Gießen: RP Christoph Ullrich hat zum 60. "mehr Anstand" auf Wunschliste

"Am mittelhessischen Heimatgefühl arbeiten wir noch", sagt RP Christoph Ullrich.

GIESSEN - An beeindruckenden Projekten, Ideen und Menschen mangelt es in Mittelhessen nicht. Und es gehört zu den Aufgaben von Gießens Regierungspräsident Christoph Ullrich, der seit fünf Jahren dieses Amt ausübt, sich auch vor Ort darüber zu informieren. In Zeiten von Corona ist daran freilich kaum zu denken. "Vorher war ich fast jeden Abend unterwegs, seit Mitte März bin ich fast jeden Abend zuhause", sagt Ullrich im Interview mit dieser Zeitung. Dabei ist ihm doch gerade der unbefangene persönliche Austausch besonders wichtig. Denn zu erleben, "was wir in unserer starken Wirtschafts- und Bildungsregion zu bieten haben", könne durch keine "noch so gute Video- oder Telefonkonferenz ersetzt werden". Aber nicht nur auf solch regelmäßige Kontakte muss der Behördenleiter im Moment verzichten. Auch sein 60. Geburtstag am heutigen Sonntag kann nicht so stattfinden wie ursprünglich geplant.

Ein 60. Geburtstag ist ja eigentlich ein schöner Grund, mit Familie, Freunden, Bekannten und Kollegen groß zu feiern. Wie läuft das bei Ihnen in Zeiten wie diesen ab?

Meinen runden Geburtstag hätte ich tatsächlich gerne mit der Familie, Freunden und Wegbegleitern begangen. Unsere erste Idee war, am Samstag eine Party steigen zu lassen, meine Frau könnte dann gerade noch ihren runden Geburtstag aus dem Vorjahr feiern und ich würde hineinfeiern. Raum und DJ waren schon gebucht. Ende vergangenen Jahres stellte sich dann heraus, dass sich genau für diese Zeit zwei weitere Enkelkinder ankündigen. Mit Rücksicht auf werdende Mütter und Babys haben wir damals die Party auf September verschoben und jetzt wegen Corona endgültig abgesagt, um niemanden zu gefährden. Ich werde den Tag mit meiner Frau verbringen, aber nicht zuhause.

Wie erleben Sie selbst die Corona-Pandemie?

Am Anfang habe ich große Sorgen bis hin zu einer Hysterie wahrgenommen. Inzwischen sind wir wieder auf dem Weg zur Normalisierung. Leider gab und gibt es Zeitgenossen, die den Ernst der Lage nicht erfasst haben oder erfassen wollen und zum Beispiel "Corona-Partys" feierten. Imponiert hat mir wiederum, dass die absolut neue Lage, auf die niemand vorbereitet war, so gut von den verschiedenen Beteiligten bewältigt werden konnte. Es lässt sich doch Vieles schnell und ohne endlose Vorbereitung organisieren. Dabei gibt es übrigens eine Parallele zur Flüchtlingskrise.

Inwieweit haben die Einschränkungen Ihren persönlichen und beruflichen Alltag beeinflusst?

Mein beruflicher Alltag hat sich erheblich verändert. Ich habe kaum mehr Termine außerhalb des Hauses. Vorher war ich fast jeden Abend unterwegs, seit Mitte März dann stattdessen fast jeden Abend zuhause. Ich verbringe mehr Zeit am Schreibtisch am Landgraf-Philipp-Platz als je zuvor. Und dort ist wegen Corona viel zu organisieren. Privat fällt Essengehen, Treffen mit Freunden und Feiern fast vollständig aus; die Wochenenden sind ruhiger. Die Sorgen um die Lieben im Umfeld sind stärker geworden.

Was vermissen Sie im Moment am meisten?

Besonders vermisse ich Treffen mit Menschen. Ich tausche mich gerne mit den verschiedenen Akteuren innerhalb und außerhalb der Behörde aus. Gemeindebesuche, Firmenbesichtigungen, Gespräche mit den verschiedensten Gruppierungen finden fast nicht mehr statt. Bei vielen Themen ist der persönliche Kontakt wichtig und kann durch eine noch so gute Video- oder Telefonkonferenz einfach nicht ersetzt werden. Sofern dennoch Termine anberaumt sind, fehlt der unbefangene persönliche Austausch. Masken, Abstand, Schutzwände sind notwendig, aber stehen dem persönlichen Kontakt entgegen.

