Gießen: Rödgener Baugebiet "In der Roos" wird konkreter

Nach Jahren der Diskussion wird das Baugebiet "In der Roos" konkreter. Archivfoto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (olz). Nächster Schritt auf dem Weg zum Neubaugebiet: Seit Mitte Dezember 2019 ist der Bebauungsplan "In der Roos" in Rödgen rechtskräftig. Mit Beschluss vom 28. April hat der Magistrat nun das sogenannte Umlegungsverfahren eingeleitet. "Ziel der Baulandumlegung ist es, eine Neuordnung der Grundstücke und somit optimale Bedingungen für die Planung zu ermöglichen", heißt es dazu in der Begründung des Bebauungsplans. Bis zu 33 Bauplätze sollen insgesamt entstehen in dem Gebiet.

Begründet hatte die Stadt die lange Zeit in Teilen umstrittene Umsetzung des Neubaugebietes mit dem Vorrang der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung. Im Sinne dieser Entwicklung dient das nun eingeleitete Bodenordnungsverfahren laut Begründung des Bebauungsplans dazu, die räumliche Aufteilung in dem Bereich zu verbessern. Denn die bislang bestehende Parzellierung sei für die Herstellung einer Erschließungsstraße und sinnvoll erschlossener und dimensionierter Baugrundstücke ungeeignet. Die Grenzen des sogenannten Umlegungsgebietes definiert die amtliche Bekanntmachung des Beschlusses: "Im Osten durch die Straße 'In der Roos' 7 bis 9, im Süden durch die nördlichen, rückwärtigen Grenzen der bebauten Flurstücke 'Im Hopfengarten' 2 bis 12 sowie 'In der Roos' 11, im Westen durch die 'Helgenstockstraße' im Abschnitt zwischen den Hausnummern 6 bis 10 und im Norden durch die nördliche Grenze des Verbindungsweges zwischen 'Helgenstockstraße' und der Straße 'Dreieck' sowie durch die rückwärtigen Grenzen der Grundstücke 'Dreieck' 5A, 5 und 6." Gegen den Umlegungsbeschluss ist nach seiner Veröffentlichung einen Monat lang Widerspruch möglich. Die nach Baugesetzbuch vorgeschriebenen Bestandskarte und Bestandsverzeichnis sollen in der Zeit von 2. Juni bis 2. Juli im Rathaus öffentlich ausliegen. Weitere Informationen sind im Internet unter www.giessen.de in der Rubrik "Öffentliche Bekanntmachungen" zu finden.