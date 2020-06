Gießen schwimmt wieder: Stadtwerke öffnen Westbad für Vereine

Hinein ins kühle Nass: Das Freibad Ringallee öffnet in der ersten Ferienwoche. Schwimmvereine können ab 15. Juni im Westbad wieder trainieren. Archivbild: Zielinski

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Im Rahmen der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen war Vereinssport lange Zeit nicht möglich. Das traf auf die Schwimmer. Doch auch sie dürfen schon bald wieder ihre Bahnen ziehen: Die Stadtwerke Gießen (SWG) öffnen das Westbad für die Schwimmsportvereine am Montag.

Ab dem 15. Juni kann das erste Training starten. Dabei gelten strikte Regeln. "Wir haben in den letzten Wochen ein Hygienekonzept für den Trainingsbetrieb erarbeitet und mit den zuständigen Behörden abgestimmt", erklärt Uwe Volbrecht, Leiter der Gießener Bäder. Darin ist klar definiert, wie viele Personen sich gleichzeitig in der Schwimmhalle, aber auch in anderen Bereichen wie etwa dem Foyer, den Umkleiden oder den Duschen aufhalten dürfen. "Dieses Hygienekonzept bildet den Rahmen für jeden Trainingstermin", präzisiert Uwe Volbrecht. Den Vereinen ist dieses Konzept vorgestellt worden, sie müssen nun ihrerseits Konzepte entwickeln, wie sie den Trainingsbetrieb organisieren. Auch die Öffnung des Freibads Ringallee ist inzwischen absehbar. "Wir gehen derzeit davon aus, dass wir in der ersten Sommerferienwoche dort wieder Badegäste empfangen können", kündigt Volbrecht an. Aktuell werden auch hierfür Hygienekonzepte mit dem Gesundheitsamt entwickelt.

Darüber hinaus haben die Verantwortlichen bei den SWG schon zu Beginn der Pandemie entschieden, die Schließung für Modernisierungs- und Wartungsarbeiten zu nutzen. So zum Beispiel ließen die SWG neue, hocheffiziente Umwälzpumpen einbauen. "Diese Arbeiten müssen wir jetzt natürlich vor einer Öffnung sorgfältig abschließen", erklärt Uwe Volbrecht. Mit der Öffnung des Freibads Ringallee führen die SWG eine Neuerung ein: Künftig wird es möglich sein, Eintrittskarten online zu kaufen. "Wir verfolgen damit das Ziel, Menschenansammlungen vor den Kassen zu minimieren", begründet Volbrecht.