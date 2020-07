Gießen: Präventionsprojekt "Aktio" befragt Bürger zu Sicherheitsempfinden

Raubüberfälle wie im Juni 2018 im Seltersweg sind natürlich nicht Alltag in der Stadt. Mit einer großen Umfrage wollen Kommune, Polizei und Uni aber in Erfahrung bringen, wie es um das Sicherheitsgefühl der Gießener bestellt ist. Archivfoto: Lamberts

GIESSENKriminalitätsvorbeugung wird künftig in Gießen noch größer geschrieben. Zusätzlich zur "Kompass"-Sicherheitsinitiative der Landesregierung, der Gießen als 50. Kommune beigetreten ist, stellten jetzt Bürgermeister Peter Neidel, Polizeipräsident Bernd Paul und die Kriminologin Prof. Britta Bannenberg von der Justus-Liebig-Universität im Rathaus das Präventionsprojekt "Aktio" vor. Im Zentrum steht eine groß angelegte Bürgerbefragung in den vier beteiligten Kommunen. Neben Gießen sind das Wetzlar, Stadtallendorf und Butzbach. In den nächsten Tagen werden 4000 repräsentativ nach dem Zufallsverfahren aus dem kommunalen Melderegister ausgewählte Bürger ab 14 Jahren Post von der Stadt bekommen mit der Bitte, sich daran zu beteiligen.

Ziel von "Aktio" sei es, nachhaltige Strategien zur Kriminalprävention zu entwickeln, die auf regionale Schwerpunkte hin angepasst, umgesetzt und abschließend auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden sollen. Diese angestrebten passgenauen Maßnahmen könnten jedoch nur gelingen, wenn auch das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger einbezogen werde. Im Vergleich zu "Kompass" hofft Bannenberg, mit "Aktio" tiefer "hinter die Kulissen" blicken zu können.

Ihr Team an der JLU hat dazu einen umfangreichen Fragebogen erstellt, den die ausgewählten Teilnehmer bequem im Internet unter www.giessen.de/sicherheitsbefragung ausfüllen können. Dazu erhalten die Bürger mit dem Schreiben einen individuellen Zugangscode zum Öffnen des Fragebogens. Weder Stadt noch Universität haben Kenntnis davon, ob beziehungsweise wer wann mit welchem Schlüssel wie geantwortet hat, erklärt Britta Bannenberg. Der Online-Fragebogen sollte innerhalb der nächsten 14 Tage ausgefüllt werden.

Sollten angeschriebene Personen keinen Internetzugang haben, wird der Fragebogen auf Anfrage auch schriftlich zugesandt. Den Befragten entstehen dabei keine Kosten. Alle Angaben werden unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet und von der Professur für Kriminologie statistisch und anonymisiert ausgewertet. Bei Rückfragen oder Problemen können sich Bürger montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr unter 0641/306-1902 an die Stadt wenden.

Nach Auswertung und Analyse aller Fragebögen verfasst die Universität einen Abschlussbericht. Dieser wird der Stadt sowie dem Polizeipräsidium Mittelhessen zusammen mit den quantitativen Ergebnissen der Befragung in anonymer Form zur Verfügung gestellt. Es liegt im Ermessen der Stadt, ob sie den Abschlussbericht danach öffentlich macht.

Ziel der Befragung sei es, möglichst genaue Eindrücke von den Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung zu bekommen, damit auf dieser Grundlage die künftige Polizeiarbeit optimiert werden könne, betont Bernd Paul. Im Idealfall werde "Aktio" nicht nur zeigen, was für die Bürger wichtig sei, sondern man könne auch die eigenen Prozessabläufe in der Polizei auf den Prüfstein stellen. "Solch eine Nabelschau ist sicherlich auch schwierig für uns".

Peter Neidel wies darauf hin, dass durch diese Umfrage nicht der Eindruck entstehen dürfe, dass in Gießen eine besonders prekäre Lage herrsche - ganz im Gegenteil: Das Projekt "Sicheres Gießen" mache Fortschritte. So würden schon bald neue Videokameras am Marktplatz in Dienst gestellt.

Dunkelfeld der Kriminalität

Britta Bannenberg räumte ein, dass in einer Stadt wie Gießen, in der viele Menschen einen Migrationshintergrund haben, eine repräsentative Stichprobe für alle Stadtteile schwierig sei, da bei Migranten die Rücklaufquote erfahrungsgemäß niedriger sei, schon aufgrund der sprachlichen Hürden. Man habe bei der Vorbereitung über eine Übersetzung des Fragebogens nachgedacht. Übersetzungen wären auf jeden Fall eine Option für weitere Befragungen.

Seitens der Organisatoren rechnet man damit, dass in den Fragebögen nicht nur Orte benannt werden, die man bereits auf dem Schirm hat, sondern hofft auch, ein wenig Licht in das große Dunkelfeld der Kriminalität bringen zu können. Bannenberg gab ein - fiktives - Beispiel: "Sie können ein Gebiet mit einer hohen Quote an Raubdiebstählen und niedrigem Anzeigeverhalten haben, wenn die Opfer Männer über 50 sind und wenn sich in dem betroffenen Gebiet ein Bordell befindet." Mit ersten Ergebnissen der Befragung rechnet die Professorin in zwei bis drei Monaten.