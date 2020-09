Gießen: Ressourcen für medizinische Notfälle besser nutzen

Wer in diesen Zeiten an einen Notfall denkt, dem kommt automatisch Corona in den Sinn. Doch laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) zeigen lediglich 14 Prozent der Infizierten einen schweren und fünf Prozent einen kritischen Krankheitsverlauf. Derweil haben die Mitarbeiter des Testcenters in Gießen, der zentralen Stelle für den gesamten Landkreis, aufgrund der angestiegenen Infektionszahlen weiterhin alle Hände voll zu tun. Wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen, die das Center betreibt, auf Nachfrage mitteilt, wurden dort im August sogar 2881 Abstriche für Corona-Tests vorgenommen, im Juli waren es 1046, gegenüber 656 im Juni und 826 im Mai. Inzwischen würde die Anzahl aber "langsam wieder etwas zurückgehen". Dennoch mache man sich "derzeit intensiv Gedanken, wie wir Tests, die Grippesaison und winterliche Witterung miteinander in Einklang bringen können", berichtet die KV. Die Corona-Schwerpunktpraxis des Gesundheits-Netzes Gießener Hausärzte (GNGH) befindet sich im "Ruhemodus" und könnte bei Bedarf schnell aktiviert werden. Wie die Zukunft dieser Praxis ausschaut, könne derzeit aber noch nicht definitiv gesagt werden, verweist GNGH-Sprecher Witold Rak auf die noch nicht abgeschlossenen Planungen der KV. Die Praxen der Hausärzte seien jedoch "mittlerweile gut mit Schutzausrüstung versorgt". Zudem habe man "einige Monate Erfahrungen gesammelt, wie und in welchem Modus wir Patienten in die Praxis einbestellen und welche Patienten einen Abstrich in der Praxis erhalten beziehungsweise wer zum Testcenter geschickt wird", sagt Witold Rak. (fod)