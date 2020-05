Gießen: Prof. Sascha Feuchert freut sich über Hedwig-Burgheim-Medaille

Ausgezeichnet: Die Stadt Gießen würdig Prof. Sascha Feuchert als "herausragenden Träger der Hedwig-Burgheim-Medaille". Foto: privat

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Die Gespräche mit Überlebenden der nationalsozialistischen Konzentrationslager sind nicht nur für Studierende der Justus-Liebig-Universität (JLU) stets beeindruckende und unvergessliche Erlebnisse. Auch Schülerinnen und Schüler in Stadt und Kreis Gießen haben dank der Arbeitsstelle Holocaustliteratur (AHL) seit vielen Jahren die Möglichkeit, durch persönliche Begegnungen unmittelbar von der mörderischen Wirklichkeit im "Dritten Reich" zu hören. Da die Generation der Zeitzeugen aber zunehmend verstummt, gehört längst auch die Publikation der Erinnerungen von Holocaustüberlebenden in der Reihe "Studien und Dokumente zur Holocaust- und Lagerliteratur" zur engagierten Arbeit der Wissenschaftler. Nicht zu vergessen die Herausgabe der fünfbändigen "Chronik des Gettos Lodz/Litzmannstadt" und der Tagebücher des Laubacher Justizangestellten Friedrich Kellner. Deshalb vermag es im Grunde kaum zu überraschen, dass Prof. Sascha Feuchert, Leiter der Arbeitsstelle Holocaustliteratur, in diesem Jahr mit der Hedwig-Burgheim-Medaille ausgezeichnet wird. "Das ist für mich eine große Ehre", betont der 48-Jährige im Interview mit dem Anzeiger. Und fügt hinzu: "Ich verstehe die Medaille aber beileibe nicht nur als eine Auszeichnung für mich, sondern auch für die Menschen, mit denen ich Dinge voranbringen durfte."

Wie haben Sie erfahren, dass Sie in diesem Jahr die Hedwig-Burgheim-Medaille erhalten werden?

Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz hat mich auf dem Handy angerufen und mir die Entscheidung des Gremiums mitgeteilt. Das hat mich natürlich unglaublich gefreut.

Kam diese Nachricht unerwartet oder haben Sie schon ein wenig darauf gehofft, in den Kreis der Preisträger aufgenommen zu werden ?

Nein, ich war wirklich sehr überrascht. Schließlich kenne ich als Gießener diese Auszeichnung sehr gut und weiß, an welche Persönlichkeiten sie bereits verliehen wurde. Zum Beispiel an Ignatz Bubis und Prof. Micha Brumlik, aber auch an meinen ehemaligen Lehrer Prof. Erich Dautzenroth aus der Erziehungswissenschaft. Deshalb ist es für mich eine ganz große Ehre, natürlich auch, weil Hedwig Burgheim eine begnadete Pädagogin war. Aber damit gerechnet habe ich wirklich nicht.

