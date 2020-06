Gießen richtet erste Hol- und Bringzone ein

Bürgermeister Peter Neidel (zweiter von links) hat die erste Hol- und Bringzone eröffnet. Sie soll die Verkehrssituation an der Brüder-Grimm-Schule verbessern. Foto: Scholz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Den Schulweg sicherer machen: Das ist das Ziel der Hol- und Bringzone, die Bürgermeister Peter Neidel (CDU) und Vertreter des Ordnungsamtes am Dienstag eröffnet haben. Zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr sowie von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr haben Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Brüder-Grimm-Schule bringen, nun die Möglichkeit, die Sprösslinge in der Zone in der Lützellindener Straße an der Kreuzung mit Heide beziehungsweise Hermann-Löns-Straße ein- und aussteigen zu lassen. "Die beste Lösung wäre, wenn solche Einrichtungen gar nicht benötigt würden. Es ist wünschenswert, dass Kinder zu Fuß, mit dem Bus oder auf dem Fahrrad zur Schule kommen", sagte Neidel. Man wisse jedoch, dass Eltern beim Schulweg aus unterschiedlichen Gründen auf das Auto setzten.

Als Anlass für die städtische Maßnahme nannte Neidel die daraus resultierende Verkehrssituation an der Brüder-Grimm-Schule. "In den Stoßzeiten kommt es zu Verkehrsproblemen und gefährlichen Situationen", erläuterte der Bürgermeister. Es habe Überlegungen gegeben, die Hol- und Bringzone noch näher an der Schule zu verorten, was man aber baulich nicht habe realisieren können. Zudem sollten Konflikte mit an- und abfahrenden Bussen an der Haltestelle der Schule vermieden werden. "Schüler müssen von der Zone aus noch ein paar Meter laufen. Aber die sind sicher zurückzulegen", erläuterte der Unionspolitiker unter anderem mit einem Hinweis auf die vorhandene Fußgängerampel.

Anwohner

Den Ortsbeirat habe die Stadt bereits im vergangenen Herbst über das Vorhaben informiert, so der Bürgermeister. Auf Einwurf einer Anwohnerin sicherte er zu, dass an der neuen Hol- und Bringzone noch ein Hinweis für die Ferienzeiten angebracht wird. Mit Blick auf den temporären Verlust einiger Parkplätze sprach Neidel von einer Einschränkung für die Anwohner. "Aber der Parkdruck ist in dem Gebiet nicht so hoch", betonte der Bürgermeister. Dass die Zone sich auf beiden Seiten der Straße erstreckt, liege daran, dass man Wendemanöver der Eltern vermeiden wolle. Ihnen, die nicht vor der Schule halten dürfen, eröffne man durch die neue Einrichtung die Chance, sich verkehrsgerecht zu verhalten, pflichtete Holger Hedrich bei. Die Stadt werde die Entwicklung beobachten. Stelle sich dabei heraus, dass nicht alle der derzeit mit dem temporären eingeschränkten Halteverbot belegten Plätze benötigt würden, könne es möglicherweise zu einer Verkleinerung der Hol- und Bringzone kommen, führte der Leiter der Straßenverkehrsabteilung des Ordnungsamtes aus.

Kritik an der neuen Zone übte unter anderem Ortsvorsteher Dr. Klaus Dieter Greilich (FDP). Er hätte sich eine Platzierung an der Westseite der neuen Sporthalle der Schule gewünscht, die aus seiner Sicht ohne großen Aufwand hätte realisiert werden können. "Der jetzt gewählte Ort ist problematisch, denn es sind zu wenig Plätze. Häufig kommen auf einen Schlag sehr viele Autos an die Schule, und ich nehme an, dass die Hol- und Bringzone nicht reicht." Insgesamt sprach Greilich von einem Verkehrsversuch, er sei aber skeptisch. Dennoch zeigte sich der Ortsvorsteher erfreut darüber, dass der Magistrat eine Anregung des Ortsbeirats zur Sicherheit aufgenommen habe. Mit dem in der Lützellindener Straße ausgewiesenen Bereich, über den unter anderem die Schule mit Flugblättern informiert, hat die Stadt ihre erste Hol- und Bringzone in Betrieb genommen. Es sei möglich, weitere Zonen an Schulen in Gießen einzurichten. Konkrete Überlegungen gebe es aber bislang nicht, resümierte Neidel.