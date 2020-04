Gießen: Schon als Fünfjährige im Fanfarenzug mitmarschiert

Neben der Arbeit als Hansa-Vorsitzende bleibt Sylvia Löffert auch noch ausreichend Zeit für ihr Instrument. Foto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSENBeim kürzlichen 60. Geburtstag des Fanfarenzugs Hansa blickten die Mitglieder auf das Vereinsleben zurück, zeigten sich dankbar für die schöne Zeit, die allerdings auch Höhen und Tiefen begleiteten. 16 Jahre dieser sechs Jahrzehnte ist der Name Hansa auch mit einem Namen an der Spitze verbunden: Sylvia Löffert, die als Erste Vorsitzende die Geschicke des Vereins leitet. Und bei der die Freude über das bislang Erreichte in diesen Tagen in Sorgen umschlägt. Die Corona-Krise wirkt sich auch auf den Verein aus: keine Übungsstunden, keine Auftritte und somit keine Einnahmen, aber laufende Kosten wie Miete und Abgaben für das Vereinsheim.

Seit 1959 ist die in Gießen geborene Musikerin bei den Auftritten dabei. Das kam so: Ihr Vater war Mitbegründer der Hansa, daher zog es die Familie natürlich zur Musik. Mit fünf Jahren marschierte Sylvia vorn am Schellenbaum mit, wenn die Musiker bei Volksfesten und anderen Veranstaltungen unterwegs waren. Das Trommeln bildete den musikalischen Einstieg, auch ein Blasinstrument spielte sie, wurde Stabführerin im Jugendzug der Hansa. "Ein Hobby reicht" lautete die stringente Anordnung des Vaters Herbert Goss, als sich die Jugendliche beim Kugelstoßen, animiert von ihrem Lehrer "Beppi" Mohr an der Pestalozzischule, einbringen wollte. "Wir Kinder mussten uns dem Hobby unseres Vaters anschließen", blickt die Rentnerin heute ohne Groll zurück. Die drei Geschwister machten auch Musik im Fanfarenzug, als diese heirateten, gaben sie allerdings auf.

"Gänsehaut pur"

"Ich bin dabei geblieben, weil mein Mann durch mich begeisterter Musiker geworden ist", so die Vorsitzende. Klaus Löffert spielt Susafon und ist der älteste Aktive in der blau-weißen Uniform. Sylvia Löffert marschiert als Baritonbläserin mit. "Mein gesamtes Leben ist von der Musik geprägt, auch die Familie kann ohne den Fanfarenzug nicht mehr sein." So zählt auch die Tochter als Trommlerin zum Verein. Vor 16 Jahren übernahm die ehemalige Angestellte bei der AAFES in Gießen den Vorsitz von Hans Eberhard Kümmel. Sie nimmt zudem die Funktion der Obfrau des Seniorenzugs seit 1997 wahr.

"Frau Löffert ist es wichtig, dass sich die Verbesserung des Leistungsniveaus und der Spaß am gemeinsamen Musizieren die Waage halten", betonte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz bei der Überreichung des Landesehrenbriefs an Sylvia Löffert vor fast genau zwei Jahren. "Am Herzen liegt Frau Löffert auch eine intensive musikalische Früherziehung", lobte die OB damals das große Engagement. Löffert ist seit 2011 ebenfalls stellvertretende Vorsitzende der Interessengemeinschaft Gießener Gesang- und Musikvereine (IG). Als "Gänsehaut pur" bezeichnet die Musikerin und Vorsitzende im Gespräch mit dieser Zeitung den Auftritt im holländischen Kerkrade. In den 1960er Jahren nahmen die Aktiven an einigen Wettbewerben im Ausland teil. "Wer konnte sich das damals als Jugendliche leisten?", fragt die Vorsitzende. Die Auftritte in Holland und Belgien sind in guter Erinnerung geblieben. Freundschaften entwickelten sich in den vielen Jahren, ein Beispiel dafür ist Karl-Heinz Klappert, der seit 45 Jahren aktiv dabei und dessen gesamte Familie bei der Hansa integriert ist. Löfferts Stellvertreter Thomas Sauer bringt es auf vier Jahrzehnte.

Vor 15 Jahren geriet der Verein etwas ins Schlingern, als Musiker zum Fanfarenzug Zauberklang abwanderten. "Das war ein großer Tiefpunkt für uns", resümiert Löffert. Man habe "strampeln müssen", um "die Auftritte hinzubekommen", es war ein großer Einschnitt. "Wir haben das Ruder herumgerissen und mit voller Fahrt entgegengesteuert." Das Familienleben werde natürlich durch die Vereinsaktivitäten tangiert, gibt die engagierte Vorsitzende zu bedenken. Sie habe sich immer nach dem Verein gerichtet, bei Urlauben, persönlichen Verpflichtungen.

Gott sei Dank habe sie einen Mann, der mitmacht, schätzt sich die Ruheständlerin glücklich. Das kennt sie aus der Familie, das Familienoberhaupt machte Musik und die Mutter übernahm die Betreuung. Dem Vater, der schon im Alter von 54 Jahren verstarb - "Ein großer Verlust für den Verein" -, lag viel an der Jugendarbeit; das hat Sylvia von ihm übernommen. Ihr Bestreben ist seit eh und je, junge Menschen "von der Straße zu holen und weg vom Handy". Doch die Interessen gingen heute meist in andere Richtungen als zur "handgemachten Musik".

Aus Marburg, Grünberg, Wetzlar und natürlich Gießen kommen die aktiven Frauen und Männer im Fanfarenzug. "Früher übten wir in den Hessenhallen im Schweinestall", erzählt die Vorsitzende. Da sei es kalt gewesen und die Bedingungen alles andere als gut. Glücklicherweise gibt es seit 37 Jahren ein Vereinsheim. Beim Blick zurück stellt Sylvia Löffert fest, die Gemeinschaft im Verein sei anders. Positiv wirke sich die familiäre Bindung aus. Es gibt mittlerweile aber viele Durchläufer, die ausgebildet werden, sich dann jedoch einem anderen Hobby zuwenden. Krasses Beispiel: Eine junge Flötistin bekam ein Handy zum Geburtstag und wandte sich von da vom Musizieren ab. Unverständnis dafür zeigt Löffert, die jedoch 32 unterschiedliche Charaktere unter einen Hut zu bringen hat. "Da muss man manchmal Psychologe sein", sagt sie und blickt voraus: "Wir könnten noch ein paar Jugendliche gebrauchen, damit ein paar Alte aufhören können."