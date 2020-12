7 min

Gießen: Polizeipräsident Bernd Paul zum Einsatz im Dannenröder Forst

Umweltaktivisten in Baumhäusern auf der einen, Polizisten aus elf verschiedenen Bundesländern auf der anderen Seite: So ist seit Wochen das Bild in den Wäldern zwischen Stadtallendorf und Homberg/Ohm, die für die Trasse der umstrittenen Autobahn 49 gerodet werden. Dabei sieht sich die Polizei zunehmender Kritik ausgesetzt.

Von Ingo Berghöfer