Und was hat Sie in den zurückliegenden Wochen und Monaten besonders nachdenklich gestimmt?

Leider gibt es Menschen, die die Bedrohung durch die Pandemie komplett leugnen. Sicher kann man in dieser, für alle neuen Situation unterschiedlicher Meinung zum Umfang der Beschränkungen, der Lockerungen oder einzelner Maßnahmen sein und darüber berechtigt intensiv diskutieren. Entsetzt bin ich über die komplette Leugnung des Problems und die Verbreitung von Verschwörungsmythen. Dabei leben wir in einer Gesellschaft, die so viele Möglichkeiten zur Information hat, wie keine Generation vor uns.

Jede Krise birgt aber auch Chancen. Welche Lehren sollten wir daraus ziehen, was sollten wir nach dem Lockdown besser machen als davor?

Die Möglichkeit einer weltweiten Pandemie hatten wir ausgeblendet. Dann kam sie doch und wir waren nicht gut vorbereitet. Schutzmaterialien fehlten und konnten wegen des Bedarfs auf der ganzen Welt auch nicht kurzfristig beschafft werden. Wir werden in Zukunft umfangreiche Lager unterhalten müssen. Die Wirtschaft hat ebenso festgestellt, dass lange Lieferketten aus allen Teilen der Welt und die Abhängigkeit von einigen wenigen Lieferanten möglicherweise kostengünstig sind, in solchen Situationen aber schnell zum Stillstand der kompletten Produktion führen.

Seit knapp fünf Jahren haben Sie nun das Amt des Regierungspräsidenten in Gießen inne: Wie hat sich dadurch Ihr Blick auf die Region und die hier lebenden Menschen verändert?

Die Region und die Menschen waren mir auch vorher schon bekannt. Im Kreis Limburg-Weilburg lebe ich seit langem, in Gießen habe ich studiert, in Dillenburg war ich einige Jahre Direktor des Amtsgerichts und in Marburg viele Jahre Präsident des Landgerichts. Lediglich mit dem Vogelsberg hatte ich keine so enge Beziehung. In meinem Amt konnte ich intensiv erfahren, dass wir hier in Mittelhessen in einer starken Bildungs- und Wirtschaftsregion leben. Wir haben viel zu bieten, reden meiner Meinung nach aber zu wenig darüber. Drei Hochschulen dicht beieinander, Betriebe mit Weltrang, Marktführer, Spezialisten - die aber nur die wenigsten kennen.

Was macht eigentlich die mittelhessische Identität aus?

Mittelhessen ist ja nicht geschichtlich gewachsen. Der Regierungsbezirk Gießen wurde 1981 zur Stärkung dieser Region gegründet. Wir haben viel zu bieten: Bildung, Wirtschaft, Natur, um nur einige Pluspunkte zu benennen. Als Regierungspräsident versuche ich, diese Stärken hervorzuheben. Und als Vorsitzender des Vereins Mittelhessen, der sehr eng mit dem Regionalmanagement zusammenarbeitet, ist es unser Ziel, die Menschen und Institutionen enger zu vernetzen, um uns gemeinsam in der Mitte Hessens, der Mitte Deutschlands, zu präsentieren. An etlichen Stellen sind wir damit erfolgreich, an dem mittelhessischen Heimatgefühl arbeiten wir aber noch.

Wenn Sie einen Geburtstagswunsch frei hätten: Womit könnte man Ihnen die größte Freude machen?

Privat wünsche ich für meine vorhandenen und die erwarteten Enkel, dass sie gesund und munter sind und bleiben. Für die Öffentlichkeit, insbesondere Äußerungen in den "sozialen" Netzwerken, wünsche ich mir an vielen Stellen mehr Verstand und mehr Anstand. Dies bedeutet weniger Respektlosigkeit, Oberflächlichkeit und Hass. Mehr konstruktive Beiträge, wertschätzenden Umgang und ein klares Ja zur Demokratie.