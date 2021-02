Gießen: Poppe verkauft, Arbeitsplätze gesichert

Für die 227 Mitarbeiter von Poppe gibt es nun endlich Gewissheit. Archivfoto: Schultz

GIESSEN - Die niederländische Elastofirm übernimmt den Gießener Automobilzulieferer Poppe. Die entsprechenden Unternehmenskaufverträge haben Insolvenzverwalter Dr. Jan Markus Plathner und die Poppe Elastomertechnik GmbH, ein Unternehmen der Elastofirm BV, unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

"Mit Elastofirm haben wir einen anerkannten Investor aus der Branche gewonnen. Alle Arbeitsplätze sind gesichert, das ist ein großer Erfolg", berichtet der im Bereich Automotive und Produktion erfahrene Frankfurter Sanierungsexperte Dr. Jan Markus Plathner, zugleich Insolvenzverwalter aller deutschen Veritas Gesellschaften. "Bei der Veritas AG befinden wir uns ebenfalls auf einem guten Weg. Die Gespräche und Verhandlungen mit potenziellen Investoren stimmen mich sehr positiv", betont er. Die Arbeitnehmervertretungen und die Gewerkschaft IGBCE wurden bereits über den Kauf informiert. Der Investor hatte sich im Vorfeld den Arbeitnehmervertretungen auch vorgestellt.

Elastofirm ist eine Gruppe von Elastomerunternehmen mit spezialisierten Lösungen in verschiedenen Branchen und Anwendungen. Der Sitz des Unternehmens ist in den Niederlanden. Elastofirm wendet ein dezentralisiertes Geschäftsmodell mit eigenständigen Unternehmen an. Die Unternehmen der Gruppe sind führende Akteure in Nischenmärkten in der Gummiindustrie.

"Poppe bleibt Poppe"

Die Übernahme der Vermögenswerte von Poppe und der Liquid Silicone Rubber (LSR)-Aktivitäten von Veritas werde ein ausgewogenes Kundenportfolio innerhalb von Elastofirm schaffen und die Kontinuität für alle Beteiligten sichern, heißt es in einer Pressemitteilung des Insolvenzverwalters.

"Gemeinsam mit dem bestehenden Management werden wir auf der bestehenden Strategie aufbauen und von dem Wissen und der Expertise innerhalb von Elastofirm profitieren. Die Leistung von Poppe in dem aktuell herausfordernden Umfeld gibt Elastofirm Zuversicht für die Zukunft", betont Harmen Smid, Geschäftsführer von Elastofirm. Patrick Vogel, Geschäftsführer der Poppe Elastomertechnik GmbH, führt aus: "Poppe ist ein anerkannter Zulieferer für führende Unternehmen in der Automobilbranche und anderen Industrien, basierend auf einem hohen Maß an technischer Kompetenz und langfristigen Partnerschaften. Gemeinsam mit dem Management von Poppe werden wir den strategischen Wachstumsplan beschleunigen." Poppe und LSR könnten nun die unsichere Zeit, bedingt durch die Insolvenzsituation der Veritas AG, hinter sich lassen und sich wieder voll auf die Herausforderungen und Chancen in ihren Märkten konzentrieren.

"Poppe wird Poppe bleiben", erklärte Harmen Smid gegenüber dem Anzeiger. "Unser Ziel ist es, weiterzuwachsen, und da hilft uns der Erwerb eines sehr erfolgreichen Unternehmens und einer etablierten Marke, der die Kunden vertrauen."

Ob die Poppe-Arbeitnehmer, die bereits im Insolvenzverfahren finanzielle Abstriche hinnehmen mussten, nach dem Verkauf mit weiteren Lohneinbußen rechnen müssen, dazu wollte Smid keinen Kommentar abgeben. Er betonte aber, dass alle bestehenden Arbeitsverträge übernommen werden.

Alexander Wiesbach, Gewerkschaftssekretär bei der IGBCE, mahnte an, dass Elastofirm jetzt auch Mitglied des deutschen Arbeitgeberverbandes Kautschuk werden müsse, um die Tarifbindung von Poppe zu gewährleisten, andernfalls strebe man einen Haustarifvertrag an. Der Poppe-Betriebsrat war am Donnerstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

227 Mitarbeiter

Poppe zählt zu den führenden Herstellern von Dichtungen und Profilen aus Elastomeren für die Automobilbranche und Nutzfahrzeuge, für Anlagen- und Gebäudetechnik, Maschinenbau sowie den Bereich der Erneuerbaren Energien. In Gießen konzentriert sich das Unternehmen auf die Fertigung von Abstandshaltern und OEM/Automotive-Profilen. Das Unternehmen beschäftigt 227 Mitarbeiter.