sie auch: Tourismus im Hessischen Westerwald gemeinsam anpacken?