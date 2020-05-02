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Samstag, 02.05.2020 - 12:15
4 min

Gießen: Selbst der Ruß früherer Jahrzehnte hat bei der Alten Post seinen Charme

Die Arbeiten an Alter Post und Telegrafenamt in Gießen schreiten mit großen Schritten voran. Noch sind 1600 Quadratmeter Flächen verfügbar. Im Innenhof soll eine Gastronomie mit Großstadt-Flair entstehen.

Von Frank-O. Docter
Vom Baugerüst befreit: Bei der Alten Post zeigt sich, dass sich die aufwendigen Restaurierungsarbeiten schon jetzt gelohnt haben. Im Telegrafenamt können im Juni die Mieter einziehen. Die Säulen der Alten Post wurden mit Stahlkernen verstärkt. Fotos: Mosel(2)/Docter

Vom Baugerüst befreit: Bei der Alten Post zeigt sich, dass sich die aufwendigen Restaurierungsarbeiten schon jetzt gelohnt haben. Im Telegrafenamt können im Juni die Mieter einziehen. Die Säulen der Alten Post wurden mit Stahlkernen verstärkt. Fotos: Mosel(2)/Docter

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Vom Baugerüst befreit: Bei der Alten Post zeigt sich, dass sich die aufwendigen Restaurierungsarbeiten schon jetzt gelohnt haben. Im Telegrafenamt können im Juni die Mieter einziehen. Die Säulen der Alten Post wurden mit Stahlkernen verstärkt. Fotos: Mosel(2)/Docter

Vom Baugerüst befreit: Bei der Alten Post zeigt sich, dass sich die aufwendigen Restaurierungsarbeiten schon jetzt gelohnt haben. Im Telegrafenamt können im Juni die Mieter einziehen. Die Säulen der Alten Post wurden mit Stahlkernen verstärkt. Fotos: Mosel(2)/Docter

Aus der früheren Schalterhalle des Telegrafenamts wird ein Präsentationsraum. Foto: Docter

Aus der früheren Schalterhalle des Telegrafenamts wird ein Präsentationsraum. Foto: Docter

Im zweiten Obergeschoss der Alten Post entstehen loftartige Büroflächen. Foto: Docter

Im zweiten Obergeschoss der Alten Post entstehen loftartige Büroflächen. Foto: Docter

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