IM WORTLAUT . "Mit Prof. Sascha Feuchert haben wir uns für einen herausragenden Träger der Hedwig-Burgheim-Medaille entschieden. Seine wertvolle Arbeit und sein Engagement für das Gedenken und die Erinnerung an den Holocaust sind überragend und umfassend: als Wissenschaftler, als Autor und Publizist, als Hochschullehrer, dem die Vermittlungsarbeit und Ausbildung von Studierenden am Herzen liegt, sowie als gesellschaftlich Engagierter. Ich bin glücklich darüber, dass wir ihn in die Reihe der würdevollen Medaillenträger aufnehmen können", so Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. . Die Hedwig-Burgheim-Medaille wird von der Stadt Gießen alle zwei Jahre im Gedenken an die bis heute fortwirkende Tätigkeit der jüdischen Pädagogin Hedwig Burgheim für hervorragende Verdienste um Verständigung und Verständnis zwischen den Menschen verliehen. . Als Leiter der Arbeitsstelle Holocaustliteratur setzt sich Sascha Feuchert vornehmlich mit Texten der Holocaust- und Lagerliteratur wissenschaftlich und didaktisch auseinander. Dabei bilden Texte von Überlebenden des Holocaust einen Schwerpunkt. Zentrales Anliegen der Arbeitsstelle ist es, dafür zu sorgen, dass diese Texte der Nachwelt erhalten bleiben und in Wissenschaft, Schule und Öffentlichkeit rezipiert und diskutiert werden. Zugleich werden Wege gesucht, wie die Erinnerung an den Holocaust durch einen aktiven Umgang mit der Literatur auch dann noch gesichert werden kann, wenn die Generation der Zeitzeugen nicht mehr da sein wird, teilt die Stadt mit. . Sascha Feuchert begleitet seit den 1990er Jahren Studienfahrten von Schülern und Studierenden nach Auschwitz und gestaltet Gedenkstätten-Seminare mit. Ziel ist es, den jungen Menschen zu verdeutlichen, welche unheilvollen Folgen ein Menschenbild haben kann, das auf der Ungleichwertigkeit von Menschen fußt. . Als Vorsitzender des Literarischen Zentrums Gießen leistet er einen zentralen Beitrag dazu, dass in Gießen auch verfolgte Autoren wie Can Dündar von ihren Erlebnissen berichten konnten. Als Vizepräsident und Writers-in-Prison-Beauftragter des PEN-Zentrums Deutschland von 2012 bis 2018 setzte er sich besonders für inhaftierte und politisch verfolgte Autoren ein. . Mit diesem umfangreichen Wirken hat sich Sascha Feuchert in besonderem Maße um die Verständigung und das Verständnis zwischen den Menschen im Sinne Hedwig Burgheims engagiert.

Welche Bedeutung hat diese Auszeichnung für Sie persönlich, aber auch für Ihre Arbeit als Leiter der Arbeitsstelle Holocaustliteratur?

Ohne die genaue Begründung des Gremiums bereits zu kennen, glaube ich, dass mit der Zuerkennung der Medaille auch die AHL insgesamt gewürdigt wird, da wir ja immer im Team die Arbeit machen. Insofern ist das eine Anerkennung, die alle mit einschließt, mit denen ich in den vergangenen Jahren zusammen wirken durfte. Nicht nur bei der Arbeitsstelle Holocaustliteratur, auch bei der Schriftstellervereinigung PEN oder beim Literarischen Zentrum Gießen. Ich verstehe die Medaille also beileibe nicht nur als eine Auszeichnung für mich, sondern auch für die Menschen, mit denen ich Dinge voranbringen durfte. Aber natürlich bin ich mächtig stolz.

Was verbindet Sie selbst mit Hedwig Burgheim und ihrem Schaffen?

Ich bin seit vielen Jahren im Bereich der Erinnerungskultur tätig. Hedwig Burgheim fand ein fürchterliches Ende und wurde im Februar 1943 in Auschwitz ermordet - insofern besteht natürlich eine Verbindung zu meinem Berufsfeld. Aber auch als jüdische Pädagogin ist sie ein ganz großes Vorbild für mich. Sie hat nicht nur am Fröbel-Institut in Gießen Gewaltiges geleistet, sondern auch in anderen Städten. Deshalb ist sie eine ganz große Inspiration, und ich finde, es ist eine große Ehre, eine Medaille zu tragen, die ihr gewidmet ist.

Die Verleihung findet traditionell am 28. August - dem Geburtstag von Hedwig Burgheim - im Rahmen eines Festaktes statt. In Zeiten wie diesen könnte auch diese Veranstaltung ausfallen.

Die Oberbürgermeisterin hat angedeutet, dass die Verleihung in einen großen Raum verlegt werden könnte, damit die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Demnach ist die Stadt optimistisch, und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn diese Veranstaltung, die ja auch ein Gedenken an Hedwig Burgheim ist, in einem größeren Rahmen stattfinden könnte.

Die Preisträger dürfen sich stets ihren Laudator selbst auswählen. Für wen haben Sie sich entschieden?

Ich habe mir Dr. Regula Venske gewünscht, und sie hat auch gleich zugesagt. Sie ist selbst Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Präsidentin des deutschen PEN. Regula Venske verkörpert also Wissenschaft, Literatur und Menschenrechte - drei Bereiche, die mich ganz eng mit ihr verbinden. Sechs Jahre haben wir zusammen im Präsidium des PEN gearbeitet - eine tolle Zeit, die mich sehr geprägt hat.

Foto: privat