Gießen: Sanierung der A 485 kurz vor dem Abschluss

Giessen (red). Die Sanierung der Autobahn 485 auf Höhe der Anschlussstelle Gießen-Schiffenberger Tal steht kurz vor der Fertigstellung. Bevor die Baustelle abgebaut werden kann, stehen allerdings noch letzte Arbeitsschritte an. So ist geplant, an der Anschlussstelle Schiffenberger Tal im Bereich der Auffahrt von der L 3131 auf die A 485 in Fahrtrichtung Marburg im Zeitraum von Freitagabend, 27. März, bis Montagmorgen, 30. März, den Asphalt zu erneuern. Aus diesem Grunde müsse von Freitagabend um circa 20 Uhr bis Montagmorgen um circa 5 Uhr an der Anschlussstelle Schiffenberger Tal die Auffahrt auf die A 485 in Fahrtrichtung Marburg gesperrt werden, teilt "Hessen Mobil" mit.

Umleitung ausgeschildert

Für die gesperrte Auffahrt auf die A 485 in Fahrtrichtung Marburg wird eine Umleitung über die Anschlussstelle Bergwerkswald ausgeschildert. Hierzu fährt der Verkehr an der Anschlussstelle Schiffenberger Tal zunächst auf die A 485 in Richtung Butzbach auf, fährt an der Anschlussstelle Bergwerkswald auf die B 49 Richtung Wetzlar, fährt an der Anschlussstelle Gießen-Kleinlinden/Uniklinikum von der B 49 ab und folgt der Umleitungsbeschilderung "U 22" zurück über die B 49 auf die A 485 in Richtung Norden. In Gießen wird ebenfalls an mehreren Standorten auf diese Sperrung der Anschlussstelle hingewiesen. Auch im Raum Pohlheim wird auf diese Sperrung hingewiesen und der Verkehr bereits frühzeitig über die B 457 zur Anschlussstelle Gießen-Licher Straße umgeleitet. Diese Umleitungsstrecke wird mit "U 5" beschildert.

Neue Asphaltoberfläche

Seit Ende August 2019 saniert Hessen Mobil die Fahrbahn der A 485 in Fahrtrichtung Marburg im Bereich der Anschlussstelle Gießen-Schiffenberger Tal. Auf der rund 660 Meter langen Strecke erhält die Fahrbahn eine neue Asphaltoberfläche aus neuer Asphaltdeckschicht und -binderschicht. Der Standstreifen wird tiefergehend grundhaft saniert, zudem werden die Schutzplanken am Rand der Fahrbahn erneuert. Neben der Sanierung auf der Autobahn wird in Fahrtrichtung Marburg die Auf- und die Abfahrtsrampe der Anschlussstelle Schiffenberger Tal grundhaft saniert.

Abbau bis Ende April

Zudem wird die Brücke der A 485, die an dieser Anschlussstelle die Landesstraße 3131 überquert, instandgesetzt. Hierbei wird der Beton auf der Brücke inklusive der Brückenkappe am inneren und äußeren Rand der Brücke instandgesetzt sowie der Fahrbahnbelag erneuert. Des Weiteren werden neue Übergangskonstruktionen am Anfang und Ende der Brücke eingebaut. Diese Übergangskonstruktionen verbinden in der Fahrbahn die Brücke mit dem Brückenwiderlager und gleichen die temperaturbedingten Bewegungen des Brückenbauwerkes aus.

Die Sanierung der Brücke ist inzwischen abgeschlossen. Bis voraussichtlich Anfang April werden die Arbeiten an der Fahrbahn und den Schutzplanken fertiggestellt. Somit kann anschließend bis voraussichtlich Ende April die Baustellenverkehrsführung auf der Autobahn wieder vollständig abgebaut werden - zunächst in Fahrtrichtung Norden, dann in Fahrtrichtung Süden.