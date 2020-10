Gießen: Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Marburger Straße

Zwei Fahrzeuge sind in der Marburger Straße zusammengestoßen. Foto: Schäfer

Giessen (rsc). Ein Ampelausfall bedeutet nicht, dass man "Grün" hat. Diese schmerzvolle Erfahrung musste eine BMW-Fahrerin am Dienstagnachmittag um 14.45 Uhr machen. Nach Polizeiangaben war sie auf der Marburger Straße aus Lollar kommend unterwegs und bog an der Auffahrt zur A 485 Richtung Marburg nach links ab. Vermutlich irritiert durch den Ampelausfall beachtete sie nicht einen aus Gießen entgegenkommenden Mercedes und rammte dieses Fahrzeug. Beide Pkw wurden 180 Grad um ihre Achsen herumgewirbelt. Die beiden Insassen des Mercedes - ein Mann und eine Frau - sowie die Unfallverursacherin kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Berufsfeuerwehr Gießen war mit elf, die Tagesfeuerwehr mit drei Personen an der Unfallstelle, um ausgelaufene Betriebsmittel unschädlich zu machen und den Verkehr abzusichern. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.