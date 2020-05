Gießen: Schornsteinfegerin Amanda Nilsson ist "Lehrling des Monats"

Freuen sich über die Würdigung: Patricia Jeschke, Bernd Peppmöller, Amanda Nilsson, Andreas Brieske und Oliver Peppmöller (von links). Foto: Zielinski

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen"Schornsteinfeger gelten in Schweden nicht als Glücksbringer", erzählt Amanda Nilsson lachend. Die 27-jährige Schwedin aus der Nähe von Malmö ist am Donnerstag von der Handwerkskammer Wiesbaden zum "Lehrling des Monats" ernannt worden. Derzeit wird sie im dritten Lehrjahr von Schornsteinfegermeister Bernd Peppmöller ausgebildet.

Unter dem Motto "Ausgezeichnete Lehrlinge auszeichnen" hat die Handwerkskammer Wiesbaden seit 1999 bereits 256 Auszubildende geehrt, die durch außergewöhnlich gute Leistungen aufgefallen sind. Neben guten schulischen Leistungen zählen hier vor allem auch hohe soziale Kompetenzen. Amanda Nilsson ist die dritte Schornsteinfeger/-in, die eine Urkunde erhält.

Ab dem zweiten Lehrjahr können Betriebsinhaber aus dem Kammerbezirk ihre Auszubildenden als "Lehrling des Monats" vorschlagen. Die Voraussetzungen, die von einem Gremium genauestens geprüft werden, sind neben Verantwortungsgefühl und Zuverlässigkeit auch Belastbarkeit, Konzentrationsfähigkeit, Freundlichkeit sowie natürlich fachliche Kompetenz.

"Amanda ist teamfähig, engagiert und hat eine schnelle Auffassungsgabe. Bei der Kundschaft kommt ihre aufgeschlossene Art gut an", lobt Bernd Peppmöller, der für ihre Ausbildung in der Stadt verantwortlich zeichnet. Unterstützt wird er von seinem Cousin Oliver Peppmöller, der ihr einen Einblick in die Arbeit eines Schornsteinfegers auf dem Land gibt. Auch der Vizepräsident der Handwerkskammer, Andreas Brieske, ließ es sich nicht nehmen, Amanda Nilsson zu gratulieren. "Sie können stolz auf das Erreichte sein. Hören Sie nie mit ihren Bemühungen auf." Als Schornsteinfegermeister sei die Übergabe der Urkunde sowie eines kleinen Geschenks eine "Herzensangelegenheit".

In den zur Handwerkskammer Wiesbaden gehörenden acht Landkreisen würden derzeit 8700 Lehrlinge in über 130 Berufen ausgebildet. Brieske lobte auch den Ausbildungsbetrieb, der einen großen Anteil am Erfolg habe. "Guten Handwerkern steht die Zukunft in allen Richtungen offen", betonte Kreishandwerksmeister Kay-Achim Becker.

Bevor sie 2015 durch ihren Lebensgefährten nach Deutschland kam, hat Amanda Nilsson bereits in ihrem Heimatland Schweden ein zweijähriges, berufsbezogenes Studium mit der Fachrichtung Energieeffizienz absolviert. In ihren Aufgabenbereich fielen unter anderem das Erstellen von Energieausweisen und die Überprüfung sowie Reinigung von Lüftungsanlagen. In Deutschland suchte sie eine Beschäftigung, bei der sie ihre erworbenen Kenntnisse einsetzen konnte.

Nach einem Praktikum im Betrieb von Bernd Peppmöller stand für sie fest: Schornsteinfegerin ist mein Beruf! "Als Schornsteinfegerin muss man gut mit Menschen umgehen können", unterstreicht Amanda Nilsson, die perfekt Deutsch spricht. Auch Kenntnisse in Mathe, Physik und Chemie seien nicht schlecht. Schwindelfreiheit könne man sich aneignen. Ein großer Vorteil sei, dass man bei diesem Beruf viel an die frische Luft komme. "Es wird immer schwieriger, das Interesse junger Menschen am Beruf des Schornsteinfegers zu wecken", bedauert Bernd Peppmöller. Der Bedarf und die Bereitschaft auszubilden seien da. Insgesamt habe sich das Berufsbild in den letzten 50 Jahren stark gewandelt. Er selbst habe bisher insgesamt mehr Frauen als Männer ausgebildet, so auch seine Gesellin Patricia Jeschke. Etwa 500 Betriebe in Hessen bilden diesen Beruf aus.

Der Schornsteinfeger von heute ist im ganzen Haus unterwegs, sowohl in Kellerräumen als auch auf Dächern, in Großküchen ebenso wie in Wohnungen. Er sorgt dafür, dass alles nach bau- und umweltschutzrechtlichen Vorgaben errichtet und angebracht ist. Darüber hinaus reinigt er Feuerungsanlagen und entfernt Ablagerungen aus Lüftungsanlagen. Er berät aber auch Kunden und zeigt ihnen Möglichkeiten auf, wie sie effizienter Energie verbrauchen können und was sie zum Thema Brand- und Klimaschutz tun können. Nach Abschluss ihrer Ausbildung wird Amanda Nilsson ihrem Betrieb zunächst noch erhalten bleiben. Wie es danach weiter geht, weiß die junge Frau noch nicht.