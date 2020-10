Gießen-Rödgen: Neuer Glanz am Ortseingang

Die renovierten Schilder grüßen recht freundlich. Foto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN-RÖDGEN (kg). In der Vereinsvertretersitzung der Rödgener Vereine im vergangenen Jahr erklärten sich vier Vereine bereit, die in die Jahre gekommenen Ortseingangs-, Begrüßungs- und Informationsschilder zu renovieren. Die Vorsitzenden von TSV Rödgen, Schützenverein, Burschenschaft Edelweiß und die FW Freie Wähler sagten zu, im Frühjahr die Schilder zu reparieren und zu streichen. Weiterhin sollten wieder Blumen die Ortseingangsschilder in den Einfahrtsstraßen aus Gießen, Trohe und Großen-Buseck wie auch am Sportplatz verschönern. Als Paten für die Blumen konnten Monika De Marianis (Krankenpflegeförderverein), Irmtraut Arnold (Schützenverein), der Vorstand des Sportvereins und Pia Mauthe (FW Rödgen) gewonnen werden. Die Arbeiten mussten wegen der Corona-Pandemie verschoben werden, doch jetzt erstrahlen die Botschafter Rödgens in neuen Glanz. Ortsvorsteherin Elke Victor dankte dem Gartenamt der Stadt, das Farbe, Blumen und Blumenerde spendete. Ihr Dank ging auch an die Akteure, die sich handwerklich betätigten.