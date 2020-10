Gießen: Regelmäßig alarmierende Ergebnisse bei Licht-Test

Licht-Test-Auftakt im Autohaus Krahn mit Landrätin Anita Schneider und den Geschäftsführern Thomas Weber sowie Bernhard Malburg: Die Erfahrungen zeigen, wie wichtig dieses Sicherheitsangebot ist. (Foto: Ewert)

GIESSEN - Noch bis zum 31. Oktober heißt es wieder „Licht-Test 2020“ in den insgesamt rund 36 000 Innungswerkstätten des Kraftfahrzeuggewerbes und -handwerks in Deutschland. So auch in den Betrieben der Kfz-Innung Oberhessen. Für den Bereich von Stadt und Kreis Gießen fand die Auftaktveranstaltung diesmal – und wie immer kostenlos – im Autohaus Krahn an der Frankfurter Straße in Gießen statt. Traditionell dabei ist Landrätin Anita Schneider. Sie wies gemeinsam mit dem Obermeister der Innung für das Kraftfahrzeuggewerbe Oberhessen, Carsten Müller (Lich), und Björn Hendrischke, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Gießen, auf die Bedeutung und angesichts der alljährlich dokumentierten Erfahrungen auch die unstrittige Notwendigkeit dieses kostenlosen Sicherheitsangebotes an die Autofahrer hin und ermunterte zur Teilnahme. Mit Blick auf eine funktionierende und richtig eingestellte Beleuchtungsanlage am Fahrzeug gehe es hier letztlich um den Schutz des Autofahrers selbst wie vor allem auch um die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer.

Seit 1956 – also aktuell zum 65. Mal – gehört der Licht-Test im Oktober für viele Autofahrer zum Pflichtprogramm. Dass es immer noch mehr werden, ist der Wunsch der Veranstalter, der Innungen und der teilnehmenden Betriebe, denn die Ergebnisse des Licht-Tests sind regelmäßig alarmierend. Die diesjährige Aktion steht unter dem Motto „Licht, Sicht und Sicherheit“, wird wie seit nun sechseinhalb Jahrzehnten gemeinsam angeboten vom Zen-tralverband des deutschen Kfz-Gewerbes (ZDK) sowie der Deutschen Verkehrswacht und steht unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministers.

Beim kostenlosen Licht-Test überprüfen die Techniker acht Prüfpunkte der Fahrzeugbeleuchtung, die die Straßenverkehrs-Zulassungsordnung vorgibt: Sie reichen von den Scheinwerfern über Blinklichter und Nebelschlussleuchte bis hin zu den Rücklichtern. Zu prüfen sind der Hell-Dunkel-Kontrast, Scheinwerfereinstellhöhe, Streuscheibenzustand, Nebelleuchten, und Zusatzscheinwerfer. Der Licht-Test dauert etwa 15 Minuten. Ist alles in Ordnung, wird die begehrte Plakette an der Windschutzscheibe platziert.

Die Mängelquote ist bezogen auf Hessen gegenüber 2018 leicht auf 28,6 Prozent bei Pkw gesunken, bei Nutzfahrzeugen weist sie allerdings bedenkliche 39,3 Prozent aus. Zahlen, die die Notwendigkeit der Beleuchtungsanlagen-Überprüfung verdeutlichen. Es sei nicht hinzunehmen, so Obermeister Müller, dass jede dritte Fahrzeugbeleuchtung Mängel aufweist: „Wer im Straßenverkehr blendet oder einäugig fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern vor allem andere Verkehrsteilnehmer.“

Der Sicherheitsgewinn rechtfertigt auch die Kosten der für den Autofahrer kostenlosen Aktion, mit der die Kfz-Meisterbetriebe in Summe einen dreistelligen Millionenbetrag als geldwerte Leistung an die Autofahrer weitergeben. Etwas schwieriger gestaltet sich die Überprüfung moderner Lichtanlagen. Features wie beispielsweise das Kurvenlicht oder die Abblendautomatik lassen sich nicht „auf die Schnelle“ kontrollieren. Hier reduziert sich dann der Licht-Test auf eine reine Funktionsprüfung. Von selbst sollte sich verstehen, dass der notwendige Austausch defekter Teile nicht kostenlos erfolgen kann. Gleichfalls die umfangreichen und zeitaufwendigen Einstellarbeiten komplexer, intelligenter, sprich computergesteuerter Scheinwerfersysteme, die umfangreiche Prüfungen mithilfe eines Diagnostik-Computers benötigen. Der Licht-Test ist seit 1956 die größte Verkehrssicherheitsaktion in Deutschland, bei der pro Jahr etwa sechs Millionen Fahrzeuge überprüft werden. Und das über den gesamten Oktober hinweg, wenn die Tage kürzer werden und die Dunkelheit immer früher einsetzt. Müller, Schneider und Hendrischke appellieren und motivieren die Autobesitzer und -fahrer, das Angebot des kostenlosen Licht-Tests im Monat Oktober anzunehmen und mit ihrem Fahrzeug ihre Werkstatt aufzusuchen, um die Beleuchtungseinrichtung an ihrem Auto überprüfen zu lassen und sich die Plakette „abzuholen“, die der Polizei bei Kontrollen signalisiert: Die Beleuchtung dieses Fahrzeug ist überprüft. Übrigens sind in der Geschichte des Licht-Tests geschätzt 200 Millionen Licht-Test-Plaketten an die Windschutzscheiben unserer Autos geklebt worden.