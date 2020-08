Gießen: "Rote Rebellen" unterstützen BI "Lützellinden sagt Nein"

"Lützellinden sagt Nein": Über 50 Mitglieder der Bürgerinitiative versammeln sich trotz sengender Hitze zum Protest auf dem Zwiebelacker. Foto: Jung

GIESSEN-LÜTZELLINDENProtest auf dem Zwiebelacker: Die Sonne brannte von einem stahlblauen Himmel und der gelb verbrannte Boden staubte in der Lützellindener Gemarkung. Trotz Temperaturen von 35 Grad machten sich gut 50 Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) Lützellinden auf zu ihrem Acker in der Nähe der Landesstraße Richtung Hüttenberg. Anlass war der Aktionstag für Bodenschutz in Hessen, ausgerufen am Samstag von der Gruppe Pro bäuerliche Landwirtschaft und dem Bodenbündnis Bodenschutz.

Gemeinsame Forderung

Das nutzte die Bürgerinitiative (BI) "Lützellinden sagt Nein", um unter sengender Sonne an ihrem Kartoffel- und Zwiebelacker noch einmal ihren Standpunkt gegen die Ausweitung des Industriegebiets deutlich zu formulieren. Unterstützt wurde die Aktion von "Extinction Rebellion Gießen" mit einer künstlerischen Inszenierung durch die sogenannte "Red Rebel Brigade", die symbolisch auf die voranschreitende Umweltzerstörung und Flächenversiegelung im Raum Gießen aufmerksam machte.

Bürger des Dorfes zeigten auch ihre Meinung im Zusammenhang mit den anstehenden Kommunalwahlen auf eindrucksvolle Weise. Vor der Sonne geschützt mit Hüten, Mützen und einem Schirm gingen sie dieses Mal nicht auf die Straße, sondern aufs Feld, das einem BI-Mitglied gehört. Zahlreiche Protestplakate und ein großes Banner wurden in die Höhe gehalten - die klare Aussage: "Lützellinden sagt Nein". Eine Versammlung sei leider wegen der geltenden Corona-Regelungen nicht möglich gewesen, bedauerte BI-Sprecher Matthias Wollbrück. Und so löste sich die Gruppe - alle Mitglieder trugen entsprechend den Hygienebestimmungen Mund-Nase-Masken - nach dem demonstrativen Foto wieder auf.

Die hochsommerlichen Temperaturen unterstrichen die immer wieder vorgebrachten Argumente bezüglich des Klimaschutzes durch Ackerflächen und hier besonders die Frischluftzufuhr für die Kernstadt Gießen. "Eine Bebauung würde hier im wahrsten Sinne des Wortes einen Riegel vorschieben", machte Wollbrück klar. Die erkennbare Trockenheit auf den Ackerflächen unterstreiche, wie notwendig gute Ackerböden zum Erhalt unserer Ernährung sind. Wollbrück weiter: "Auch im Supermarkt gekaufte Produkte müssen zuvor erzeugt werden. Böden sichern unsere Ernährung, Böden sind Wasserspeicher und filtern Verunreinigungen, Böden sind vielfältige Lebensräume, Böden sind Kohlendioxid-Speicher. Und: Bodenschutz ist Klimaschutz."

In Deutschland werden jeden Tag etwa 60 Hektar Land für Siedlungs- und Verkehrsfläche verbraucht, obwohl die Bundesregierung dies in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie bis 2020 auf 30 Hektar senken wollte. Auch Hessen werde den täglichen Verbrauch von drei auf 2,5 Hektar vermutlich nicht senken können, vermutet der Sprecher. "Hier kann Gießen, das beschlossen hat, bis 2035 CO 2 -neutral zu sein, als leuchtendes Beispiel vorangehen". Und er ist stolz, dass Bürger Lützellindens dafür bei sengender Hitze "auf den Acker" gegangen sind.

Vorwurf: Umweltzerstörung

Solidarisch zeigten sich die Aktivisten von "Extinction Rebellion Gießen". "Wir sagen: Der Acker bleibt! - und das überall! Acker statt Asphalt!", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der in Planung befindliche "Gewerbepark Lützellinden" sei nur ein weiteres Beispiel für die fortschreitende Zerstörung der Umwelt, der Böden und der Artenvielfalt in Mittelhessen.