Gießen: "Run'n' Roll for help" findet diesmal virtuell statt

Giessen (red). Seit über 20 Jahren startet der Run'n'Roll for Help mit weit über 1500 sportlich engagierten Teilnehmern für den guten Zweck. Um so bedauerlicher, dass der attraktive Spendenlauf als Gemeinschaftserlebnis im Rahmen des Gießener Stadtfests in diesem Jahr nicht stattfinden kann. 22 Jahre Stadtlauf - diesmal virtuell: 22 Tage, vom Sonntag, 16. August, bis zum 6. September kann man sich anmelden, individuell mitlaufen und die gute Sache unterstützen. Einfach in die Laufschuhe schlüpfen, eine schöne Kulisse suchen und ein paar Runden für den guten Zweck drehen. Die Veranstalter, Lebenshilfe Gießen und Aidshilfe Gießen, freuen sich über Bilder, kleine Videos und Kommentare für die Webseite. Alle Beiträge kann man auch auf Facebook unter dem Stichwort "runandrollforhelp" posten, oder einsenden an lauf@hauschildhaus.de.

Damit haben alle sportbegeisterten Läufer - ob einzeln, im Team oder als Betriebsmannschaft - die Möglichkeit, ihr Engagement auch in diesem Jahr ins rechte Licht zu rücken und mitzumachen bei dem ersten virtuellen und inklusiven Benefizlauf für Menschen mit und ohne Behinderung.

In diesem Jahr wird das größte Team mit einem Preis belohnt. Die Spenden fließen zu gleichen Teilen diesmal nicht nur an Lebenshilfe und Aidshilfe, sondern ebenfalls an den TSV Klein-Linden und den TSV Allendorf, die mit inklusiven Sportveranstaltungen und Manpower aktiv sportlich unterstützen.

Unter allen Startern werden einige attraktive Sachpreise verlost, die von den Förderern des Laufs zur Verfügung gestellt wurden. Unter www.runandrollforhelp.de kann sich jeder seine persönliche Wunsch-Startnummer und auch eine personalisierte Lauf-Urkunde ausdrucken.

Anmelden kann man sich wie immer auf dem Stadtlauf-Portal www.runandrollforhelp.de und 15 Euro oder einen Betrag nach Wahl spenden auf das Spendenkonto bei der Sparkasse Gießen, IBAN DE27 5135 0025 0200 6087 38, BIC: SKGIDE5FXXX