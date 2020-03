Gießen: Propst Matthias Schmidt über die vielen Formen der Seelsorge

Die Kirchen stehen den Menschen weiter offen. Aber auch dort gilt: Abstand halten. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (mh). Auch wenn wegen des Coronavirus keine Gottesdienste mehr stattfinden dürfen, bieten die Kirchen weiter vielfältige Formen der Seelsorge an. Matthias Schmidt, evangelischer Propst für Oberhessen, erklärt im Interview, wie die Kirchenmitarbeiter telefonisch, in den Krankenhäusern und im Internet Beistand leisten. Zugleich erläutert er, wie hilfreich Pfarrer und Gemeinden die sozialen Medien nutzen. Und Schmidt erinnert an die ursprüngliche Bedeutung der Kirchenglocken, die täglich um 18 Uhr zum Innehalten auffordern.

Gottesdienste dürfen nicht mehr gefeiert werden. Sind die Kirchen komplett geschlossen?

Wir öffnen zahlreiche Kirchen für das persönliche Gebet. Solche Räume für Stille, Gebet und für die Sorgen sind für viele Menschen wichtig. Ganz unabhängig davon, ob sie religiös sind oder nicht. Und die Kirchen werden auch genutzt. Auf den Internetseiten der jeweiligen Kirchengemeinden oder der Evangelischen Dekanate finden sich auch Hinweise auf Öffnungszeiten. Manche Gemeinden legen außerdem Briefe mit tröstenden und ermunternden Worten in Geschäften, Apotheken oder bei Ärzten aus. Selbst wenn uns jetzt gerade nach Nähe und Berührungen zumute ist, in den Kirchen gilt aber auch Abstand halten.

Wie können die Kirchen noch Menschen zuhören, sie trösten und ermutigen?

Unsere Pfarrerinnen und Pfarrer sind erreichbar! Sie telefonieren jetzt viel mit Kranken, Alten und Menschen in Quarantäne. In Ausnahmefällen ist ein persönlicher Besuch möglich, wenn Sterbende begleitet werden. Die Mitarbeitenden der Telefonseelsorge berichten: "Die Einsamen sind in dieser Zeit noch einsamer. Und die Ängstlichen noch ängstlicher." Das zeigt sich auch an den Zahlen der Anrufe. Telefonseelsorge ist eine wichtige Form der Begleitung. Wir teilen die Sorgen durch Zuhören. In den Gemeinden wurde wie überall in unserer Gesellschaft schnell solidarisch und gemeinschaftlich gehandelt, etwa bei den Einkäufen. Auch wenn wir Abstand halten müssen, rücken Menschen innerlich zusammen.

Fotos Die Kirchen stehen den Menschen weiter offen. Aber auch dort gilt: Abstand halten. Symbolfoto: dpa "Wir sind miteinander verbunden", sagt Propst Matthias Schmidt. Foto: Hartmann 2

Was bedeutet das für die Krankenhausseelsorge?

Im Moment können wir noch bei Einhaltung aller Hygieneregeln Kranke in den Kliniken besuchen, wenn wir gerufen werden. Viele Patienten sind auch telefonisch am Krankenbett erreichbar. Wir halten aber genauso den Kontakt zu den Angehörigen, die sich gerade jetzt noch sehr viel mehr Sorgen machen.

Was ist mit Beerdigungen, mit Taufen, Hochzeiten, den bevorstehenden Konfirmationen?

Taufen, Hochzeiten, auch die Konfirmationen müssen verschoben werden. Das passiert oft schon durch die Familien, die ja selbst spüren, dass sie jetzt kein unbeschwertes Familienfest feiern können - und auch dürfen. Beerdigungen finden selbstverständlich statt. Und die Trauernden sind nicht allein. Wir halten uns an staatliche Vorgaben, um Menschen nicht zu gefährden. Also müssen wir die Trauergespräche mit dem nötigen Abstand und in kleiner Runde in den Pfarrämtern führen. Bei den Beerdigungen achten wir gemeinsam mit Bestattern und Friedhofsämtern darauf, dass Menschen sich nicht anstecken. Auch damit, dass wir die Personenzahl einschränken müssen. Es werden sich jetzt neue Möglichkeiten und Räume für Trauer und Abschied entwickeln.

Erlebt die Kirche durch das Ausweichen auf digitale Medien einen Modernisierungsschub?

Ja, es ist deutlich, wie wichtig es ist, uns über Internet-Seiten und in den Social-Media-Kanälen anzutreffen. Ich bin wirklich froh, dass wir damit längst begonnen haben. Einzelne Pfarrer und Pfarrerinnen, auch Gemeinden, sind vertraut mit Facebook oder Instagram. Wir registrieren, wie hilfreich und tröstlich auch diese Vernetzung ist. Und das wird miteinander geteilt! Einzelne Kolleginnen und Kollegen setzen sich jetzt einfach vor die Kamera ihres Notebooks und zeichnen einen Zuspruch auf oder feiern eine Andacht in ihrer Kirche, die sie als Video auf Youtube einstellen.

Gerade ältere Menschen erreichen Sie aber damit nur begrenzt.

Deshalb erinnern wir auch an das gute, alte Läuten unserer Kirchenglocken. Obwohl sie täglich erklingen, haben viele fast vergessen, dass sie zum Gebet aufrufen. Wir sind so an den Klang der Kirchenglocken zu bestimmten Zeiten gewöhnt, dass viele die ursprüngliche Bedeutung fast vergessen haben. Glocken rufen zum Gebet. Jetzt sagen wir es weiter: Denkt aneinander, wenn ihr es abends um 18 Uhr läuten hört. Stellt euch ans offene Fenster, haltet inne und betet in Gedanken miteinander. Ich bin sicher, dass das auch Menschen anrührt, die nicht religiös sind. Also, wir sind miteinander verbunden, wenn wir auch daheim bleiben müssen. Seite 21