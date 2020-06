Gießen: Riesenplane in Neuen Bäue ist endlich weg

Lange rätselten Passanten, wie es hinter der Plane aussieht - nun ist das Geheimnis gelüftet. Foto: Schäfer

GIESSENRot leuchten die über dem neuen Fast-Food-Laden prangenden drei Buchstaben "HFC" in der Neuen Bäue. Doch der Name - Halal Fried Chicken, kurz: HFC - gibt nur die Hälfte seines Angebotes wieder. Denn neben Hähnchenfleisch in vielen Variationen locken auch Burger mit Beef (Rindfleisch) die Kunden an. "Wir sind Kentucky Fried Chicken, KFC, und Burger King zugleich. Und das beste von beiden", erzählt voller Selbstbewusstsein M. Sirac Bulut im Gespräch mit dieser Zeitung beim Besuch im schicken neuen Laden. 60 Sitzplätze gibt es drinnen, 20 befinden sich draußen vor dem Lokal. Dieser Standort kann bereits eine echte gastronomische Tradition vorweisen: 35 Jahre lang hatten hier Gäste im Restaurant "Bambusgarten" mit Essstäbchen chinesisch speisen können. Danach hatte weit über ein Jahr eine Riesenplane die gesamte Front des neuen Imbissladens verdeckt und neugierig auf das gemacht, was sich dahinter befindet.

Zuerst Probebetrieb

Mehr als drei Wochen läuft inzwischen der Probebetrieb nach einer stillen Inbetriebnahme am 24. Mai. Bis zur offiziellen Eröffnung Ende dieses Monats sollen so die Betriebsabläufe optimiert werden. "In der Zeit, als im Frühjahr alle Restaurants geschlossen hatten, haben wir eröffnet", dies sei ein mutiger Schritt gewesen, meint Sirac Bulut. Doch trotz der Corona-Krise sei der Betrieb gut angelaufen. Wenig bis gar nichts anfangen können vermutlich viele Nicht-Muslime mit dem Wort Halal im Namen des Fast-Food-Ladens. "Das bedeutet", so Bulut, "dass alle Tiere, von denen wir das Fleisch verarbeiten, geschächtet worden sind." Dadurch habe das Fleisch auch eine bessere Qualität, habe er festgestellt. Für solche Halal-Produkte sehe er ein beträchtliches Marktpotenzial - nicht nur bei muslimisch gläubigen Menschen.

Diese Geschäftsidee - Ende 2014 erstmals im Gründerland umgesetzt - stammt aus Holland, wo es inzwischen eine Handvoll HFC-Läden als Hähnchenbratereien gibt. Mit dem Unternehmensziel, eine prosperierende Fast-Food-Kette zu generieren, wird auch ein Franchising als Betriebsmodell angeboten. In Deutschland existiert außer in Gießen noch ein zweiter HFC-Laden, der eine Woche vor Ausbruch der Corona-Epidemie in Dillenburg eröffnet wurde. Inhaber in Gießen sind E. Bulut, ein Bruder des Gesprächspartners dieser Zeitung, sowie der türkische Investor Fatih Koc. E. Bulut hatte lange Jahre das direkt neben dem neuen HFC gelegene Restaurant "Istanbul" betrieben, aus dem er vor Kurzem ausgeschieden ist.

Zähe Verhandlungen

Eigentlich ist eher ungewöhnlich, dass der Umbau eines Restaurants weit mehr als ein Jahr in Anspruch nimmt. "Alles, was schiefgehen konnte, ist hier schiefgelaufen", so Bulut. "Eigentlich wollten wir letztes Jahr im Juni bereits starten. Doch dann habe es langwierige, zähe Verhandlungen um die Namensrechte mit dem holländischen Franchisegeber gegeben. Nach 35 Jahren "Bambusgarten" habe man zudem Erdgeschoss und Keller völlig entkernen müssen; begleitet von großen bautechnischen Problemen. Und zu guter Letzt seien auch noch Lieferschwierigkeiten mit den Geräten hinzugekommen, schildert er die Hürden, die es zu bewältigen galt.

Außer Hähnchenteilen, Burgern und Wraps gibt es bei HFC auch Snacks, Beilagen, Getränke sowie Desserts im Angebot. Geöffnet ist täglich ab 11 Uhr. Bestellungen für den Lieferservice werden bis 23 Uhr ausgeführt.